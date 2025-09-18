Anmelden
Ausrüstung
Wanderschuhe

Hanwag Rotpunkt Low LL: Felsläufer im Retro-Look

Felsläufer im Retro-Look
Hanwag Rotpunkt Low LL im Test

Der Hanwag Low LL begeistert mit viel Präzision und viel Gespür für den Untergrund.

Tested on Tour - Hanwag Rotpunkt Low LL
Foto: Boris Gnielka

Pro und Contra

Das hat uns am Hanwag Rotpunkt Low LL gefallen:

 Klima- & Tragekomfort

 Grip auf Fels

 Qualität

Das weniger:

 Wetterschutz

 Sohlengrip im Abstieg

Der Zustiegsschuh im Test

In den 80er Jahren zählte Hanwag zu den Kletterschuh-Pionieren, auch der "Erfinder" des Rotpunktkletterns, Kurt Albert, vertraute auf die Modelle der Bayern. Als Reminiszenz an die Zeit gibt es nun den Zustiegsschuh Rotpunkt, mit hohem wie mit niedrigem Schaft – und auch ganz klassisch mit Leder- statt Gore-Tex-Futter. Damit hält der stadttaugliche Retrotreter zwar maximal kurze Schauer ab, bietet dafür aber ein ausgezeichnetes Fußklima und einen geschmeidigen Sitz. Im Gelände überzeugte er zudem mit harmonischem Abrollverhalten und ausgewogener Dämpfung. Die Sohle kommt für besten Grip auf Felsplatten ohne Fersenabsatz aus, dadurch büßt sie auf Waldböden bergab an Bremswirkung ein.

Hanwag Rotpunkt LL
Hanwag

Hanwag gilt als "Erfinder" des Rotpunktkletterns.

Die technischen Details

  • Gewicht: 870 g (Gr. 42,5)
  • Test: 5 Monate
  • Preis: ab 230 €
  • Herkunft: Kroatien
