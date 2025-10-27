Die 10 beliebtesten Thermen in Deutschland

Im Badeparadies im Schwarzwald im Südwesten der Republik gibt es drei unterschiedliche Erlebniswelten zu entdecken. In der Palmenoase etwa können sich die Gäste in 33 Grad warmem Wasser treiben lassen, auf Sprudelliegen abschalten oder auch an der Poolbar einen Drink genießen.

Der textilfreie Bereich "Palais Vital" hat darüber hinaus verschiedene Themensaunen zu bieten, etwa das 90 Grad heiße Schwarzwald-Chalet oder die Wasserfallsauna, in der herabplätscherndes Wasser für hohe Luftfeuchtigkeit und angenehme Wärme sorgt. Überdies stehen ein Lithium-Calcium-Pool ein Zink-Selen-Pool sowie zwei Solebecken zur Verfügung. Bei schönem Wetter kann das Cabriodach des "Palais Vital" geöffnet werden.

Der Bereich Galaxy schließlich wartet auf mit einem Wellenbad, einem Sportbecken, Sprungtürmen und 23 Rutschen.