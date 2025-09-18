Hanwag Rotpunkt Low LL: Felsläufer im Retro-Look

Der Zustiegsschuh im Test

In den 80er Jahren zählte Hanwag zu den Kletterschuh-Pionieren, auch der "Erfinder" des Rotpunktkletterns, Kurt Albert, vertraute auf die Modelle der Bayern. Als Reminiszenz an die Zeit gibt es nun den Zustiegsschuh Rotpunkt, mit hohem wie mit niedrigem Schaft – und auch ganz klassisch mit Leder- statt Gore-Tex-Futter. Damit hält der stadttaugliche Retrotreter zwar maximal kurze Schauer ab, bietet dafür aber ein ausgezeichnetes Fußklima und einen geschmeidigen Sitz. Im Gelände überzeugte er zudem mit harmonischem Abrollverhalten und ausgewogener Dämpfung. Die Sohle kommt für besten Grip auf Felsplatten ohne Fersenabsatz aus, dadurch büßt sie auf Waldböden bergab an Bremswirkung ein.