Endlich: Sportbrillen, die genauso gut aussehen wie sie funktionieren

Bliz hat seine beliebten Modelle weiterentwickelt und bringt mit der P005 und P006 zwei Sonnenbrillen auf den Markt, die in allen wichtigen Bereichen zugelegt haben. Was beide neuen Modelle gemeinsam haben? Sie sind leichter geworden, bieten stylischere, dünnere Bügel und ein noch größeres peripheres Sichtfeld. Das Highlight der neuen Sportbrillen: Beide verfügen jetzt über einen Belüftungsschlitz, der beschlagene Gläser der Vergangenheit angehören lässt.

Und seien wir ehrlich: Die Brillen sehen verdammt gut aus. Bliz hat es geschafft, Performance und Design perfekt zu vereinen. Diese Sportbrillen trägst du auch gerne mal abseits von Trails und Gipfeln.

Bliz P005 – Die Vollrand-Allzweckwaffe Die P005 präsentiert sich als große Vollrandbrille mit einem durchgehenden Belüftungsschlitz in der Mitte. Dieser sorgt bei hohen Geschwindigkeiten auf dem Rad für optimale Luftzirkulation. Besonders praktisch: Das integrierte Wechselsystem ermöglicht dir, die Gläser schnell an unterschiedliche Lichtverhältnisse anzupassen.

Die P005 ist mit ihrem Vollrahmen und dem großzügigen Sichtfeld vor allem fürs Radfahren konzipiert. Der stabile Rahmen gibt den Gläsern Halt und das Wechselsystem macht die Brille zum vielseitigen Begleiter – egal ob bei Sonnenschein oder wechselhaften Bedingungen. Optisch macht die markante Vollrandoptik richtig was her.

Technische Daten

Preis: 89 €

Gewicht: 34,2 g

Gläser: zylindrische Scheibe, Polycarbonat, Hydro Lens System, mit Wechselsystem

Glasbreite: 135 mm

Glashöhe: 58 mm

Glaseigenschaften: Schutzklasse 3, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung, 100% UVA- und UVB-Schutz, bruchfest

Rahmen: Grilamid (Hochleistungs-Polyamid), Vollrand, anpassbare Bügel, anpassbare Nasenpads

Bügellänge: 135 mm Bliz P006 – Der Leichtgewichts-Champion Wer es noch minimalistischer mag, greift zur Bliz P006. Diese Halbrandbrille setzt auf zwei Belüftungsschlitze im Rahmen und ist dabei unglaublich leicht. Du spürst sie beim Tragen kaum – perfekt für lange Einsätze.

Die P006 ist ein echter Allrounder für Trailrunning und Radfahren. Das geringe Gewicht macht diese Sportbrille zur ersten Wahl für alle, die bei schweißtreibenden Aktivitäten keine Kompromisse beim Komfort eingehen wollen. Die Belüftung der Sportsonnenbrille funktioniert auch bei moderatem Tempo zuverlässig. Der cleane Halbrand-Look wirkt modern und unaufdringlich – ein echter Hingucker.

Technische Daten Preis: 99 €

Gewicht: 28,6 g

Gläser: zylindrische Scheibe, mit Wechselsystem, Polycarbonat, mit Belüftungslöchern, Hydro Lens System

Glasbreite: 136 mm

Glashöhe: 59 mm

Glaseigenschaften: Schutzklasse 3, bruchfest, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung, 100% UVA- und UVB-Schutz

Rahmen: Halbrand, anpassbare Nasenpads, Grilamid, anpassbare Bügel

Bügellänge: 135 mm