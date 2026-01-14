Daunenschlafsack Wechsel Pyro 250 M im Test

Der Schlafsack im Test

Wir haben das leichtere Modell jetzt zwei Jahre lang im Einsatz gehabt – und sind ziemlich begeistert. Dank bauschkräftiger Gänsedaunen-Füllung (750 cuin), passgenauer Kapuze und dick gefütterter Reißverschluss-Abdeckleiste isoliert er bis knapp über den Gefrierpunkt – in dieser Gewichtsklasse ein Top-Wert! Zumal der Pyro einen bis zu den Knöcheln reichenden Seitenzipper besitzt und für normale Staturen genügend Platz bietet (Größe M bis 175 cm Körpergröße). Besonders angetan waren wir von dem "AntiSnag-Slider" – ein wirklich zuverlässig klemmfreier Reißverschlussschlitten – sowie vom seidigen Stoff. Er bewies sich als absolut daunendicht und zeigt nach rund 100 Nächten und ebenso vielen Stopfvorgängen keine Verschleißspuren. Vorbildlich: Außen- und Innenstoff bestehen zu 100 Prozent aus Recycling-Polyamid, die Füllung aus RDS-zertifizierten Gänsedaunen. Der Responsible Down Standard (RDS) hat zwar Schwächen, zählt aber zu den seriöseren Tierschutzsiegeln. Unterm Strich können wir den Pyro 250 als topkomfortablen, langlebigen und stark isolierenden 2–3-Jahreszeiten-Leichtschlafsack also wärmstens empfehlen.