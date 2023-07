An einem herkömmlichen Tourenrad machte die Lenkertasche keine Probleme und saß fest. An einem unserer Rennradlenker war das dagegen etwas schwieriger.

Best of Test 2023

Deuter Cabezon – Test 2023

Was sofort auffällt: das grobe, recht steife Material. Es macht einen sehr robusten Eindruck, auch die wasserdichte Beschichtung auf der Innenseite fällt dick aus, Nähte sind ordentlich verklebt. Sowohl die Satteltasche Cabezon SB16 (Seat Bag) als auch die Lenkertasche Deuter Cabezon HB14 (HandlebarBag) bestehen aus einer per Klett und robusten Bändern ans Bike anschnallbaren Halterung, in die je ein wasserdichter Rollpacksack geschoben wird. So kann am Abend der Halter am Bike verbleiben, man zieht einfach nur die Rollpacksäcke mit dem Gepäck heraus. Der Framebag FB6 wird nur mit Klett unter dem Oberrohr befestigt und verbleibt dort. Dank des langen Zippers lässt er sich sehr gut beladen und überzeugt auch mit geringem Gewicht.