Open-Ear-Kopfhörer: Die besten für den Outdoor-Einsatz

Open-Ear-Kopfhörer
Stark im Trend 2026: Was sind die Vorteile?

Open-Ear-Kopfhörer sind gerade im Trend. Hier präsentieren wir Kopfhörer, die den Sound mittels kleiner Lautsprecher über dem Ohr übertragen. Das ist sicher und clever!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.03.2026
Huawei Free Arc Open Ear Kopfhörer im Test
Foto: Ralf Bücheler

 Vorteil der Bauform: Die Gehörgänge bleiben bei Open-Ear-Kopfhörern frei, und es kann nichts drücken oder rausfallen. Geräusche gelangen ungehindert ins Ohr – man hört den Verkehr, andere Stimmen und seine eigenen Schritte.

 Nachteil: Man ist nicht abgeschottet, laute Umgebungen (Straße, schnarchende Bettgenossen) stören sehr. Technologisch sind die kleinen Lautsprecher mittlerweile auf einem hohen Niveau und liefern sehr differenzierten Sound, gerade bei Sprachwiedergabe (Hörbuch, Podcast, Telefon), nur die Bässe klingen verhältnismäßig schlank, für Hip-Hop-, Techno- und Metal-Fans meist zu schwach.

Kopfhörer und Ohr
Getty Images / Hersteller

Die weich gummierten Bügel hängen bei dieser Art von Kopfhörern über dem Ohr und sind mit einem Nackenband verbunden. Dadurch bleiben die Gehörgänge frei, und es kann nichts drücken oder rausfallen. Gute Open-Ear-Kopfhörer spürt man kaum.

Die besten Open-Ear-Kopfhörer 2026

Fazit