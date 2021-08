Guter Leichtrucksack für Bergtouren Test: Exped Verglas 40

Was uns am Exped-Rucksack gefallen hat:

sehr leicht

ideal für Bergtouren & zum Klettern

robustes Material

Mit dem neuen Verglas 40 liefert Exped einen schnörkellosen, bis ins Detail durchdachten Alpinrucksack. Packt man ihn so, dass der Inhalt die sehr flexible Rückenplatte versteift, trägt er sich bis 13 Kilo Beladung klasse. Durch den schlank geschnittenen Packsack liegt die Last nah am Rücken, das Tragesystem engt selbst beim Klettern nicht ein. Damit Karabiner und Keile den Boden nicht durchscheuern, ist er gepolstert. Testurteil: Sehr gut (08/2021)

Austtattung: Hervorragend komprimierbarer Einkammerpacksack mit Seitenzugriff und vielen Befestigungsmöglichkeiten außen. Je ein Zipinnen- und -außenfach, zwei Hüftgurttäschchen.

Sonstiges: Hüftgurt und Kompressionsriemen abnehmbar, Größen: M, L und die Damenversion Exped Verglas 40 Wms. Den Alpinrucksack gibt es auch noch in einer kleineren Version mit ca. 30 Liter Volumen: Exped Verglas 30 (ca. 160 Euro)

Fazit: Gebirgsfüchse aufgepasst: Der Exped Verglas ist ein leichter, robuster Tourenpack mit schlichter, praktischer Ausstattung – top zum Klettern, Bergsteigen oder Skitourengehen.

Exped Switzerland Links im Bild die 40 Liter Version, rechts der Verglas 30

Die technischen Daten des Exped Verglas 40:

Gewicht: 1150/920 Gramm

Volumen: 37 Liter (Größe M)

ideale Beladung: bis 13 Kilo

Preis: 170 Euro

Bestellbar hier in unserem Partnershop

Noch mehr über den Exped Verglas erfahrt ihr in diesen beiden Videos:

