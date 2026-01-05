Skitouren-Equipment für starke Performance

Wir haben eine kleine Auswahl vielversprechender Wintersport-Neuheiten für euch zusammengestellt. Vom Skistock über die winddichte Weste bis hin zum ultraleichten Lawinenrucksack – teilweise schon zu reduzierten Preisen erhältlich:
NorrØna MØre-Kollektion
Mit der Møre-Skitouring-Linie schließen die Norweger die Lücke zwischen der strapazierfähigen Lofoten- und der leichtgewichtigen Lyngen-Kollektion. Highlights der auf Vielseitigkeit ausgelegten Reihe sind die Gore-Tex-ePE-Jacke und -Salopette aus 100 % recyceltem Nylon sowie die Octa Zip Hood: ein Hybrid-Midlayer-Fleece mit partiellem Windschutz.
C.a.m.p. Speed Comp
Der Speed-Comp-Ski- und -Berghelm ist für Skimo-Rennen und ambitionierte Bergfexe ein Fest. Dank Doppelzertifizierung nach ISMF-Standards vereint der Inmold-Klassiker minimales Gewicht (350 g) mit hoher Sicherheit. Halterungen für Stirnlampe und Skibrille, eine effektive Belüftung sowie die leichte Anpassbarkeit sorgen für Komfort. Preis: 120 Euro.
Pieps Mini IPS
Nur 158 Gramm soll das neue, kleine LVS von Pieps auf die Waage bringen. Dennoch bietet es eine Suchstreifenbreite von 50 Metern und hat das bewährte Interference Protection System (IPS) an Bord, das elektronische Störungen reduziert und die Signalstabilität verbessert. Die »Search Assistant Plus« genannte Menüführung mit Piktogrammen verspricht ein intuitives Handling selbst in Stresssituationen (375 Euro).
Salewa Sella Tour 32L
Aus recyceltem Robic-Nylon gefertigt, garantiert der Newcomer von Salewa hohe Robustheit und dank des Dry-Back-Contact-Tragesystems viel Komfort auf Skitour. Dafür sorgen auch die breiten, geteilten Schulterträger und der schmale Shape. Entwickelt mit Profis, bietet er schnellen Zugriff aufs Sicherheitsfach für die Lawinenausrüstung und viele praktische Befestigungen. Gewicht: 1320 Gramm, Preis: 180 Euro.
GSI Microlight 500
Eine leichte, effektiv isolierende Thermosflasche macht sich nicht nur bei der Gipfelrast bezahlt. Eine leichte Wahl ist die GSI Microlite 500 Flip. Sie fasst 0,5 Liter, wiegt 239 Gramm und hält zehn Stunden lang Getränke auf Temperatur. Praktisch: Den Einhandverschluss kannst du selbst mit richtig dicken Handschuhen bedienen Preis: 37 Euro.
Komperdell Carbon c.2 Ul
Speziell für Skitouren hat Komperdell den Carbon C.2 Ultralight Stock mit längerer Griffzone entworfen. Der zweiteilige, in Österreich produzierte Skistock wiegt unter 200 Gramm und lässt sich auf bis zu 140 Zentimeter ausfahren. Das Packmaß liegt bei knapp einem Meter. Kulant: Komperdell spendiert einen dreijährigen Gratis-Reparatur-Service (170 Euro).
Evoc isolierte Trinkblase
Dank isoliertem Schlauch und Mundstück kannst du das zwei Liter fassende Reservoir auch bei Frost einsetzen. Rückennah platziert, bleibt der Inhalt zudem wohltemperiert – die Blase verträgt bis zu 60 Grad heiße Getränke. Mit einem Gewicht von 130 Gramm wiegt sie zudem weniger als eine Flasche, ist BPA- frei – und kostet 50 Euro.
Cimalp Cinto Fleecevest
Eine winddichte Weste wie die Cimalp Cinto ist auf Skitour fast ein Muss. Sie schützt den empfindlichen Brust-/Bauchbereich vor Auskühlung, ohne Bewegungsfreiheit oder Klimakomfort einzuschränken. Mit robusten Schulterbesätzen, viel Taschenplatz und hohem Kragen stimmt auch die Ausstattung. Erhältlich in drei Farben und sechs (Männer-) Größen für 75 Euro.
Silva Free 900
Mit im Stirnband verstecktem Kabel und ansteckbarem Lampenkopf ist die Free so komfortabel wie vielseitig. Die 900 ist die kleinste der Reihe – und für die meisten Einsätze ausreichend. Trotz 900 Lumen Leuchtkraft wiegt sie nur 95 Gramm plus Akku (11/24 Wh, 96/149 g), den du dank Kabel in die Tasche stecken kannst. Ab 135 Euro.
