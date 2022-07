Best of Test 2022 Dieses Wander-Equipment können wir empfehlen

Rab Torque Jacket

Rab überrascht immer wieder mit tollen Softshelljacken. Auch das Torque Jacket glänzt auf ganzer Linie und bringt alles mit, was auf Tour zählt: Bewegungsfreiheit, top Sitz, mit Rucksack nutzbare Taschen, weit zu öffnende Ärmelbündchen und eine einstellbare Kapuze. Dazu gibt es ein robustes, stark windabweisendes Material, das Niesel eine gute halbe Stunde lang abwehrt und selbst bei Wärme nicht auf der Haut klebt. So begeistert der Tausendsassa auch auf flotten Touren – und bei so ziemlich jedem Wetter.

Gewicht: 410 g

410 g Preis: 180 €

180 € Material: Polyamid, Polyester

