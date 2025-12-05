Anmelden
Ausrüstung
Outdoorbekleidung

Buff-Neuheiten 2025
Erstmals Wintersocken & Handschuhe von Buff

Zum Winter 2025/2026 wurde das Buff-Sortiment um eine vollständige Handschuhkollektion und zahlreiche neue Wintersocken erweitert. Die wichtigsten Infos zu den Produkt-Neuheiten hier ...

05.12.2025
Buff Performance-Handschuhe für Winter 2025/26
Foto: Buff

Die spanische Marke Buff steht seit Jahrzehnten für hochwertige, multifunktionale Accessoires, allen voran die Buff-Schlauchtücher, mit denen sie weltweit bekannt wurden. Ab sofort sind sechs neue Handschuh-Modelle erhältlich, die Einsätze von Lauftraining über winterliche Outdoor-Touren bis zum Alltag abdecken. Zum Einsatz kommen die textilen Technologien ThermoNet, DryFlx, Polartec-Fleece, Pertex sowie reine Merinowolle. Alle Handschuhe sind touchscreen-kompatibel und mit Grip-Elementen sowie Befestigungsclips ausgestattet.

Buff Performance-Handschuhe für Winter 2025/26
Buff

Die neuen Buff-Gloves gibt es in mehreren Farben in den Größen S–L bzw. S–XL.

Handschuh-Highlights im Überblick

  • ThermoNet Gloves – leichter, elastischer Handschuh aus wasserabweisendem ThermoNet-Material mit Fleece-Daumenpanel und Snap-Verschluss; UVP: 24,95€.
  • DryFlx Gloves – ultra-stretchiges, schnelltrocknendes Modell mit Silikon-Grip und reflektierenden Details; UVP: 29,95€.
  • Tech Fleece Gloves – warme Allround-Handschuhe mit Polartec-Fleece, Silikon-Grip und Clip-Verbindung; UVP: 39,95€.
  • Windproof Gloves – wind- und wasserabweisend dank Pertex Aeros, zusätzlich PFC-frei und atmungsaktiv; UVP: 49,95€.
  • Merino Midweight Gloves – Handschuhe aus 100 % Merinowolle für natürliche Temperatur- und Geruchsregulation; UVP: 39,95€.
  • Merino Fleece Gloves – weiches Merinofleece mit zusätzlichem Grip an der Handfläche; UVP: 44,95€.

Wintersocken in zwei Produktfamilien

Bei den neuen Wintersocken kommt ebenfalls ThermoNet und Merinowolle zum Einsatz:

  • ThermoNet Crew: Ideal für Wanderungen und Outdoor-Aktivitäten mittlerer Intensität. Strategisch platzierte Polsterzonen und feuchtigkeitsableitende Fasern halten die Füße über lange Zeit fit und trocken; UVP: 26,95€
  • ThermoNet Over The Calf: Entwickelt für winterliche Bedingungen und lange Skitage. Verstärkte Zonen an Sohle, Knöchel und Schienbein supporten bei Stößen und maximieren den Komfort im Ski-Schuh; UVP: 32,95€
Buff Wintersocken 2025
Buff

ThermoNet: Recyceltes Material mit hochfunktionellen PrimaLoft-Isolationsfasern und soll so hervorragende Wärmeleistung und ein angenehmes Tragegefühl bei winterlichen Aktivitäten bieten. Warm, leicht und umweltfreundlich – gefertigt in Spanien.

  • Midweight Merino Wool Crew: Warme Merino-Mix-Socken für Wanderungen und anspruchsvolles Gelände. Mit mittlerer Dämpfung und integrierter Fußgewölbe-Kompression für Stabilität und ganztägigen Komfort. Zusammensetzung: 57 % Merino, 41 % Polyamid, 2 % Elasthan; UVP: 29,95€
  • Heavyweight Merino Wool Over The Calf: Entwickelt für lange Touren und schnelle Abfahrten. Bietet starke Polsterung an Sohle, Knöchel und Schienbein für maximalen Support bei Stößen sowie in Sachen Wärme. Zusammensetzung: 55 % Merino, 43 % Polyamid, 2 % Elasthan; UVP: 34,95€.

Die Produkte sind ab sofort erhältlich unter buff.com sowie bei ausgewählten autorisierten Händlern, z.B. hier in unserem Partnershop

