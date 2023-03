Der Schlafsack im Praxistest

Seit 40 Jahren stellt Pajak in Polen Daunenschlafsäcke her. Die aktuelle Toplinie heißt Radical und reicht vom dünnen Ultraleichtmodell bis zum superdicken Kältekiller für die Arktis. Der getestete 8Z liegt in der Mitte: Gefüllt mit 600 Gramm polnischer Daune (Füllkraft: superbe 950 cuin) aus artgerechter Haltung, lässt er sich unserer Erfahrung nach von kältefesten Schläfern bis minus 14 Grad einsetzen (Limit für Frostbeulen: –6° C) – top für diese Klasse. Die Hülle besteht aus superleichtem, angenehmem Nylon, ein mit Alu bedampftes Vlies reflektiert Körperwärme. Der auf der Oberseite verlaufende, zarte, durch zwei dicke Abdeckleisten isolierte Zip (3er YKK) lässt sich einfach bedienen, zu sehr zerren sollte man an ihm aber nicht. Auch die Justierung von Kapuze und Wärmekragen braucht Fingerspitzengefühl, bis sie sauber sitzen.