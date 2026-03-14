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Wanderschuhe

La Sportiva Akyra 2 im Test: Der robuste Allrounder für Trail & Berg

Starker Allroundschuh
La Sportiva Akyra II - Testbilanz nach 10 Monaten

Wenn ein Schuh das Prädikat "Multisport-Allrounder" verdient hat, dann der Akyra 2 GTX. Der wasserdichte Italiener ist ein wahres Arbeitstier für Berg und Tal: Stabil und schützend wie ein Wanderschuh, aber mit der DNA eines agilen Trailrunners. Wo seine Stärken liegen, erfahrt ihr in unserem Dauertestbericht ...

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.03.2026
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La Sportiva Akyra
Foto: Philip Geiger

Pro und Contra des La Sportiva Akyra II GTX

Das hat uns an dem Schuh gefallen

 guter Halt + viel Grip

 Sohle billiert auf allen Untergründen

 sehr vielseitig einsetzbar

Das weniger:

 benötigt Zeit, bis er richtig eingelaufen ist

La Sportiva Akyra
La Sportiva
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Der Schuh im Praxistest

In die Kategorie Multisport passt der La Sportiva Akyra 2 wie kaum ein anderer: Der gut verarbeitete, stabile Italiener schützt den Fuß, kommt dabei mit aggressiver Außensohle. Im ersten Moment wirkt er (für einen Trailrunschuh) zwar etwas schwer und etwas klobig, doch mit den ersten Laufschritten schwindet die Skepsis schnell. Mit langen Stollen, einer komfortabel ausgeprägten Zwischensohle und einem moderaten Trailrocker steht man in diesem La Sportiva-Schuhe eher hoch – aber sehr bequem. Der Stabilität tut das keinen Abbruch. Das robuste Chassis, die präzise Schnürung und der Leisten geben viel Halt und Stabilität, ob im Lauf- oder (flotten) Wanderschritt. Die Gummimischung der Sohle begeistert auf allen Untergründen und Geländeformen, von Fels, Wurzeln, Matsch bis hin zu Steilgrashängen. Der Akyra läuft sich komfortabel gedämpft, aber nicht zu weich und macht auch Forstpisten und Asphalt gut mit. Gespür für den Untergrund kommt nicht auf, der Schuh bügelt über alles sicher hinweg, ohne instabil zu wirken.

Technische Daten des La Sportiva Akyra 2

Fazit