Es gibt kaum etwas Magischeres, als den Sonnenaufgang von einem Tiroler Berggipfel aus zu erleben. Wenn die ersten Sonnenstrahlen die Berge in warmes Licht tauchen, die Gipfel golden erglühen und die Täler noch im Nebel schlummern – dann weißt du, warum du dich mitten in der Nacht aus dem Bett gequält hast.

Wir haben für dich die zehn schönsten Sonnenaufgangstouren in Tirol zusammengestellt. Von der anspruchsvollen Serles-Besteigung mit über 1.700 Höhenmetern bis zur gemütlichen Wanderung aufs Böse Weibele ist für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel etwas dabei. Manche Gipfel erreichst du in nur 1,5 Stunden, andere fordern dich mit bis zu neun Stunden Gehzeit heraus.

Was alle diese Touren gemeinsam haben: Sie belohnen dich mit spektakulären 360-Grad-Panoramen, unvergesslichen Ausblicken auf die Dreitausender der Stubaier, Zillertaler und Tiroler Alpen, Blicke zum markanten Wilden Kaiser oder sogar bis zu den Hohen Tauern. Und das Beste: Auf vielen dieser Gipfel hast du beim ersten Sonnenlicht die Berge noch ganz für dich allein.

Pack deine Stirnlampe ein, fülle die Thermoskanne mit heißem Kaffee und mach dich bereit für ein unvergessliches Naturerlebnis. Denn eines versprechen wir dir: Nach deiner ersten Sonnenaufgangstour wirst du süchtig sein nach diesem einzigartigen Gefühl, wenn der neue Tag über den Tiroler Bergen erwacht.

Die 10 schönsten Sonnenaufgangstouren in Tirol Serles aus dem Stubaital (2.717m) Schwierig, 11 km, 9:10 h, 1.735 Höhenmeter

Start: Neustift im Stubaital / Stubaier Alpen

Diese Wanderung hoch über Innsbruck und dem Stubaital ist ein Sonnenaufgangsklassiker. Vom eindrucksvollen Gipfel hat man einen außergewöhnlichen Rundumblick auf die Stubaier Alpen und das Karwendel.

Nockspitze (2.404m) Mittelschwierig, 9.5 km, 5 h, 886 Höhenmeter

Start: Axams / Stubaier Alpen

Vom Axamer Lizum gelangt man über das Halslin in ungefähr 2 Stunden zur Nockspitze. Vom Gipfel hat man einen perfekten Sonnenaufgangsblick über das östliche Inntal. Gewöhnliche Wanderwege führen in Serpentinen zur Nockspitze, auf der man es auf einem Grasplateau die Aussicht genießen kann.

Kellerjoch (2.344m) Mittelschwierig, 8 km, 3:30 h, 520 Höhenmeter

Start: Schwaz / Tuxer Alpen

Vom Kellerjoch gibt es einen der schönsten 360‑Grad-Ausblicke über das Inntal und die Kitzbüheler Alpen. Die Kapelle am Gipfel lädt dazu ein, andächtig zu werden. Am gemütlichsten geht es über die Kellerjochhütte und dann einen teilweise leicht ausgesetzten Wiesenkamm zum Kellerjoch.

Gratlspitze (1.893m) Mittelschwierig, 4.6 km, 2:30 h, 479 Höhenmeter

Start: Brixlegg / Kitzbüheler Alpen

Der Aufstieg zur Gratlspitze dauert nur etwa 1,5 Stunden und mit knapp 500 Höhenmetern ist er nicht zu anstrengend. Vom Gipfel hat man Aussicht in allen Richtungen über die Kitzbüheler Alpen und zur zackigen Skyline des Wilden Kaisers. Die Bank am Nebengipfel ist einer der schönsten Frühstücksplätze Tirols.

Kragenjoch (1.423m) Mittelschwierig, 8 km, 3 h, 513 Höhenmeter

Start: Wildschönau / Kitzbüheler Alpen

Die Tour auf das Kragenjoch ist eine beschauliche Wanderung zwischen dem Inntal und der Wildschönau auf einen leicht erreichbaren Gipfel. Es gibt jede Menge schöne Liegen, Bänke und Picknickplätze am Gipfelplateau, von dem man eine tolle Aussicht auf den Wilden Kaiser genießt. Nach der Wanderung ist auch eine Einkehr in der Achentalalm möglich.

Rangger Köpfl (1.939m) Leicht, 10 km, 4 h, 577 Höhenmeter

Start: Oberperfuss / Stubaier Alpen

Von Stiglreith ist der kuppelförmige Gipfel des Rangger Köpfl durch einen relativ kurzen und leichten Aufstieg erreichbar. Von oben gibt es Panorama-Ausblicke über das Inntal.

Pendling (1.563m) Mittelschwierig, 8.6 km, 4 h, 600 Höhenmeter

Start: Thiersee / Brandenberger Alpen (Rofan)

Die Tour auf den Pendling ist eine mittelschwere Wanderung auf Forstwegen und Waldsteigen. Der Hausberg der Kufsteiner bietet Ausblicke auf den Wilden Kaiser und die Gletschergipfel des Großvenediger und Großglockner. Nah des Gipfels wartet mit dem Pendlinghaus eine fantastische Einkehrmöglichkeit mit Weitblick von der Sonnenterasse.

Rauhenkopf (2.268m) & Kreuzjoch (2.338m) Mittelschwierig, 8.6 km, 3:30 h, 450 Höhenmeter

Start: Hippach, Zillertal / Tuxer Alpen

Die Gipfel des Rauhenkopf und Kreuzjoch sind relativ schnell erreichbar. Von dort gibt es freie Aussicht auf die Dreitausender der Zillertaler Alpen. Die Tour kann zu einer einer beliebig langen Kammwanderung ausgedehnt werden.

Hinteres Sonnwendjoch (1.986m) Mittelschwierig, 10.9 km, 2 h, 848 Höhenmeter

Start: Thiersee

Von der Ackernalm, Tirols höchstgelegener Almkäserei, ist man in ca. 2 Stunden am Gipfel des Sonnwendjoch und kann die Aussicht von den bayerischen Voralpen bis zum Alpenhauptkamm genießen. Mit Glück blickt man sogar bis zu den Hohen Tauern.

Böses Weibele (2.521m) Leicht, 10 km, 4 h, 545 Höhenmeter

Start: Villgratner Berge