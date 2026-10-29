Ausnahmekönner: Der Ultra Raptor II Mid Heather von La Sportiva im Test

Der La Sportiva Ultra Raptor II Mid Heather im Test

Leichtwanderstiefel bestehen in der Regel aus Synthetikmaterialien – so wie der La Sportiva Ultra Raptor III Mid, unser Testsieger und Editors‘ Choice Gewinner. Aber auch die hier getestete Lederversion Ultra Raptor II Mid Leather mit wasserdichter, atmungsaktiver Gore-Tex-Membran begeistert uns, trug er sich im Lauf der Wochen noch bequemer als anfangs – ein großer Vorteil des Lederschafts: Er passt sich mit der Zeit besser an als solche aus Synthetik. Zudem kann man Leder einwachsen. So bleibt es länger wasserabweisend als nur mit Spray imprägnierte Materialien und saugt sich weniger voll. Die rund abrollende, nicht zu labbrige Sohle ist feinfühlig – und ein guter Mix aus zuverlässigem Grip und Abriebfestigkeit. Alles in allem handelt es sich um einen erstklassigen Leichtwanderschuh, auch für anspruchsvollere Wege.