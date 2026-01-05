Skitouren-Equipment für starke Performance

Über gleich 15 Belüftungsöffnungen verfügt die Adidas- Eyewear-Skibrille – die damit das Zeug hat, selbst bei langen, schweißtreibenden Anstiegen die große, zylindrische Scheibe beschlagfrei zu halten. Serienmäßig kommt die SP0040 mit einer Schutzklasse-2-Scheibe, dank Wechselsystem lässt sie sich gegen weitere austauschen. Erhältlich ist sie in Grau oder Orange – für 140 Euro.