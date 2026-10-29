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Wanderschuhe

Ausnahmekönner: Der Ultra Raptor II Mid Heather von La Sportiva im Test

Der Ausnahmekönner
Der Ultra Raptor II Mid Heather von La Sportiva

Leichtwanderstiefel bestehen in der Regel aus Synthetikmaterialien – so wie der La Sportiva Ultra Raptor III Mid, unser Testsieger und Editors‘ Choice Gewinner.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.10.2026
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LA SPORTIVA ULTRA RAPTOR II MID LEATHER
Foto: La Sportiva

Pro und Contra

Das hat uns am Schuh gefallen:

 hervorragender Tragekomfort

 angnehm leicht

 nässefest

 hochwertig verarbeitet

LA SPORTIVA ULTRA RAPTOR II MID LEATHER
La Sportiva

Der La Sportiva Ultra Raptor II Mid Heather im Test

Leichtwanderstiefel bestehen in der Regel aus Synthetikmaterialien – so wie der La Sportiva Ultra Raptor III Mid, unser Testsieger und Editors‘ Choice Gewinner. Aber auch die hier getestete Lederversion Ultra Raptor II Mid Leather mit wasserdichter, atmungsaktiver Gore-Tex-Membran begeistert uns, trug er sich im Lauf der Wochen noch bequemer als anfangs – ein großer Vorteil des Lederschafts: Er passt sich mit der Zeit besser an als solche aus Synthetik. Zudem kann man Leder einwachsen. So bleibt es länger wasserabweisend als nur mit Spray imprägnierte Materialien und saugt sich weniger voll. Die rund abrollende, nicht zu labbrige Sohle ist feinfühlig – und ein guter Mix aus zuverlässigem Grip und Abriebfestigkeit. Alles in allem handelt es sich um einen erstklassigen Leichtwanderschuh, auch für anspruchsvollere Wege.

Die technischen Details:

  • Gewicht: 980 g (Paar/45,5)
  • Einsatzbereich: Wandern, Speed Hiking
  • Technologie: GORE-TEX Extended Comfort
  • Membran: ja
  • Materialeigenschaften: atmungsaktiv, wasserdicht, besonders abriebfest, schnelltrocknend
  • Sohle: FriXion Blue
  • Fußbett: mit OrthoLite-Einlegesohle, herausnehmbare Einlegesohle
  • Preis: 225 €
  • Test: 12 Monate