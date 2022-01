Kauftipps aus unserem Test Die besten Tagesrucksäcke für Damen

"Hätte nicht gedacht, dass sich ein neuer Rucksack so viel besser trägt als mein alter", sagt Pia schon auf dem ersten Kilometer unserer Testtour 2021. Erst im letzten Jahr haben sie und ihr Freund Jan das Wandern wieder für sich entdeckt. Die zwei nutzten bis jetzt ihre Alltags-Daypacks, fragten sich aber, ob sich der Kauf eines hochwertigeren Wanderrucksacks lohnt. Weil Pia einen der OUTDOOR-Ausrüstungsredakteure kennt, rief sie ihn an – und der lud sie spontan zum Wanderrucksacktest ein: 8 Damenrucksäcke wurden dabei getestet, die zwischen 95 und 200 Euro kosten und zwischen 20 und 27 Liter fassen – eine ideale Größe für Tagestouren.

Unterwegs tauschten die Testerinnen ihre Erfahrungen zu jedem einzelnen Damenrucksack aus. Die zierliche Pia fand es klasse, dass mittlerweile sehr viele Hersteller spezielle Versionen für Frauen anbieten. Das besondere an diesen Rucksäcken: Sie besitzen kurze Rücken, schmale S-förmige Schulterträger und einen angewinkelten Hüftgurt, der sich sauber ums rundlichere weibliche Becken schmiegt. "So ein Damenrucksack passt mir richtig gut", meint sie zum Abschluss des Testwochenendes.

Welche fünf Damenrucksäcke zu den besten gehörten, erfahrt ihr hier:

Bach Shield 26 S

Der Körperkontaktrücken des Bach Shield 26 bietet eine ähnlich gute Belüftung wie ein Abstandsnetz. Der Damen Rucksack (Version S = small) engt genauso wenig ein wie die Regular-Version und beeindruckt mit perfekter Lastübertragung und -kontrolle. Haupt- und Bodenfach lassen sich dank variablem Zwischenboden flexibel beladen, äußerst strapazierfähige Materialien und grobe Reißverschlüsse mit vernickelten Schiebern garantieren auch bei täglichem Gebrauch eine lange Lebensdauer.

Bach Testfazit: Top Trageverhalten, ultrarobuste Materialien, praktische Ausstattung: Der für einen breiten Einsatzbereich geeignete Bach Shield 26 lieferte eine glänzende Vorstellung ab.

Technische Daten des Bach Shield 26 Small:

Gewicht: 1150–1020 Gramm

Volumen: 24 Liter, davon im Deckel: 2 L

Zweikammerpacksack

variabler Zwischenboden

große Frontöffnung

Deckel- und Seitentasche, Front- und Stretchseitenfach

ideale Beladung: bis elf Kilo

idealer Einsatzbereich: Biken, Wandern, Kraxeln

Preis: ca. 160 Euro

Testurteil: Überragend

Deuter Futura 24 SL

Deuter gönnte seinem Bestseller "Futura" 2021 ein Facelift. Das robuste Packsackmaterial enthält zur Hälfte Recycelfasern. Außerdem wölbt sich der Netzrücken nicht mehr so stark wie bisher, wodurch die Last näher am Rücken sitzt und sich das Hauptfach besser beladen lässt. Der Damenrucksack Deuter Futura 24 SL überzeugte unsere Testerinnen mit erstklassigen Trageeigenschaften und funktionellen Features wie einem geräumigen Deckelfach mit großer Öffnung oder dem riesigen Frontzugang.

Deuter Testfazit: Auch die neueste Version des Deuter Futura überzeugt auf ganzer Linie und schneidet noch besser ab als der Vorgänger. Alles in allem der perfekte Wanderrucksack.

