Flanellhemden – – Der perfekte Begleiter für Wander- und Outdoor-Fans

Doch welches Flanellhemd ist das richtige für dich? Es gibt eine riesige Auswahl, aber nicht alle Hemden bieten die gleiche Qualität und Funktionalität. Deshalb stellen wir euch heute unsere fünf Favoriten vor: Flanellhemden, die in Sachen Komfort, Strapazierfähigkeit und Design ganz oben mitspielen. Egal, ob du ein klassisches Modell für den Alltag oder ein besonders robustes Hemd für deine Outdoor-Touren suchst, hier findest du die besten Optionen, die dich auf deinen Abenteuern begleiten werden.
5 herausragende Outdoor-Hemden
Aclima ReBorn Shirt
Es kombiniert Funktionalität mit einem schlichten Design und verfügt über Brusttaschen sowie Knöpfe aus Kokosnussschalen. Verstärkte Schulterpartien erhöhen die Strapazierfähigkeit, ein Anteil recyceltes Polyamid (30 %) macht das fleeceweiche Hemd robust und langlebig. Aclima verwendet für seine Reborn-Shirts (200 €) hauptsächlich Wollfasern aus Produktionsresten, die sonst in der Tonne gelandet wären. Die natürlichen Vorteile der Merinowolle bleiben dabei erhalten: hervorragende Wärme, Temperaturregulierung und Feuchtigkeitstransport.
Preis: 200 Euro
Fjällräven Canada Shirt
Das Fjällräven Canada Shirt ist ein echtes Traum-Holzfällerhemd, das sofort an einsame Hütten im Wald, Lagerfeuer und winterliche Touren erinnert. Kein Wunder, dass Markus Koffler es in fast jeder Folge der Serie Die Bergretter trägt.
Preis: 200 Euro
Jack Wolfskin Baja Flannel Hemd
Das Baja Flannel Shirt von Jack Wolfskin vereint klassischen Holzfäller-Stil mit einem modernen Twist. Das karierte Design bleibt zeitlos und passt sich mühelos unterschiedlichen Outfits an. Hergestellt aus garngefärbter Baumwolle, bietet es nicht nur ein angenehmes Tragegefühl, sondern auch Wärme und hohe Strapazierfähigkeit. Die atmungsaktive Baumwolle sorgt dafür, dass das Hemd auch bei wechselhaftem Wetter komfortabel bleibt. Ein Allrounder für den Alltag und die Natur.
Preis: 120 Euro
La Sportiva Rambler
Das Rambler Flannel Shirt von La Sportiva vereint klassisches Design, Komfort und Stil. Hergestellt aus einem weichen, robusten Materialmix aus biologisch angebauter Baumwolle und recyceltem Polyester, bietet es hohen Tragekomfort, Atmungsaktivität und ist mit Kokosnuss-Knöpfen ausgestattet. Der sportliche Schnitt garantiert Bewegungsfreiheit und sorgt zusammen mit dem typischen Hemdkragen für eine dynamische Ausstrahlung. Dank seiner Elastizität ist es auch perfekt zum Klettern und Chillen am Fels.
Preis: 120 Euro
Roark Nordsman
Das Nordmannhemd besticht durch seine robuste Verarbeitung und dem hohen Tragekomfort. Besondere Merkmale sind die verstärkten Ellbogen und der Kragen, die zusammen mit dem dickeren, weichen Wollmischgewebe für Wärme und angenehmen Komfort in jedem Klima sorgen. Gefertigt aus Baumwolle mit nur einem kleinen Polyesteranteil (10 %), ist es besonders angenehm auf der Haut und verleiht einen wunderbar lässigen Look. Das Hemd ist mit zwei geknöpften Brusttaschen und einer durchgehenden Knopfleiste ausgestattet.
Preis: 100 Euro