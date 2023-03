Der Vaude Astrum im Praxistest

"Wo habe ich noch mal ...?" – an die vielen Fächer und Taschen des Astrum Evo muss man sich erst gewöhnen. Auch an die herrlich große, weit zu öffnende Deckeltasche und praktische Frontöffnung – die abends vorm Zelt das Entladen erleichtert. Bei voll beladenem Hauptfach lässt sich der Deckel aber nur mühsam überstülpen. Mit einem extra Topkompressionsriemen könnte man das Volumen schrumpfen und das Gewicht näher an den Rücken bringen. Dann würde sich der ohnehin hohe Tragekomfort noch einmal verbessern. Der Rucksack sitzt nah und sicher am Rücken, engt bei Bewegungen nicht ein und lässt sich auch unterwegs schnell und einfach verstellen. Leicht ist er auch noch, zumindest leer.