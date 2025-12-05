Erstmals Wintersocken & Handschuhe von Buff

Die spanische Marke Buff steht seit Jahrzehnten für hochwertige, multifunktionale Accessoires, allen voran die Buff-Schlauchtücher, mit denen sie weltweit bekannt wurden. Ab sofort sind sechs neue Handschuh-Modelle erhältlich, die Einsätze von Lauftraining über winterliche Outdoor-Touren bis zum Alltag abdecken. Zum Einsatz kommen die textilen Technologien ThermoNet, DryFlx, Polartec-Fleece, Pertex sowie reine Merinowolle. Alle Handschuhe sind touchscreen-kompatibel und mit Grip-Elementen sowie Befestigungsclips ausgestattet.
Handschuh-Highlights im Überblick
- ThermoNet Gloves – leichter, elastischer Handschuh aus wasserabweisendem ThermoNet-Material mit Fleece-Daumenpanel und Snap-Verschluss; UVP: 24,95€.
- DryFlx Gloves – ultra-stretchiges, schnelltrocknendes Modell mit Silikon-Grip und reflektierenden Details; UVP: 29,95€.
- Tech Fleece Gloves – warme Allround-Handschuhe mit Polartec-Fleece, Silikon-Grip und Clip-Verbindung; UVP: 39,95€.
- Windproof Gloves – wind- und wasserabweisend dank Pertex Aeros, zusätzlich PFC-frei und atmungsaktiv; UVP: 49,95€.
- Merino Midweight Gloves – Handschuhe aus 100 % Merinowolle für natürliche Temperatur- und Geruchsregulation; UVP: 39,95€.
- Merino Fleece Gloves – weiches Merinofleece mit zusätzlichem Grip an der Handfläche; UVP: 44,95€.
Wintersocken in zwei Produktfamilien
Bei den neuen Wintersocken kommt ebenfalls ThermoNet und Merinowolle zum Einsatz:
- ThermoNet Crew: Ideal für Wanderungen und Outdoor-Aktivitäten mittlerer Intensität. Strategisch platzierte Polsterzonen und feuchtigkeitsableitende Fasern halten die Füße über lange Zeit fit und trocken; UVP: 26,95€
- ThermoNet Over The Calf: Entwickelt für winterliche Bedingungen und lange Skitage. Verstärkte Zonen an Sohle, Knöchel und Schienbein supporten bei Stößen und maximieren den Komfort im Ski-Schuh; UVP: 32,95€
- Midweight Merino Wool Crew: Warme Merino-Mix-Socken für Wanderungen und anspruchsvolles Gelände. Mit mittlerer Dämpfung und integrierter Fußgewölbe-Kompression für Stabilität und ganztägigen Komfort. Zusammensetzung: 57 % Merino, 41 % Polyamid, 2 % Elasthan; UVP: 29,95€
- Heavyweight Merino Wool Over The Calf: Entwickelt für lange Touren und schnelle Abfahrten. Bietet starke Polsterung an Sohle, Knöchel und Schienbein für maximalen Support bei Stößen sowie in Sachen Wärme. Zusammensetzung: 55 % Merino, 43 % Polyamid, 2 % Elasthan; UVP: 34,95€.
Die Produkte sind ab sofort erhältlich unter buff.com sowie bei ausgewählten autorisierten Händlern, z.B. hier in unserem Partnershop