Adidas Eyewear SP0040
Über gleich 15 Belüftungsöffnungen verfügt die Adidas- Eyewear-Skibrille – die damit das Zeug hat, selbst bei langen, schweißtreibenden Anstiegen die große, zylindrische Scheibe beschlagfrei zu halten. Serienmäßig kommt die SP0040 mit einer Schutzklasse-2-Scheibe, dank Wechselsystem lässt sie sich gegen weitere austauschen. Erhältlich ist sie in Grau oder Orange – für 140 Euro.
Fjällräven Bergtagen G1000
Aus recyceltem Polyester und Biobaumwolle besteht die Bergtagen 2.0. Die für Skitouren-Enthusiasten gemachte Hose ist dank G1000 nicht nur superrobust, sie dampft auch vorzüglich ab. Für mehr Nässeschutz kannst du sie mit Greenland Wax imprägnieren. Zusätzlich hält eine wasserdichte Membran an den Knien und der Rückseite trocken. Preis: 350 €
Karpos Alagna 2.0 Jacket
Die Weiterentwicklung des beliebten, fürs Skitouring optimierten Softshell-Klassikers setzt auf windabweisenden Recyclingstoff und gewohnt körperbetonten Schnitt. Bei sportlichen Anstiegen ist die hochelastische Alagna 2.0 in ihrem Element. Für perfekte Passform gibt es sie in sieben Größen von XS bis 3XL – zu einem Preis von 170 Euro.
Mammut Astro Guide SO Glove
Gore-ePE-Windstopper und Primaloft sorgen beim neuen Astro Guide SO Glove für Klimakomfort und Wetterschutz, die Ziegenlederinnenhand garantiert hingegen Grip und Strapazierfähigkeit. So ausgerüstet, wird der Softshellhandschuh nicht nur auf Skitouren, sondern auch beim Radeln im Winter sowie Schneeschuhgehen viel Zuspruch finden. Preis: 100 Euro
Contour Guide 2.0 Mix/Pure
Die optimale Balance aus Langlebigkeit, Grip und Gleitfähigkeit – dafür stehen die neuen PFAS-freien Guide-Mix-2.0-Steigfelle (blau). Möglich macht’s der Mohair-Nylon-Mix (65/35 %). Das Guide-Pure-2.0 (rot) dagegen wird rein aus Mohairfasern gefertigt, bietet so nochmal bessere Gleiteigenschaften beim Aufstieg. Preis: 185 (175) Euro (Mix).
Leki Haute Route 2
Es muss nicht immer teures Carbon sein – mit dem Haute Route 2 hat Leki eine preisgünstige Alternative für Skitouren-Fans im Programm. Der zweiteilige Stock bietet einen Einstellbereich von 110–150 Zentimetern, den bewährten, ergonomischen Aergon-Griff und das selbst mit dicken Handschuhen einfach zu bedienende Speed-Lock-Plus- Verstellsystem. Das stabile Paar wiegt 580 Gramm und kostet 95 Euro.
Blue Ice Choucas light
Zarte 93 Gramm wiegt der Choucas Light, der für diese Saison ein Update bekommen hat. Der Clou: Dank der komplett zu öffnenden Beinschlaufen kannst du den apfelklein verpackbaren Minimalisten anlegen, ohne Ski oder Steigeisen abnehmen zu müssen. Neben den für diese Saison vergrößerten Materialschlaufen verfügt er auch über zwei Eisschraubenhalter (75 Euro)
Kohla Alpinist Pro 40
Gefertigt aus wasserdichtem, robustem 420D-Nylon, ist der Alpinist Pro 40 für viele alpine Aktivitäten gewappnet. Rolltopverschluss und Seitenzipper sorgen für Bedienkomfort, Halterungen für Schaufel und Sonde für Ordnung und Sicherheit. Der Hüftgurt lässt sich abnehmen und das Gewicht damit um 200 Gramm reduzieren. Preis: 240 Euro.
Alpina Versatile Pro Mips
Durch die Kombination verschiedener EPS-Schichten steht der Newcomer für effektive Stoßabsorption. MIPS ist ebenfalls integriert – es soll die Rotationskräfte, die bei einem schrägen Aufprall entstehen, reduzieren. Ein ausgeklügeltes Ventilationssystem sowie abnehmbare Ohrpolster verheißen zudem einen kühlen Kopf. Preis: 230 Euro.
Stox Ultralight Skiing Socks
Im Laufsport längst Standard gibt es mit den Stox Ultralight Skiing Socks nun auch Kompressionssocken für Skitouren-Fans. Aus atmungsaktivem, ultraleichtem Dryarn gefertigt, hält das nahtlos gestrickte Paar die Füße warm, sorgt für gutes Klimamanagement und fördert die Durchblutung. Faltenbildung oder Muskelkater haben so kaum Chancen. Preis: 68 Euro.