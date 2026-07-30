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Deuter Jaypack Pro im Test: Fotorucksack für Outdoor-Touren

Fotorucksack für Outdoor-Touren
Deuter Jaypack Pro 34+14 im Test

Du suchst einen Rucksack, der Kameraausrüstung und Outdoor-Equipment gleichermaßen sicher verstaut? Dann wirf einen Blick auf den Deuter Jaypack Pro. Dieser Fotorucksack wurde speziell für ambitionierte Naturfotografen entwickelt, die ihre Touren nicht nur im Flachland verbringen. Von Winterwanderungen bis zu alpinen Ski- und Schneeschuhtouren – der Jaypack Pro verbindet professionellen Kameraschutz mit den Features eines vollwertigen Tourenrucksacks.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.07.2026
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Deuter JPAG
Foto: Boris Gnielka

Clevere Aufteilung für jede Situation

Vorne findest du ein großzügiges Fach für Lawinenschaufel und Sicherheitsausrüstung – perfekt für alpine Touren. Das Herzstück bildet jedoch das Hauptfach für deine Fotoausrüstung. Der umlaufende Reißverschluss ist schön groß dimensioniert und lässt sich auch im Winter mit Handschuhen problemlos bedienen.

Klappst du den Rucksack auf, erwartet dich jede Menge Platz. Die Fächer sind frei einteilbar, sodass du sie flexibel an dein Equipment anpassen kannst. Wenn du nicht so viel Kameraausrüstung dabei hast, verstaust du einfach andere Sachen darin. Praktisch: Die integrierte Laptoptasche lässt sich herauszippen und auch anderweitig nutzen.

Deuter JPAG
Boris Gnielka

Dank der vielen cleveren Fächer ist deine Fotoausrüstung sicher verstaut.

Durchdachtes System für Mehrtagestouren

Das Tragesystem ist solide verarbeitet und schön versteift, wodurch sich der Rucksack auch bei höherem Gewicht angenehm tragen lässt. Für zusätzliche Ausrüstung bietet der Jaypack Pro noch mehr: Über einen weiteren Reißverschluss öffnest du ein Erweiterungsfach mit einem herausnehmbaren Balg und Rollverschluss. Dort bekommst du problemlos einen Schlafsack oder weitere Ausrüstung unter – ideal für längere Touren.

Deuter JPAG
Boris Gnielka

Der Jaypack bietet hohen Tragekomfort, den Hüftgurt kann man bei Bedarf abnehmen. 

Pro & Contra zum Jaypack Pro

 separates Fach für Lawinenschaufel und Sicherheitsausrüstung – perfekt für alpine Touren

 großer Reißverschluss lässt sich auch mit Handschuhen problemlos öffnen

 frei einteilbare Fächer inkl. einer herausnehmbaren Laptoptasche

 zusätzlicher Balg mit Rollverschluss bietet Platz für Schlafsack und mehr – ideal für Mehrtagestouren

Fazit