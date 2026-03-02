Open-Ear-Kopfhörer: Die besten für den Outdoor-Einsatz

Vorteil der Bauform: Die Gehörgänge bleiben bei Open-Ear-Kopfhörern frei, und es kann nichts drücken oder rausfallen. Geräusche gelangen ungehindert ins Ohr – man hört den Verkehr, andere Stimmen und seine eigenen Schritte.
Nachteil: Man ist nicht abgeschottet, laute Umgebungen (Straße, schnarchende Bettgenossen) stören sehr. Technologisch sind die kleinen Lautsprecher mittlerweile auf einem hohen Niveau und liefern sehr differenzierten Sound, gerade bei Sprachwiedergabe (Hörbuch, Podcast, Telefon), nur die Bässe klingen verhältnismäßig schlank, für Hip-Hop-, Techno- und Metal-Fans meist zu schwach.
Getty Images / Hersteller