Erstmals Wintersocken & Handschuhe von Buff

Die spanische Marke Buff steht seit Jahrzehnten für hochwertige, multifunktionale Accessoires, allen voran die Buff-Schlauchtücher, mit denen sie weltweit bekannt wurden. Ab sofort sind sechs neue Handschuh-Modelle erhältlich, die Einsätze von Lauftraining über winterliche Outdoor-Touren bis zum Alltag abdecken. Zum Einsatz kommen die textilen Technologien ThermoNet, DryFlx, Polartec-Fleece, Pertex sowie reine Merinowolle. Alle Handschuhe sind touchscreen-kompatibel und mit Grip-Elementen sowie Befestigungsclips ausgestattet.