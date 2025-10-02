Neue Pedroc Speed Hiking Kollektion von Salewa

Die Berge im eigenen Rhythmus erleben, mit sich und der Natur im Einklang sein – unabhängig von Saison, Tageszeit und Wetter: Speed Hiking bietet diese Freiheit. Und Salewa liefert mit der für die Übergangs- oder Wintermonate entwickelten Winter-Speed-Hiking-Linie Pedroc das richtige Equipment. Ob Schuh, Jacke oder Hose, die auf optimale Performance getrimmte Ausrüstung vereint niedriges Gewicht, um schnell und unbeschwert voranzukommen, mit top Trage- und Klimakomfort sowie zuverlässigem Schutz vor Kälte, Nässe und Wind. Gezielt platzierte, reflektierende Icons und Designdetails erhöhen die Sichtbarkeit im Dunkeln – und unterstreichen den klaren, modernen Look. Vielseitig kombinierbar, eignen sich alle Produkte sowohl für technisch anspruchsvolle Trails als auch für entspannte After-Work-Runden im winterlichen Wald.