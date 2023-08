Der Begriff wird hauptsächlich in Verbindung mit den extrem robusten Reisetaschen von Outdoor-Herstellern wie Thule, Sea to Summit, Jack Wolfskin oder The North Face benutzt. Die Bezeichnung leitet sich vom niederländischen Wort "duffel" ab, das sich ursprünglich auf einen groben Wollstoff aus der Stadt Duffel in Belgien bezog. Zu den heute verwendeten Materialien für die Reisetaschen-ähnlichen Duffle Bags gehören Nylon, Polyester, Canvas-Baumwollstoffe, Leder und einem Mix aus allem.