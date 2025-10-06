Anmelden
Kauftipp: Der (Hoch-)Tourenrucksack Deuter Durascent 44+10

Transportgenie
Der (Hoch-)Tourenrucksack Deuter Durascent 44+10

Ein wasserdichter Rucksack, der wenig wiegt, viel aushält und sich super zum Kraxeln eignet? Mit dem Durascent hat Deuter seit diesem Jahr ein solches Multitalent im Angebot – das wir gleich mit in die Berge genommen haben.

Deuter Durascent 44+10
Foto: Boris Gnielka

Pro und Contra

Das hat uns gefallen:

 wasserdicht

 ultraleicht

 robust

 top Lastkontrolle

Das weniger:

 Rückenventilation eingeschränkt

Der Deuter Durascent im Test

Auf diversen felslastigen Hochtouren im Wallis überzeugte uns der Newcomer fast restlos. Statt eines eher steifen Stahlrahmens steckt bei ihm eine feste, herausnehmbare Schaumplatte im Rücken. Sie lässt sich als Biwakmatte nutzen – oder zur Gewichtsminimierung weglassen (worunter das Trageverhalten aber arg leidet). Der Hüftgurt aus breitem Band verzichtet auf schwere Polster, schmiegt sich schön an und zieht den Lendenbereich nah an den Körper – so sitzt der Rucksack wie festgetackert und lässt sich selbst voll beladen gut kontrollieren. Kehrseite: Das direkt anliegende Tragesystem lässt nicht viel Ventilation zu, es wird also feucht am Rücken. Verstaut man seine Ausrüstung mit Bedacht (nichts Kantiges an den Rücken, Leichtes nach außen), trägt der Deuter sich bis 12 Kilo Zuladung sonst aber sehr komfortabel. Vor allem die Bewegungsfreiheit begeistert. Und auch die Ausstattung: zwei Eisgerätehalterungen, eine Innen- sowie eine große regendichte Tasche auf der Front, eine Schlaufe fürs Seil und vier seitliche Kompressionsriemen. Durch den großen Auszug, den Rollverschluss und das darüberlaufende fünfte Kompressionsband lässt er sich wunderbar variabel beladen. Eine top Wahl!

Deuter Durascent 44+10 hier bestellen

Die technischen Details zum Rucksack

  • Gewicht: 860 g (770 g ohne Rückenpolster)
  • Volumen: 55 l
  • PFC-/PFAS-frei
  • wasserdicht
  • Eispickel-/Stockhalterung
  • Seilhalterung
  • Ski-/ Snowboardhalterung
  • Test: 3 Monate
  • Preis: 270 €