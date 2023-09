Das Deuter Cabezon-Set im Test

Bikepacking steht gerade hoch im Kurs. Die Ausrüstung bieten immer mehr Hersteller an: Taschen, die ohne festen Träger ans Rad kommen. Nun hat auch Deuter zwei Serien am Start: Mondego (günstig) und Cabezon (wasserdicht). Die drei Taschen der Cabezon-Linie haben wir an verschiedenen Bikes über Schotter, Trails und Teer gejagt – was sie problemlos mitmachten, wenn sie perfekt beladen wurden. Das Packen erfordert aufgrund des brettigen Stoffs aber Hingabe, zumindest bei der Lenker- (600 g, 14 l) und Satteltasche (565 g, 16 l). Beide bestehen aus je zwei Teilen: einem Rollpacksack und einer Halterung, die direkt ans Bike kommt und den Packsack aufnimmt. Der Sattelpacksack lässt sich aber nur dann sicher in der Halterung befestigen, wenn man sein Volumen großteils ausschöpft. Auch wiegt das gesamte Set viel, punktet aber mit hoher Abriebfestigkeit. Praktisch: die Luftauslassventile an Lenkerund Satteltasche, die das Komprimieren erleichtern.