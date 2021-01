Ledlenser P7R - Taschenlampe Diese Lampe bringt Licht ins Dunkle

Die erste Taschenlampe hatte es schwer. 20 Jahre nach Erfindung der Glühbirne und 10 Jahre, nachdem der Arzt Carl Gassner die erste Trockenbatterie zusammenbastelte, erstrahlte sie 1898 – mit müdem Licht. Wegen ihrer kurzen Leuchtdauer wurde sie spöttisch Flashlight (»Blitzlicht«) getauft. An der englischen Bezeichnung für Taschenlampen hat sich bis heute nichts geändert, an der Lichtausbeute hingegen radikal viel.

Das liegt vor allem an Shuji Nakamura. Dem Japaner gelang es 1993, eine weiß leuchtende LED (»Light Emitting Diode«) zu produzieren. Als sie 1995 auf den Markt kam, standen Harald und Rainer Opolka schon in den Startlöchern. Mit Hilfe eines Atari- Computers und 1000 Mark Startkapital gossen die Zwillingsbrüder in Solingen das Fundament für eine der weltweit innovativsten Lampenmarken: Ledlenser. Den Durchbruch schafften sie im Jahr 2000 mit der »Photonenpumpe V8«. Der Strahler im Hosentaschenformat verkaufte sich über 80 Millionen Mal – auch dank seines stark gebündelten Lichts. Daraufhin forcierten die Opolkas die Entwicklung von Linsen und Reflektoren.

Ledlenser Ledlenser P7R

Welche Leistung sich damit erzielen lässt, zeigt die neue Ledlenser P7R, eine 16 Zentimeter lange Akkulampe für 100 Euro. Sie bohrt bis zu 330 Meter tiefe Löcher ins Dunkle, lässt sich stufenlos fokussieren und muss erst nach 40 Stunden wieder an die Steckdose – von wegen Flashlight!

Technische Daten – Ledlenser P7R:

Gewicht: 210 g

Länge: 16,6 cm

Lichtleistung: 1000 Lumen

40 Stunden Brenndauer

3 Lichtfunktionen: Power, Mid Power, Low Power

Fokus Lock (fixiert den aktuellen Grad der Fokussierung)

IPX4: Schutz gegen Spritzwasser

IP5X: Schutz gegen Staubablagerungen

Energy Management System

wiederaufladbar (Akku kann getauscht werden)

Preis: 99,90 Euro (UVP)

(alles Herstellerangaben)

Ledlenser Zum Lieferumfang der Ledlenser P7R Taschenlampe gehören: 1 Akkusatz, Floating Charge System, Gürteltasche, Handschlaufe, Montagematerial, USB Kabel. UVP: 99,90 Euro.

Mehr über die Ledlenser P-Serie im Herstellervideo:

