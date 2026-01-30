Flanellhemden – – Der perfekte Begleiter für Wander- und Outdoor-Fans

Anmelden
Flanellhemden sind ein unverzichtbares Kleidungsstück für echte Outdoor-Enthusiasten. Sie bieten Komfort, Wärme und Schutz, ohne zu überhitzen, und sind dank ihres weichen Materials und der robusten Verarbeitung ideal für Abenteuer in der Natur. Ob als zusätzliche Schicht oder allein getragen, ein Flanellhemd kombiniert Funktionalität mit einem authentischen, rustikalen Look – ein Must-have!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.01.2026
Flannelhemd / Aclima ReBorn
Foto: Philip Geiger

Doch welches Flanellhemd ist das richtige für dich? Es gibt eine riesige Auswahl, aber nicht alle Hemden bieten die gleiche Qualität und Funktionalität. Deshalb stellen wir euch heute unsere fünf Favoriten vor: Flanellhemden, die in Sachen Komfort, Strapazierfähigkeit und Design ganz oben mitspielen. Egal, ob du ein klassisches Modell für den Alltag oder ein besonders robustes Hemd für deine Outdoor-Touren suchst, hier findest du die besten Optionen, die dich auf deinen Abenteuern begleiten werden.

5 herausragende Outdoor-Hemden

1
Flannelhemd / Aclima ReBorn
Aclima

Aclima ReBorn Shirt

Es kombiniert Funktionalität mit einem schlichten Design und verfügt über Brusttaschen sowie Knöpfe aus Kokosnussschalen. Verstärkte Schulterpartien erhöhen die Strapazierfähigkeit, ein Anteil recyceltes Polyamid (30 %) macht das fleeceweiche Hemd robust und langlebig. Aclima verwendet für seine Reborn-Shirts (200 €) hauptsächlich Wollfasern aus Produktionsresten, die sonst in der Tonne gelandet wären. Die natürlichen Vorteile der Merinowolle bleiben dabei erhalten: hervorragende Wärme, Temperaturregulierung und Feuchtigkeitstransport.

Preis: 200 Euro

Aclima ReBorn Shirt im Partnershop bestellen

2
Flannelhemd Canada Fjällräven
Fjällräven

Fjällräven Canada Shirt

Das Fjällräven Canada Shirt ist ein echtes Traum-Holzfällerhemd, das sofort an einsame Hütten im Wald, Lagerfeuer und winterliche Touren erinnert. Kein Wunder, dass Markus Koffler es in fast jeder Folge der Serie Die Bergretter trägt.

Preis: 200 Euro

Fjällräven Canada Shirt im Partnershop bestellen

3
Flannelhemd Baja / Jack Wolfskin
Jack Wolfskin

Jack Wolfskin Baja Flannel Hemd

Das Baja Flannel Shirt von Jack Wolfskin vereint klassischen Holzfäller-Stil mit einem modernen Twist. Das karierte Design bleibt zeitlos und passt sich mühelos unterschiedlichen Outfits an. Hergestellt aus garngefärbter Baumwolle, bietet es nicht nur ein angenehmes Tragegefühl, sondern auch Wärme und hohe Strapazierfähigkeit. Die atmungsaktive Baumwolle sorgt dafür, dass das Hemd auch bei wechselhaftem Wetter komfortabel bleibt. Ein Allrounder für den Alltag und die Natur.

Preis: 120 Euro

Jack Wolfskin Baja im Partnershop bestellen

4
Flannelhemd / Rambler Shirt la Sportiva
La Sportiva

La Sportiva Rambler

Das Rambler Flannel Shirt von La Sportiva vereint klassisches Design, Komfort und Stil. Hergestellt aus einem weichen, robusten Materialmix aus biologisch angebauter Baumwolle und recyceltem Polyester, bietet es hohen Tragekomfort, Atmungsaktivität und ist mit Kokosnuss-Knöpfen ausgestattet. Der sportliche Schnitt garantiert Bewegungsfreiheit und sorgt zusammen mit dem typischen Hemdkragen für eine dynamische Ausstrahlung. Dank seiner Elastizität ist es auch perfekt zum Klettern und Chillen am Fels.

Preis: 120 Euro

La Sportiva Rambler im Partnershop bestellen 

5
Flannelhemd Roark Nordsman
Roark

Roark Nordsman

Das Nordmannhemd besticht durch seine robuste Verarbeitung und dem hohen Tragekomfort. Besondere Merkmale sind die verstärkten Ellbogen und der Kragen, die zusammen mit dem dickeren, weichen Wollmischgewebe für Wärme und angenehmen Komfort in jedem Klima sorgen. Gefertigt aus Baumwolle mit nur einem kleinen Polyesteranteil (10 %), ist es besonders angenehm auf der Haut und verleiht einen wunderbar lässigen Look. Das Hemd ist mit zwei geknöpften Brusttaschen und einer durchgehenden Knopfleiste ausgestattet.

Preis: 100 Euro

Roark Nordsman im Partnershop bestellen