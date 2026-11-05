Der letzte Horizont – Antarktische Bergwelten im Bildband von Christoph Höbenreich

Die Antarktis übt auf viele von uns eine magische Faszination aus – nicht nur wegen ihrer extremen Unzugänglichkeit, sondern auch wegen ihrer unfassbar schönen und gleichzeitig unwirtlichen Berglandschaften. Für lange Zeit blieb dieser Kontinent für normale Bergsteiger und Abenteurer unerreichbar. Das änderte sich erst Ende der 1980er-Jahre, als auch Privatpersonen – unter großem finanziellem Aufwand und unter strikten Umweltauflagen – die Chance bekamen, in diese ferne Welt aus Eis und Schnee vorzudringen.

Ein Experte zeigt die Schönheit der Extreme Christoph Höbenreich ist einer der wenigen, der diesen Traum konsequent verfolgt hat. Als Geograf, Fotografe und Polarführer hat er die antarktischen Bergwelten nicht nur erforscht, sondern auch dokumentiert – mit einer Leidenschaft und Expertise, die ihresgleichen sucht. Mit mehr als einem Dutzend Erstbesteigungen und Benennungen unbekannter Bergspitzen hat er die geografische Karte der Antarktis selbst mitgestaltet.

Sein neuer Bildband "Der letzte Horizont – Die Berge der Antarktis" ist das Ergebnis dieser jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem südlichsten Kontinent. Auf 352 Seiten präsentiert er nicht nur seine atemberaubenden eigenen Fotografien, sondern verwebt sie kunstvoll mit Aufnahmen von Wissenschaftlern, anderen Alpinisten, international bekannten Polarfotografen und historischen Bildern aus den Archiven führender Polarinstitutionen weltweit.

Den Bildband auf Amazon bestellen Mehr als nur Fotos Das macht diesen Bildband zu etwas Besonderem: Es ist nicht nur ein visuelles Fest für die Augen, sondern auch eine tiefe Reise in die Alpingeschichte und Geografie dieser extremen Welt. Höbenreich erzählt die Geschichten hinter den Bergen – wer sie zuerst bestiegen hat, wie sie entstanden sind, was sie geologisch so besonders macht.