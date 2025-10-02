Neue Pedroc Speed Hiking Kollektion von Salewa

Die Berge im eigenen Rhythmus erleben, mit sich und der Natur im Einklang sein – unabhängig von Saison, Tageszeit und Wetter: Speed Hiking bietet diese Freiheit. Und Salewa liefert mit der für die Übergangs- oder Wintermonate entwickelten Winter-Speed-Hiking-Linie Pedroc das richtige Equipment. Ob Schuh, Jacke oder Hose, die auf optimale Performance getrimmte Ausrüstung vereint niedriges Gewicht, um schnell und unbeschwert voranzukommen, mit top Trage- und Klimakomfort sowie zuverlässigem Schutz vor Kälte, Nässe und Wind. Gezielt platzierte, reflektierende Icons und Designdetails erhöhen die Sichtbarkeit im Dunkeln – und unterstreichen den klaren, modernen Look. Vielseitig kombinierbar, eignen sich alle Produkte sowohl für technisch anspruchsvolle Trails als auch für entspannte After-Work-Runden im winterlichen Wald.
Pedroc PL Wind Hooded Jacke
Außen wind- und nässeabweisend, innen weich und wärmend gefüttert: Der leichte, sportiv geschnittene Windbreaker eignet sich superb für flotte Wanderungen und Bergtouren. Das Futter an der Rumpfvorderseite besteht aus synthetischem Jersey-Material, das am Rücken aus feuchtigkeitsabweisendem Mesh. Preis: 180 €.
Pedroc 2 Mid Powertex
Der leichte, weich gepolsterte und stützende Speed-Hiking-Schuh mit wasserdichtem, atmungsaktivem Powertex begeistert vom ersten Schritt an mit Komfort. Durch seine auf Vielseitigkeit ausgelegte, griffige Sohle macht er auf schnellen Wanderungen in den Bergen genauso viel Spaß wie beim After-Work-Trailrun. Preis: 160 €.
Pedroc Tirolwool® Air Hybrid
Dank der Isolierung aus Tirolwool Air, einer Mischung aus Wolle (Herkunft: Tirol und Südtirol) und Polyester, verbindet die Thermojacke ein sehr gutes Wärme-Gewichts-Verhältnis mit erstklassigem Trage- und Klimakomfort. Features: isolierte Kapuze, Taschen zum Händewärmen, Meshtasche, dezente Reflektoren. Preis: 250 €.