Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
Zur Startseite
Ausrüstung
Schlafsäcke

Daunenschlafsack Wechsel Pyro 250 M im Test

In Hülle und Fülle
Daunenschlafsack Wechsel Pyro 250 M im Test

Dass die Berliner Zeltschmiede Wechsel nicht nur Zelte, sondern auch Schlafsäcke kann, zeigt das Daunenmodell Pyro, das es mit 250 und 500 Gramm Füllung gibt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.01.2026
Als Favorit speichern
DAUNENSCHLAFSACK WECHSEL PYRO 250 M
Foto: Boris Gnielka

Pro und Contra

Das hat uns am Schlafsack gefallen:

 Wärme-Gewichts-Relation

 top Hautgefühl

 Handling ("AntiSnag-Slider" zuverlässiger Reißverschlussschlitten)

 RDS-zertifizierte Daune (Außen- und Innenstoff bestehen zu 100 Prozent aus Recycling-Polyamid)

 Hülle aus Recycling-Nylon

DAUNENSCHLAFSACK WECHSEL PYRO 250 M
Boris Gnielka

Der Schlafsack im Test

Wir haben das leichtere Modell jetzt zwei Jahre lang im Einsatz gehabt – und sind ziemlich begeistert. Dank bauschkräftiger Gänsedaunen-Füllung (750 cuin), passgenauer Kapuze und dick gefütterter Reißverschluss-Abdeckleiste isoliert er bis knapp über den Gefrierpunkt – in dieser Gewichtsklasse ein Top-Wert! Zumal der Pyro einen bis zu den Knöcheln reichenden Seitenzipper besitzt und für normale Staturen genügend Platz bietet (Größe M bis 175 cm Körpergröße). Besonders angetan waren wir von dem "AntiSnag-Slider" – ein wirklich zuverlässig klemmfreier Reißverschlussschlitten – sowie vom seidigen Stoff. Er bewies sich als absolut daunendicht und zeigt nach rund 100 Nächten und ebenso vielen Stopfvorgängen keine Verschleißspuren. Vorbildlich: Außen- und Innenstoff bestehen zu 100 Prozent aus Recycling-Polyamid, die Füllung aus RDS-zertifizierten Gänsedaunen. Der Responsible Down Standard (RDS) hat zwar Schwächen, zählt aber zu den seriöseren Tierschutzsiegeln. Unterm Strich können wir den Pyro 250 als topkomfortablen, langlebigen und stark isolierenden 2–3-Jahreszeiten-Leichtschlafsack also wärmstens empfehlen.

Die technischen Daten:

  • Gewicht: 515 g
  • Packmaß: 2,8 l
  • Temperatur: +5 °C
  • Jahreszeit: Sommer
  • Materialeigenschaften: wasserabweisend
  • Fill Power der Daune: 750+ cuin
  • Füllung: R.D.S. zertifiziert
  • Test: 3 Jahre
  • Preis: 300 €
  • Im Partnershop bestellen