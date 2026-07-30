Deuter Jaypack Pro im Test: Fotorucksack für Outdoor-Touren

Clevere Aufteilung für jede Situation

Vorne findest du ein großzügiges Fach für Lawinenschaufel und Sicherheitsausrüstung – perfekt für alpine Touren. Das Herzstück bildet jedoch das Hauptfach für deine Fotoausrüstung. Der umlaufende Reißverschluss ist schön groß dimensioniert und lässt sich auch im Winter mit Handschuhen problemlos bedienen.

Klappst du den Rucksack auf, erwartet dich jede Menge Platz. Die Fächer sind frei einteilbar, sodass du sie flexibel an dein Equipment anpassen kannst. Wenn du nicht so viel Kameraausrüstung dabei hast, verstaust du einfach andere Sachen darin. Praktisch: Die integrierte Laptoptasche lässt sich herauszippen und auch anderweitig nutzen.

Boris Gnielka Dank der vielen cleveren Fächer ist deine Fotoausrüstung sicher verstaut.

Durchdachtes System für Mehrtagestouren

Das Tragesystem ist solide verarbeitet und schön versteift, wodurch sich der Rucksack auch bei höherem Gewicht angenehm tragen lässt. Für zusätzliche Ausrüstung bietet der Jaypack Pro noch mehr: Über einen weiteren Reißverschluss öffnest du ein Erweiterungsfach mit einem herausnehmbaren Balg und Rollverschluss. Dort bekommst du problemlos einen Schlafsack oder weitere Ausrüstung unter – ideal für längere Touren.

Boris Gnielka Der Jaypack bietet hohen Tragekomfort, den Hüftgurt kann man bei Bedarf abnehmen.

Pro & Contra zum Jaypack Pro

separates Fach für Lawinenschaufel und Sicherheitsausrüstung – perfekt für alpine Touren

großer Reißverschluss lässt sich auch mit Handschuhen problemlos öffnen

frei einteilbare Fächer inkl. einer herausnehmbaren Laptoptasche

zusätzlicher Balg mit Rollverschluss bietet Platz für Schlafsack und mehr – ideal für Mehrtagestouren