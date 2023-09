Ein toller dicker Brocken! Der auch als Leichtwanderstiefel absolut einsetzbare Roclite G345 ist ein weiterer Tausendsassa im Feld. Als Trailschuh gefällt er vor allem bei widrigen Bedingungen, schwerem Geläuf und auch in alpinem, technischen Gelände. Der knöchelhoch erhöhte Schaft sorgt für ein spürbares mehr an Sicherheit, kommt gefühlsmäßig aber trotzdem nicht als „Wanderstiefel“ rüber. Er läuft sich deutlich agiler, als das behäbige Aussehen anfangs vermuten lassen würde. Die Sohle bietet guten Grip, auch bei Schnee und tückischen Bedingungen und ist – zur Bauweise des Schuhs passend – angenehm fest. Ein Pluspunkt in schwierigerem Gelände. Trotzdem gefällt die Dämpfung und Leichtigkeit beim Laufen, der Schuh drückt nicht und fühlt sich sehr komfortabel und fest am Fuß an. Besonders überzeugt das gute Verhältnis an Protektion und Flexibilität von der Ferse, über den Aufbau, bis zum Obermaterial. Ein rundum gelungener Allrounder für roughe Trailläufe und alpines Leichtwandern.