Hochwertige Messer von Herbertz für Jagd, Sport & Alltag

Stark. Zuverlässig. Unverwüstlich – das Messer für echte Outdoor-Momente Dieses grüne Meisterwerk, gefertigt aus hochwertigem Klingenmaterial (7Cr17MoV), bietet unvergleichliche Stärke und Haltbarkeit für alle Abenteuer in der Natur. Der ergonomische Griff aus GFN sorgt für einen sicheren und komfortablen Halt, selbst in den herausforderndsten Situationen. Ob beim Wandern, Camping oder auf Expeditionen – dieses feststehende Messer mit pulverbeschichteter Klinge ist ein unverzichtbarer Partner. Neu auf dem Markt und bereit, jedes Outdoor-Erlebnis auf ein neues Niveau zu heben.

Herbertz GmbH

Für jedes Abenteuer gewappnet – der ideale Begleiter für jede Tour Gefertigt aus hochwertigem D2-Stahl (1.4116) und ausgestattet mit einem eleganten Griff aus Walnussholz, überzeugt dieses CJH-Outdoormesser. Die feststehende Full Tang Edelstahlklinge trotzt jeder Herausforderung und ist der ideale Begleiter für alle Outdoor-Abenteuer. Ob beim Schälen von Obst und Gemüse oder Schneiden von Fisch und Fleisch, dieses Messer wird Sie durch seine Präzision und Schärfe begeistern. Die rostfreie Klinge garantiert Langlebigkeit und Präzision bei jedem Schnitt. Mit dem CJH-Outdoormesser in Edelstahl und Walnussholz sind alle Abenteurer für jede Herausforderung bestens gerüstet.

Herbertz GmbH

Kompakt, edel, scharf – das neue Must-have für Outdoor-Köche Ein wahres Meisterwerk, das CJH Outdoor-Kochmesser. Mit einer Gesamtlänge von 19,30 cm und einem Gewicht von nur 147 Gramm ist dieses Messer leicht und handlich, perfekt für den vielseitigen Einsatz. Der Griff aus edlem Walnussholz verleiht nicht nur eine edle Optik, sondern sorgt auch für einen sicheren und komfortablen Halt. Die klappbare Klinge aus hochwertigem Stahl (1.4116) mit Wellenschliff ist 8,3 cm lang und verfügt über eine zuverlässige Slipjoint-Verriegelung. Ob beim Schälen von Obst und Gemüse oder Schneiden von Fisch und Fleisch, dieses Messer wird Sie durch seine Präzision und Schärfe begeistern.

Herbertz GmbH

Eleganz und schnittig – komfortable Handhabung Das Outdoor Santokumesser aus Walnussholz ist die perfekte Verbindung von Eleganz und Funktionalität. Mit einer Gesamtlänge von 28 cm und einer Klingenlänge von 12,7 cm bietet dieses Messer Präzision und Kontrolle, die in der Küche unerlässlich sind. Das Messer ist aus hochwertigem Edelstahl (1.4116) mit Wellenschliff gefertigt und besticht durch seinen robusten und dennoch ästhetischen Walnussholz-Griff, der eine komfortable Handhabung gewährleistet. Mit einem Gewicht von nur 204 Gramm und einer Slipjoint-Verriegelung ist dieses Messer leicht und sicher zu handhaben.

Herbertz GmbH

Perfekte Balance – unverzichtbares Werkzeug Das CJH-Outdoor Chefmesser mit einem Griff aus edlem Walnussholz hat eine präzise, klappbare Klinge aus hochwertigem Stahl (1.4116). Mit einer Gesamtlänge von 27,5 cm und einem Gewicht von 201 Gramm liegt dieses Messer perfekt in der Hand und bietet die ideale Balance zwischen Kontrolle und Komfort. Der Griff aus Walnussholz sorgt für eine angenehme Haptik und einen sicheren Griff. Als Neuheit verbindet dieses Messer zeitloses Design mit moderner Technik und ist ein unverzichtbares Werkzeug. Ideal für Outdoor-Abenteuer und kulinarische Herausforderungen.