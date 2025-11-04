Anmelden
Hochwertige Messer von Herbertz für Jagd, Sport & Alltag

Herbertz Messertradition
Hochwertige Messer für Jagd, Sport & Alltag

Das Unternehmen wurde 1868 in Solingen gegründet. Neben der erfolgreichen Eigenmarke Herbertz bietet die Firma unter anderem auch Produkte der weltbekannten Hersteller Opinel, Marttiini, Morakniv, Thermacell, Gomatic, Buck, und Yaxell an und vertreibt die Produkte – zum größten Teil auf exklusiver Basis – nicht nur in der DACH-Region, sondern auch im weiteren europäischen Ausland. Durch die kontinuierliche Erweiterung des Sortiments ist die Herbertz GmbH inzwischen einer der europaweit führenden Anbieter, nicht nur rund um Schneidwaren.

04.11.2025
10000752 Outdoormesser von Herbertz GmbH
Foto: Herbertz GmbH

Stark. Zuverlässig. Unverwüstlich – das Messer für echte Outdoor-Momente

Dieses grüne Meisterwerk, gefertigt aus hochwertigem Klingenmaterial (7Cr17MoV), bietet unvergleichliche Stärke und Haltbarkeit für alle Abenteuer in der Natur. Der ergonomische Griff aus GFN sorgt für einen sicheren und komfortablen Halt, selbst in den herausforderndsten Situationen. Ob beim Wandern, Camping oder auf Expeditionen – dieses feststehende Messer mit pulverbeschichteter Klinge ist ein unverzichtbarer Partner. Neu auf dem Markt und bereit, jedes Outdoor-Erlebnis auf ein neues Niveau zu heben.

10000752 Outdoormesser von Herbertz GmbH
Herbertz GmbH

Für jedes Abenteuer gewappnet – der ideale Begleiter für jede Tour

Gefertigt aus hochwertigem D2-Stahl (1.4116) und ausgestattet mit einem eleganten Griff aus Walnussholz, überzeugt dieses CJH-Outdoormesser. Die feststehende Full Tang Edelstahlklinge trotzt jeder Herausforderung und ist der ideale Begleiter für alle Outdoor-Abenteuer. Ob beim Schälen von Obst und Gemüse oder Schneiden von Fisch und Fleisch, dieses Messer wird Sie durch seine Präzision und Schärfe begeistern. Die rostfreie Klinge garantiert Langlebigkeit und Präzision bei jedem Schnitt. Mit dem CJH-Outdoormesser in Edelstahl und Walnussholz sind alle Abenteurer für jede Herausforderung bestens gerüstet.

10000748 Outdoormesser von Herbertz GmbH
Herbertz GmbH

Kompakt, edel, scharf – das neue Must-have für Outdoor-Köche

Ein wahres Meisterwerk, das CJH Outdoor-Kochmesser. Mit einer Gesamtlänge von 19,30 cm und einem Gewicht von nur 147 Gramm ist dieses Messer leicht und handlich, perfekt für den vielseitigen Einsatz. Der Griff aus edlem Walnussholz verleiht nicht nur eine edle Optik, sondern sorgt auch für einen sicheren und komfortablen Halt. Die klappbare Klinge aus hochwertigem Stahl (1.4116) mit Wellenschliff ist 8,3 cm lang und verfügt über eine zuverlässige Slipjoint-Verriegelung. Ob beim Schälen von Obst und Gemüse oder Schneiden von Fisch und Fleisch, dieses Messer wird Sie durch seine Präzision und Schärfe begeistern.

Herbertz Outdoormesser
Herbertz GmbH

Eleganz und schnittig – komfortable Handhabung

Das Outdoor Santokumesser aus Walnussholz ist die perfekte Verbindung von Eleganz und Funktionalität. Mit einer Gesamtlänge von 28 cm und einer Klingenlänge von 12,7 cm bietet dieses Messer Präzision und Kontrolle, die in der Küche unerlässlich sind. Das Messer ist aus hochwertigem Edelstahl (1.4116) mit Wellenschliff gefertigt und besticht durch seinen robusten und dennoch ästhetischen Walnussholz-Griff, der eine komfortable Handhabung gewährleistet. Mit einem Gewicht von nur 204 Gramm und einer Slipjoint-Verriegelung ist dieses Messer leicht und sicher zu handhaben.

Herbertz Outdoormesser
Herbertz GmbH

Perfekte Balance – unverzichtbares Werkzeug

Das CJH-Outdoor Chefmesser mit einem Griff aus edlem Walnussholz hat eine präzise, klappbare Klinge aus hochwertigem Stahl (1.4116). Mit einer Gesamtlänge von 27,5 cm und einem Gewicht von 201 Gramm liegt dieses Messer perfekt in der Hand und bietet die ideale Balance zwischen Kontrolle und Komfort. Der Griff aus Walnussholz sorgt für eine angenehme Haptik und einen sicheren Griff. Als Neuheit verbindet dieses Messer zeitloses Design mit moderner Technik und ist ein unverzichtbares Werkzeug. Ideal für Outdoor-Abenteuer und kulinarische Herausforderungen.

Herbertz Outdoormesser
Herbertz GmbH