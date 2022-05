Feuer & Flamme Die besten Grills und Kocher

Pizza-Ofen: Skotti Max

Klar kannst du mit dem Skotti Max auch einfach nur grillen. Doch mit dem Deckel (»Cap«, 149 €) wird aus dem soliden Edelstahlgrill ein Ofen für Pizza, Brot & Co. Wie sein einflammiger Bruder lässt sich der Max so klein zerlegen, dass er in einen Daypack passt. Du kannst ihn mit normalen Gaskartuschen betreiben, über einen Adapter (59 €) aber auch mit Gasflaschen. Skotti Max, um 349 Euro, 6 kg - Hier im Partnershop kaufen