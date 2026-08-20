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Endlich: Sportbrillen, die genauso gut aussehen wie sie funktionieren

Evolution statt Revolution
Die neuen Bliz Sportbrillen P005 & P006 im Test

Bliz legt nach: Mit der P005 und P006 bringt der schwedische Hersteller zwei überarbeitete Sportbrillen auf den Markt, die in wichtigen Details deutlich zugelegt haben. Beide Modelle sind leichter geworden, verfügen jetzt über Belüftungsschlitze und bieten ein noch größeres peripheres Sichtfeld.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.08.2026
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Bliz
Foto: Moritz Schwertner

Bliz hat seine beliebten Modelle weiterentwickelt und bringt mit der P005 und P006 zwei Sonnenbrillen auf den Markt, die in allen wichtigen Bereichen zugelegt haben. Was beide neuen Modelle gemeinsam haben? Sie sind leichter geworden, bieten stylischere, dünnere Bügel und ein noch größeres peripheres Sichtfeld. Das Highlight der neuen Sportbrillen: Beide verfügen jetzt über einen Belüftungsschlitz, der beschlagene Gläser der Vergangenheit angehören lässt.

Und seien wir ehrlich: Die Brillen sehen verdammt gut aus. Bliz hat es geschafft, Performance und Design perfekt zu vereinen. Diese Sportbrillen trägst du auch gerne mal abseits von Trails und Gipfeln.

Bliz P005 – Die Vollrand-Allzweckwaffe

Die P005 präsentiert sich als große Vollrandbrille mit einem durchgehenden Belüftungsschlitz in der Mitte. Dieser sorgt bei hohen Geschwindigkeiten auf dem Rad für optimale Luftzirkulation. Besonders praktisch: Das integrierte Wechselsystem ermöglicht dir, die Gläser schnell an unterschiedliche Lichtverhältnisse anzupassen.

Die P005 ist mit ihrem Vollrahmen und dem großzügigen Sichtfeld vor allem fürs Radfahren konzipiert. Der stabile Rahmen gibt den Gläsern Halt und das Wechselsystem macht die Brille zum vielseitigen Begleiter – egal ob bei Sonnenschein oder wechselhaften Bedingungen. Optisch macht die markante Vollrandoptik richtig was her.

Technische Daten

  • Preis: 89 €
  • Gewicht: 34,2 g
  • Gläser: zylindrische Scheibe, Polycarbonat, Hydro Lens System, mit Wechselsystem
  • Glasbreite: 135 mm
  • Glashöhe: 58 mm
  • Glaseigenschaften: Schutzklasse 3, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung, 100% UVA- und UVB-Schutz, bruchfest
  • Rahmen: Grilamid (Hochleistungs-Polyamid), Vollrand, anpassbare Bügel, anpassbare Nasenpads
  • Bügellänge: 135 mm

Bliz P006 – Der Leichtgewichts-Champion

Wer es noch minimalistischer mag, greift zur Bliz P006. Diese Halbrandbrille setzt auf zwei Belüftungsschlitze im Rahmen und ist dabei unglaublich leicht. Du spürst sie beim Tragen kaum – perfekt für lange Einsätze.

Die P006 ist ein echter Allrounder für Trailrunning und Radfahren. Das geringe Gewicht macht diese Sportbrille zur ersten Wahl für alle, die bei schweißtreibenden Aktivitäten keine Kompromisse beim Komfort eingehen wollen. Die Belüftung der Sportsonnenbrille funktioniert auch bei moderatem Tempo zuverlässig. Der cleane Halbrand-Look wirkt modern und unaufdringlich – ein echter Hingucker.

Technische Daten

  • Preis: 99 €
  • Gewicht: 28,6 g
  • Gläser: zylindrische Scheibe, mit Wechselsystem, Polycarbonat, mit Belüftungslöchern, Hydro Lens System
  • Glasbreite: 136 mm
  • Glashöhe: 59 mm
  • Glaseigenschaften: Schutzklasse 3, bruchfest, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung, 100% UVA- und UVB-Schutz
  • Rahmen: Halbrand, anpassbare Nasenpads, Grilamid, anpassbare Bügel
  • Bügellänge: 135 mm

Fazit