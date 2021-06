Isomatten Highlights 2021 Die besten Isomatten aus unseren Tests

🏆 Die Gewinner auf einen Blick:

Zwei klein verpackbare Leichtmatten, die nicht nur vor Kälte schützen, sondern auch vor Rückenweh:

Jack Wolfskin Trail Mat Air: Simples Handling durch zwei Ventile und viel Liegekomfort (6,5 cm Höhe) bietet diese raschelarme, anschmiegsame Isomatte von Jack Wolfskin. Preis und Isolation (+5°C) stimmen auch. Für Sommertouren wie geschaffen! Therm-a-Rest NeoAir XLite: Bei der knapp 6 Zentimeter dicken Isomatte sorgen über 100 Kammern und eine Reflektorfolie für sehr guten Schlafkomfort – auch bei leichtem Frost. Diese Isomatte ist seit Jahren der Maßstab in Sachen Wärme-Gewichts-Verhältnis. T

Weitere Top-Isomatten aus unseren Tests:

Exped Downmat UL Winter

Exped revolutionierte den Isomattenmarkt mit der Downmat – eine mit Daunen gefüllte Luftmatratze. Die 2012 auf den Markt gekommene Exped Downmat UL 7 M – die Leichtversion des Klassikers – überzeugte in unseren Tests mit einem im OUTDOOR-Labor ermittelten Temperaturbereich von starken –12/–20 Grad (Liegefläche: 182x54 cm). Noch stärker ist die aktuelle Version Exped Downmat UL Winter, die sogar bei Eiseskälte von bis zu minus 33°C einsetzbar ist. Die wintertaugliche Isomatte gibt es in in zwei Versionen M und LW. Weitere Features:

9 cm dick

erhältlich in zwei Versionen M (183x52 cm) und LW (197x65 cm)

Gewicht: 710 – 920 Gramm, je nach Größe

Preis: ca. 220 Euro

Bestellbar hier in unserem Partnershop

Sea to Summit Comfort Light Self Inflating

Sea to Summit Sea to Summit COMFORT LIGHT S.I Isomatte

Mit der Sea to Summit Comfort Light Self Inflating liefert der australische Outdoorhersteller eine langlebige selbstaufblasende Isomatte, die bis zur Frostgrenze warm hält. Dank starker Polsterung (ca. 5 cm) bügelt sie selbst dicke Steine oder Wurzeln platt, und die erst zum Fußteil hin schmäler werdende Liegefläche bietet genügend Platz. Ein 2-Wege-Ventil verhindert beim Verpacken, dass Luft zurückströmt.

5 cm dick

3 Größen: 170x51 cm (Small); 183x51 cm (Reg); 198x64 cm (Large)

Preis: ca.120 Euro

Gewicht: 690 g

Bestellbar hier in unserem Partnershop

Sea to Summit Comfort Plus Insulated

Sea to Summit

Durchdacht: Ober- und Unterseite der Leichtluftmatratze Comfort Plus Insulated von Sea to Summit bestehen aus zwei separaten Luftkammern, so lässt sie sich selbst mit einem Loch noch nutzen. Der Liegekomfort verdient ebenfalls Topnoten, da hunderte kleiner, mit Kunstfasern gefüllte Kammern das Körpergewicht gleichmäßig verteilen und die Matte (Dicke: 6 cm) stabilisieren, wenn man sich dreht. Mit den im Lieferumfang enthaltenen, selbstklebenden Klettpads lässt sich ein Kissen fixieren. Das Aufblasen und Entleeren klappt gut, die Isolation (Temperaturlimit: 3/–5°C) reicht für Treks von Frühjahr bis Herbst.



Gewicht und Packmaß (735 g, 0,6 l)

Liegefläche: 184 x 55 cm

Preis: ab ca. 200 Euro

Bestellbar hier in unserem Partnershop

Therm-A-Rest Z-Lite

Hersteller Gut & günstig - Outdoor-Ausrüstung

Dank der "Eierkarton-Struktur" bietet die preiswerte Therm-a-Rest-Faltmatte Original Z-Lite mehr Komfort alsandere feste Matten. So bequem wie die mit Luft gefüllten Kandidaten ist sie allerdings nicht. Dafür kann man sich mit ihr überall bedenkenlos hinlegen, ohne Angst vor einem Leck haben zu müssen. Die Wärmeleistung passt (outdoor-Temperaturlimit:* 3/–5° C).



Packmaß: 51x13x16cm

Preis: ca. 40 Euro

Gewicht: 385 g

Bestellbar hier in unserem Partnershop

Diese 3 Isomatten-Neuheiten 2021 klingen ebenfalls vielversprechend:

Therm-a-Rest NeoAir Topo/ NeoAir Topo Luxe

Die neue rechteckige NeoAir Topo Isomatte ist bequem und klein komprimierbar und eignet sich bestens für Nächte im Freien. Ihr bekommt sie in mehreren Größen, darunter eine reguläre und eine breite Version mit unterschiedlichen Längen. Die dicke Topo-Matte bietet hohe Stützkraft und viel Wärme. Die Topo Luxe ist mit ihrer Höhe von 10 cm die dickste NeoAir-Matte und soll dank "Triangular Core Matrix" ein ebenso gutes Wärme-Gewicht-Verhältnis bieten, wie ihre schlankeren Geschwister.