Technische Daten des Deuter Futura 24SL:

Gewicht: 1280Gramm

Volumen: 26 Liter, davon im Deckel: 3 L

Idealer Einsatzbereich: Biken, Wandern

Einkammersack

großer Frontzugriff

geräumiger Deckel mit breiter Zipöffnung

Front- und Seitenfächer aus Strechmaterial

Hüftgurttäschen

Regenhülle

Ideale Beladung: bis zehn Kilo

Preis: 140 Euro

Testurteil: Überragend (Testsieger 03/2021)

Jack Wolfskin Crosstrail 22 ST

Auch der günstigste Wanderrucksack im Testfeld 2021, der Jack Wolfskin Crosstrail 22 ST, trug sich erfreulich komfortabel. Durch die sehr gute Lastkontrolle und die hohe Bewegungsfreiheit kommt man auch auf ausgesetzten Bergpfaden oder bei flottem Gehtempo nicht aus dem Tritt. Zudem ist der Crosstrail ein echtes Leichtgewicht und eignet sich demnach gut als reiner Tourenpack.

Jack Wolfskin Testfazit: Einen sehr guten Leichtwanderrucksack für Frauen gibt es auch schon für unter 100 Euro – das zeigt der Jack Wolfskin Crosstrail 22ST.

Technische Daten des Jack Wolfskin Crosstrail 22 ST:

Gewicht: 860 Gramm

Volumen: 20 Liter

Idealer Einsatzbereich: Wandern

Einkammersack

Fronttasche

Regenhülle

Front- und Seitenfächer aus Strechmesh

Rechte Hüftgurttasche eignet sich als Flaschenhalter

Ideale Beladung: bis sieben Kilo

Preis: 95 Euro

Testurteil: Sehr gut (Kauftipp 03/2021)

Lowe Alpine Aeon ND25

Statt einer Rückenplatte aus Kunststoff verarbeitet Lowe Alpine beim Aeon, einem der günstigsten Modelle im Feld, einen festeren Schaum. Das spart Gewicht, für eine effektive Lastübertragung und sauberen Sitz muss man aber so packen, dass der Inhalt den Rucksack versteift. Auch wenn der Lowe Alpine Aeon ND25 kleiner ausfällt als angegeben, reicht der Stauraum aus. Ein extra Lob verdienen die höhenverstellbaren Schulterträger.

Lowe Alpine Testfazit: Mit dem Aeon liefert Lowe Alpine einen kleinen, leichten und preiswerten Multisportrucksack. Er empfiehlt sich für alle, die nur das Nötigste mitnehmen und flott unterwegs sind.

Technische Daten des Lowe Alpine Aeon ND25:

Gewicht: 730 Gramm

Volumen: 21 Liter

Einkammersack

kleine Front-/Innentasche

Front- und Seitenfächer aus Strechmesh

Hüftgurttäschen

höhenverstellbare Schulterträger

ideale Beladung: bis sechs Kilo

idealer Einsatzbereich: Biken, Wandern, Kraxeln

Preis: 120 Euro

Testurteil: Sehr gut

Ortlieb Atrack ST 25

Ortlieb Testfazit: Ein Rucksack, den du wie eine Reisetasche belädst – das bietet der vielseitige Ortlieb Atrack. Seine Stärken kommen auch beim Reisen und im Alltagseinsatz zum Tragen.

Beim besonders robusten, in Deutschland hergestellten Ortlieb Atrack ST 25 handelt es sich um eine wasserdichte Duffle Bag mit vollwertigem Tragesystem. Sie wird über einen Zip zwischen den Rückenpolstern beladen. Im Innern schaffen vier Fächer Ordnung, Sperriges wie Schneeschuhe oder Snowboard passt außen in eine extra erhältliche Halterung. Das Tragegefühl ist recht luftig, komfortabel und kontrolliert.

Technische Daten des Ortlieb Atrack ST 25:

Gewicht: 1430 Gramm

Volumen: 27 Liter

einer Reisetasche gleichender Packsack

wasserdicht

vier Netzinnenfächer

Kompressionsriemen

Stretchseitenfächer

diverses Zubehör lieferbar

ST steht für "short torso"

ideale Beladung: bis zwölf Kilo

idealer Einsatzbereich: Biken, Wandern, Kraxeln

Preis: ca. 180 Euro

Testurteil: Sehr gut

Weitere gute Wanderrucksäcke aus dem Test

