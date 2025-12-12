Arc'teryx Kopec GTX: Wasserdichter und leichter Wander-Sneaker

Der Schuh im Test

Das liegt zum einen an der hervorragenden Passform, die an der Ferse festen Halt bietet, den Zehen aber herrlich viel Bewegungsfreiheit lässt. Zum anderen dämpft der geschmeidig abrollende, selbst in steilen Traversen ausreichend verwindungssteife Leichtschuh exzellent, wenn auch eher straff. Für die nötige Traktion – auf glitschigem Fels und Laub wie auf weichem Boden und nicht zu grobem Schotter – sorgt Vibrams bewährte, grob profilierte Megagrip-Sohle mit sehr guter Selbstreinigung. Auch bei Nässe gibt sich der Arcteryx Kopec GTX keine Blöße: Im mehrmonatigen Test hielt die Gore-Tex-ePE-Membran dicht. Zudem zeigt er trotz regelmäßiger Ausflüge in ruppiges Gelände kaum Verschleiß, was auch am robusten Cordura-Obermaterial, TPU-Verstärkungen an beanspruchten Stellen und der tadellosen Verarbeitung liegt. Und wie steht es um den Klimakomfort? Bestens, überhitzen die Füße doch selbst an warmen Sommertagen nicht.