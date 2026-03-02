In-Ear-Kopfhörer mit und ohne Bügel: Welche sind besser?

Klassische In-Ear-Kopfhörer gibt es mittlerweile an jeder Supermarktkasse. Damit sie sich möglichst perfekt ohne weitere Stütze in die Ohrmuschel schmiegen, gibt es bei den meisten Modellen Silikon-Adapter unterschiedlicher Größe. Wenn das Gehäuse ideal geformt ist und die Bedienung über Touchflächen oder Druckknöpfe trotz der geringen Größe gut klappt, macht das richtig Spaß.

Alternativen sind die Versionen von Huawei oder Apple, die wie bei den Apple AirPods 4 einfach ins Ohr gehängt werden. Das klappt aber gerade bei kleineren Ohren oder Gehörgängen nicht immer so sicher, beim Laufen können sie schon mal herausfallen.

Getty Images / Hersteller Die Hörer hängen in der Ohrmuschel. Für mehr Sicherheit im urbanen Einsatz eignet sich der Transparency-Modus.

Vorteil der Bauform: Die Ohren sind dicht verschlossen, und die Soundqualität ist damit besser, frei von Umgebungsgeräuschen.

Die besten In-Ear-Kopfhörer 2026

In-Ear-Kopfhörer mit Bügel Die In-Ear-Knöpfe sollen sich bei diesen Modellen möglichst sauber in die Ohrmuschel schmiegen, was durch Silikonaufsätze unterschiedlicher Größe erleichtert und mit kleinen Bügeln unterstützt wird. Wenn das Gehäuse richtig geformt ist und die Bedienung über Touchflächen oder Druckknöpfe trotz der geringen Größe gut funktioniert, begeistert der sichere, bequeme Sitz – der die Ohren nach außen ganz abdichtet.

Getty Images / Hersteller Auf den Hörern sind gut erreichbare Drucktasten, die selbst beim Laufen gut zu bedienen sind.

Vorteil dieser Bauform: Ein besserer Sound als bei offenen Kopfhörern, gerade bei Bässen, und eine Reduzierung des Außenlärms. Damit man dennoch etwas von der Umgebung mitbekommt (hupende Autos ...), bieten Modelle mit sogenanntem aktivem Noice-Cancelling, das Außengeräusche durch vom Kopfhörer erzeugten Gegenschall minimiert, eine "Transparenz"- oder "Hearthrough"-Funktion