Laufwesten Test: Die besten Trailrunning-Rucksäcke

Zur Wahrheit gehört aber, dass sich die Anatomie auch innerhalb des Geschlechts stark unterscheidet. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass vor allem die korrekte Größe entscheidend ist. Sprich: Frauen können mit einem Laufrucksack, der laut Hersteller für Männer oder als Unisex-Modell gedacht ist, ebenfalls wunderbar zurechtkommen. Frauenmodelle kommen hingegen bei jenen Frauen gut an, die eine größere Oberweite haben. Bei ihnen sitzen die Flaschen gängiger Laufrucksäcke auf der Brust, was besonders im gefüllten Zustand nervig und unbequem sein kann. Die meisten Frauen empfinden die Unisexmodelle als bequem und haben keinerlei Probleme. Wie auch beim Schuhkauf gilt: Am besten vor dem Kauf anprobieren.