Arc'teryx Kopec GTX: Wasserdichter und leichter Wander-Sneaker

Test: Arc'teryx Kopec GTX
Wasserdichter, leichter Wander-Sneaker

Es gibt wenige Schuhe, die vom ersten Schritt an begeistern. Dem Low-Cut-Wanderschuh Kopec GTX von Arc’teryx gelingt dieses Kunststück – er ist konzipiert für flotte Hikes im Mittelgebirge ...

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.12.2025
Arc'teryx Kopec GTX Wander-Sneaker
Foto: Uli Benker

Pro und Contra zum Arcteryx Kopec GTX

Das hat uns am Schuh gefallen:

 klasse Passform

 hoher Laufkomfort

 Wetterschutz

 Schuhklima

 erstklassige Qualität

Der Schuh im Test

Das liegt zum einen an der hervorragenden Passform, die an der Ferse festen Halt bietet, den Zehen aber herrlich viel Bewegungsfreiheit lässt. Zum anderen dämpft der geschmeidig abrollende, selbst in steilen Traversen ausreichend verwindungssteife Leichtschuh exzellent, wenn auch eher straff. Für die nötige Traktion – auf glitschigem Fels und Laub wie auf weichem Boden und nicht zu grobem Schotter – sorgt Vibrams bewährte, grob profilierte Megagrip-Sohle mit sehr guter Selbstreinigung. Auch bei Nässe gibt sich der Arcteryx Kopec GTX keine Blöße: Im mehrmonatigen Test hielt die Gore-Tex-ePE-Membran dicht. Zudem zeigt er trotz regelmäßiger Ausflüge in ruppiges Gelände kaum Verschleiß, was auch am robusten Cordura-Obermaterial, TPU-Verstärkungen an beanspruchten Stellen und der tadellosen Verarbeitung liegt. Und wie steht es um den Klimakomfort? Bestens, überhitzen die Füße doch selbst an warmen Sommertagen nicht.

Arc'teryx Kopec GTX Wander-Sneaker
Arc'teryx

Technische Daten

  • Gewicht: 595 g/Paar (Größe 7)
  • Einsatzbereich: Wandern
  • Kategorisierung: A – Leichte Wanderschuhe
  • Materialeigenschaften: atmungsaktiv, winddicht, wasserdicht
  • Materialtyp: Synthetik
  • Technologie: GORE-TEX
  • Sohle: Vibram Megagrip
  • Extras: Anziehschlaufen, Zehenschutzkappe, verstärkte Ferse, Logoprint, mit Knöchelprotektor
  • Test: 8 Monate
  • Preis: 180 € (UVP; mit 10% Rabatt hier)

Test der hohen Variante – Arcteryx Kopec Mid GTX

In der Wintersaison 2024/2025 konnten wir bereits die höhere Mid-Cut Variante des Schuhs testen, u.a. mit diesen Ergebnissen ...

Hoka Anacapa 2 Mid GTX und Arcteryx Kopec Mid GTX Wanderschuhe
Ralf Bücheler


Das hat uns am Schuh gefallen

 leicht

 sehr guter Grip

 robustes Material

Das weniger:

 rollt nicht ganz so geschmeidig ab

Trotzdem punktete auch die Midcut-Version mit seinem geringen Gewicht (800 g/Paar) und einem sehr direkten Bodenkontakt. Dank Gore-Tex ist der Arcteryx Kopec Mid GTX ebenfalls zuverlässig wasserdicht und bietet mit seiner stark profilierten Laufsohle guten Grip – vor allem auf nassem Fels oder Wurzelwerk. Weitere Testergebnisse hier:

