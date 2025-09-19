Huawei Watch GT 6: Die Neue kommt schon im Herbst 2025

Mit der Watch GT 6 und der Watch GT 6 Pro präsentiert Huawei zwei neue Smartwatch-Versionen, die künftig noch mehr praktische Features für Radfahrerinnen und Radfahrer, Läuferinnen und Läufer sowie alle Outdoor-Enthusiasten bieten sollen. Überzeugen will die moderne Sport-Smartwatch dabei mit einem präzisen GPS, innovativen Trainingsfunktionen, sowie einem virtuellen "Powermeter" und extralanger Akkulaufzeit. Der Akku soll im Normalmodus bis zu 12 Tage durchhalten, bei leichter Nutzung sogar bis zu 21 Tage. Hinzu kommt ein Titan-Gehäuse mit Saphirglas, das die Uhr besonders widerstandsfähig und angenehm leicht macht.

Die HUAWEI WATCH GT 6 Pro kommt in drei edlen Farbvarianten: Schwarz, Braun und Titan.



Pro-Level Cycling Features – Innovation auf Profi-Niveau Ein echtes Highlight der Huawei GT6-Serie ist die weltweit erste Smartwatch mit simuliertem "Powermeter". Statt in teures Zusatz-Equipment investieren zu müssen, berechnet die Uhr deine Wattwerte direkt – basierend auf Echtzeit-Daten wie Geschwindigkeit, Steigung, deinem Gewicht und dem Gewicht deines Bikes. Das Ergebnis: präzise Leistungswerte ohne physisches Powermeter!

Mit dem neuen Sunflower-Positionierungssystem, das auf Huaweis 3D-konvergenter Positionsbestimmungstechnologie basiert, bietet es eine beispiellose Genauigkeit bei der Verfolgung von Radgeschwindigkeit und -routen. Dank Dual-Band-GPS und weiterentwickeltem Herzfrequenzsensor können Routen und Belastungen während der Outdoor-Aktivitäten exakt aufgezeichnet werden – ideal für ambitionierte Einheiten oder lange Touren. Integrierte Offlinekarten und Abbiegehinweise helfen dir außerdem auf abgelegenen Gravel-Tracks oder bei einem spontanen Abzweig ins Unbekannte.



Pro-Level Outdoor Workouts: Ski, Golf oder Trailrunning Wintersport-Fans werden sich über den fortschrittlichen Skimodus freuen. Dazu verbindest du die neue Uhr einfach über die Huawei Health App mit deinem Smartphone. Nachdem du dann die Pisten hinuntergefegt bist, kannst du dir die detaillierten Daten wie "zurückgelegte Distanz", "Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit", "Durchschnitts- und Gesamtsteigung", Gesamtabfahrt und vieles mehr in der Health App abrufen.

Ein weiterer Vorteil: der Trailrun-Modus. Dieser Modus liefert präzise Live-Daten, mit denen sich Belastung und Tempo gezielt steuern lassen – besonders in wechselndem Gelände ein echter Vorteil. Höhenprofile werden laufend aktualisiert, sodass du steile Passagen frühzeitig erkennst und deine Kräfte entsprechend einteilen kannst.

Die bereits erwähnte zuverlässige Navigation hilft hier ebenfalls mit exakter Streckenführung, so dass man mit der neuen Smartwatch auch abseits markierter Wege sicher unterwegs bleibt – egal ob auf einsamen Bergrouten oder unbekannten Trails. Allerdings ist dieser erweiterte Trailrun-Mode nur für die GT 6 Pro Version von Huawei verfügbar. Ebenso wie die neuen Vektorkarten für Golf-Sportler, die stufenloses Zoomen unterstützen, sodass man damit über die Karte navigieren und Entfernungen zu nahegelegenen Gefahren genau abschätzen kann.

Die Uhr feierte am 19. September in Paris ihre Weltpremiere. Ab sofort erhältlich im Huawei Flagship Store Berlin oder bei Amazon

Fazit Das edle Gehäuse der neuen Watch GT 6 Pro aus widerstandsfähigem Titan steckt voll geballter, innovativer Technik und einem präzisen GPS-Tracking. Der Trailrun-Modus soll darüber hinaus die Leistungssteuerung in Echtzeit ermöglichen, um Belastung und Tempo gezielt anzupassen – ideal bei vielen An- und Abstiegen. Sportliche oder gesundheitsbewusste Outdoorer können so noch effektiver trainieren. Auch das tägliche Wohlbefinden hat man mit der Watch GT 6 Pro im Blick, EKG-Messungen überwachen dazu noch alle wichtigen Herz-Kreislauf-Parameter. Und bei zu viel Stress bringt dich die Smartwatch mit Atemübungen wieder in die Balance! Beide neuen Modelle – sowohl die GT 6 als auch die GT 6 Pro – sind kompatibel mit Android™ & iOS. Die Preise beginnen bei 379 € für die Pro-Version. Die Huawei Watch GT 6 wird bereits ab 249 € angeboten.

Zum Vergleich: die Daten des Vorgängermodells

Weitere Huawei Produkt-Neuheiten ab 8. Oktober 2025 Huawei Watch Ultimate 2 : Erste Smartwatch für Tauchgänge bis 150 m, mit sonarbasierter Unterwasser-Kommunikation (Nachrichten bis 30 m, SOS bis 60 m).

: Erste Smartwatch für Tauchgänge bis 150 m, mit sonarbasierter Unterwasser-Kommunikation (Nachrichten bis 30 m, SOS bis 60 m). Huawei Watch D2 : Neue Version mit erweiterten Blutdruck-Funktionen, inkl. ambulantem Monitoring und Erinnerungen.

: Neue Version mit erweiterten Blutdruck-Funktionen, inkl. ambulantem Monitoring und Erinnerungen. Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition + M-Pencil Pro: Tablet mit augenschonendem PaperMatte-Display, optimiert für Kreativität und Bildung. Aktionen & Initiativen