Arc'teryx Kopec GTX: Wasserdichter und leichter Wander-Sneaker

Pro und Contra zum Arcteryx Kopec GTX
Das hat uns am Schuh gefallen:
klasse Passform
hoher Laufkomfort
Wetterschutz
Schuhklima
erstklassige Qualität
Der Schuh im Test
Das liegt zum einen an der hervorragenden Passform, die an der Ferse festen Halt bietet, den Zehen aber herrlich viel Bewegungsfreiheit lässt. Zum anderen dämpft der geschmeidig abrollende, selbst in steilen Traversen ausreichend verwindungssteife Leichtschuh exzellent, wenn auch eher straff. Für die nötige Traktion – auf glitschigem Fels und Laub wie auf weichem Boden und nicht zu grobem Schotter – sorgt Vibrams bewährte, grob profilierte Megagrip-Sohle mit sehr guter Selbstreinigung. Auch bei Nässe gibt sich der Arcteryx Kopec GTX keine Blöße: Im mehrmonatigen Test hielt die Gore-Tex-ePE-Membran dicht. Zudem zeigt er trotz regelmäßiger Ausflüge in ruppiges Gelände kaum Verschleiß, was auch am robusten Cordura-Obermaterial, TPU-Verstärkungen an beanspruchten Stellen und der tadellosen Verarbeitung liegt. Und wie steht es um den Klimakomfort? Bestens, überhitzen die Füße doch selbst an warmen Sommertagen nicht.
Technische Daten
- Gewicht: 595 g/Paar (Größe 7)
- Einsatzbereich: Wandern
- Kategorisierung: A – Leichte Wanderschuhe
- Materialeigenschaften: atmungsaktiv, winddicht, wasserdicht
- Materialtyp: Synthetik
- Technologie: GORE-TEX
- Sohle: Vibram Megagrip
- Extras: Anziehschlaufen, Zehenschutzkappe, verstärkte Ferse, Logoprint, mit Knöchelprotektor
- Test: 8 Monate
- Preis: 180 € (UVP)
Test der hohen Variante – Arcteryx Kopec Mid GTX
In der Wintersaison 2024/2025 konnten wir bereits die höhere Mid-Cut Variante des Schuhs testen, u.a. mit diesen Ergebnissen ...
Das hat uns am Schuh gefallen
leicht
sehr guter Grip
robustes Material
Das weniger:
rollt nicht ganz so geschmeidig ab
Trotzdem punktete auch die Midcut-Version mit seinem geringen Gewicht (800 g/Paar) und einem sehr direkten Bodenkontakt. Dank Gore-Tex ist der Arcteryx Kopec Mid GTX ebenfalls zuverlässig wasserdicht und bietet mit seiner stark profilierten Laufsohle guten Grip – vor allem auf nassem Fels oder Wurzelwerk. Weitere Testergebnisse hier: