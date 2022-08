8 Campingkocher im Test Gaskocher für die Camping-Außenküche

Ardes Zeus - 3-flammiger Outdoor-Herd

"Imposanter Kocher, der fürs Campen aber eher ungeeignet ist, da er aus zu vielen Einzelteilen besteht. Für Italo-Fans." Der Zeus erinnert an frühere Italien-Urlaube, da gab es solche Kocher in der Ferienwohnung. Und so muss man den Ardes auch sehen. Als Campingkocher macht er was her, ist aber eher zum Reisen eher weniger geeignet.