Die wichtigsten Daten der NeoAir Topo Isomatte im Überblick:

7,6 cm dick

für 3 Jahreszeiten geeignet

WaveCore Konstruktion für hohe Isolierung

WingLock Ventil: einfaches Aufblasen und Ablasen der Luft

im Lieferumfang enthalten: atemluft sparender Pumpsack, kompakter Packsack, Reperaturkit für unterwegs

Preis NeoAir Topo ab 132 Euro

Preis NeoAir Topo Luxe ab 170 Euro

Bestellbar hier

Exped Flex Mat/ Exped Flex Mat Plus

EXPED

Seit letztem Jahr neu im Sortiment bei Exped sind die Flex Mat und die Flex Mat Plus – zwei geschlossenporige Faltmatten, die vor allem im Alpinismus oder unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Sie bieten dabei optimalen Schutz bei rauem Untergrund und dienen auch als zusätzliche Isolation für aufblasbare Matten. Die Plus-Version ist mit ihrem 3,8 cm dicken Schaumstoff noch einen Tick bequemer und soll noch etwas mehr Schutz vor spitzen Steinen o.ä. bieten..

Die wichtigsten Daten im Überblick:

Exped Flex Mat – Dicke 1,8 cm

Exped Flex Mat Plus – Dicke: 3,8 cm

Länge: 183 cm

Garantie: 5 Jahre

DWR frei

geschlossenporiger IXPE Schaum

Preis Flex Mat: ab 42 Euro

Preis Flex Mat Plus: ab 51 Euro

Bestellbar hier

Exped SIM UL 5 M

EXPED

Die neue SIM UL 5 M von Exped kommt als ultraleicht Version der SIM Lite. Durch das geringe Packmaß (27 cm hoch und 17 cm Durchmesser) und Gewicht von 640 Gramm ist die Isomatte ein guter Begleiter für Minimalisten.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

Dicke: 5 cm

Länge; 183 cm

dank des Polyester-Stoffs hautfreundlich

rutschsicher dank wabengemusterterer GripSkin-Beschichtung

einlaminierte Luftsperrfilm ist hydrolysefest

5 Jahre Garantie

Preis: ca. 135 Euro

Bestellbar hier

Worauf es bei Isomatten ankommt

Die Isomatte ist für eine gute Nachtruhe so wichtig wie der Schlafsack, muss sie doch Wurzeln oder Steine glattbügeln und Kälte abhalten. Innovative Entwicklungen wie mit Daunen und Kunstfasern gefüllte Leichtluftmatratzen sorgten in den letzten Jahren für einen Boom: Noch nie gab es so viele unterschiedliche Matten.

Doch nicht alle funktionieren wie von den Herstellern versprochen und selbst die ausgereiftesten besitzen mehr oder weniger ausgeprägte Stärken. Am unempfindlichsten sind Schaumstoffmatten – ideal für alle, die ohne Zelt draußen übernachten oder wenn eine Horde Kinder durchs Zelt tobt. Gute Schaumstoff-Matten wie die Therma-Rest Z-Lite sind zudem preisgünstig, vom Packmaß her aber meist nicht ideal für Trekkingtouren und auch nicht sehr komfortabel. Bequemer sind dagegen die selbstaufblasenden Isomatten, oder die bereits erwähnten Leichtluftmatratzen, die je nach Füllung auch bei zweistelligen Minusgraden noch Bodenkälte abhalten.

Beide Isomatten-Konzepte – selbstaufblasend oder Luftmatratze – haben ihre Berechtigung. Spielen Gewicht und Packmaß die entscheidende Rolle, haben die modernen Leichtluftmatratzen die Nase vorn. In unseren Tests begeisterten hier vor allem die Modelle von Exped und Therm-a-Rest. Aber auch die Isomatten-Modelle von Sea to Summit bereiteten uns in den letzten Tests immer viel Freude und angenehme Nächte.

Beim Kauf einer Isomatte ist es mittlerweile auch ratsam auf den R-Wert oder R-Value zu achten, der den Wert des Wärmedurchgangswiderstands einer Isomatte beschreibt. Je höher die Zahl des R-Wertes ist, desto besser isoliert die Matte. Der 2020 eingeführte Standard macht den Kauf einer Isomatte transparenter, denn so wird auf einen Blick sichtbar, welche Matte am besten vor der Bodenkälte schützt, und verschiedene Hersteller sind besser miteinander vergleichbar. Unserer Meinung und Erfahrung nach ist die Wahl des passenden Temperaturbereichs beim Schlafsack aber genauso wichtig wie eine gut isolierende Matte und darf deshalb auf keinen Fall vernachlässigt werden. Weitere Tipps zu Isomatten bekommt ihr in unserem Kaufberatungs-Video:

Der passende Schlafsack – Tipps hier