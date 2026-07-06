Columbia präsentiert Kühl-Revolution: Das perfekte Shirt für die Hitzewelle?

Der Sommer 2026 brennt sich ins Gedächtnis ein: Mit Temperaturen, die regelmäßig über 35 Grad klettern, wird die Hitze für uns Outdoor-Fans zur echten Herausforderung. Du kennst das Gefühl: Der Berg ruft, aber schon nach den ersten Höhenmetern klebt das Shirt unangenehm am Körper und die Anstrengung wird bei der drückenden Wärme schnell zur Qual. Genau für diese neue Klima-Realität mit Extremtemperaturen hat Columbia jetzt eine Lösung entwickelt: Die Diamond Peak Pro-Kollektion. Ausgestattet ist sie mit einer Technologie, die verspricht, selbst bei "Wüstentagen" die Kontrolle zu behalten.

Zwei Kühlsysteme in einem Shirt Das Herzstück der neuen Kollektion ist die Omni-Freeze Zero Ice-Technologie. Was nach Marketingsprech klingt, hat es tatsächlich in sich: Das System arbeitet auf zwei Ebenen gleichzeitig.

Phase 1 – Trockenkühlung ab dem ersten Moment: Sobald der Stoff deine Haut berührt, startet der Kühleffekt. Spezielle wärmeabsorbierende Verbindungen ziehen aktiv Körperwärme ab – ganz ohne Schweiß. Das bedeutet: Du fühlst dich vom ersten Schritt an angenehm kühl.

Phase 2 – Je mehr Schweiß, desto kühler: Wird's richtig anstrengend und "schwitziger", schalten technische Polymere in den Turbo-Modus. Sie verstärken die Verdunstungskühlung zusätzlich. Der Clou: Je intensiver deine Anstrengung, desto stärker der Kühleffekt. Dein Schweiß wird quasi zum Verbündeten.

Columbia hat die Druckfläche der Kühlelemente vergrößert, sodass mehr Stoff direkten Hautkontakt hat. Das Ergebnis: Die Stofftemperatur bleibt messbar niedriger als bei früheren Kühlsystemen des Herstellers – gerade bei langen Touren und anhaltender Hitze ein echter Vorteil.

Moritz Schwertner Durch die neue Technik spürt man jetzt deutlich, wie das Shirt arbeitet, sobald man schwitzt. Bestellbar hier​

Vier Modelle für verschiedene Einsätze Die Diamond Peak Pro-Kollektion umfasst vier durchdachte Varianten aus der Titanium-Performance-Linie:

Kurzarm-T-Shirts für Damen und Herren (je 65 €): Leichtgewichte, die blitzschnell trocknen. Ideal für intensive Aufstiege, wo jedes Gramm zählt.

Leichtgewichte, die blitzschnell trocknen. Ideal für intensive Aufstiege, wo jedes Gramm zählt. Polohemd für Herren (70 €): Die strukturierte Alternative für alle, die auch am Berg Wert auf einen gepflegten Look legen.

Die strukturierte Alternative für alle, die auch am Berg Wert auf einen gepflegten Look legen. Langarm-T-Shirt für Herren (80 €): Mit Daumenschlaufen und erweitertem Hautschutz – perfekt für exponierte Kämme, wo die Sonne von allen Seiten zuschlägt.

Mit Daumenschlaufen und erweitertem Hautschutz – perfekt für exponierte Kämme, wo die Sonne von allen Seiten zuschlägt. Kurzarm-T-Shirts für Damen und Herren (je 65 €): Leichtgewichte, die blitzschnell trocknen. Ideal für intensive Aufstiege, wo jedes Gramm zählt. Für wen lohnt sich die Investition?

WichtigUV-Schutz ist in dieser Kollektion nicht integriert. Wer zusätzlich zu Kühlung auch Sonnenschutz sucht, sollte sich andere Columbia-Linien mit Omni-Shade™-Technologie anschauen – etwa das Summit Valley Half-Zip. Technische Daten (Auswahl):

Material: 92 % Nylon, 8 % Elasthan

92 % Nylon, 8 % Elasthan Kühltechnologie: Omni-Freeze™ Zero Ice (berührungsaktivierte Trockenkühlung + schweißaktivierte Nasskühlung)

Omni-Freeze™ Zero Ice (berührungsaktivierte Trockenkühlung + schweißaktivierte Nasskühlung) Feuchtigkeitsmanagement: Omni-Wick™ Technologie

Omni-Wick™ Technologie Modelle: Langarm-T-Shirt Herren, Kurzarm-T-Shirt Herren, Kurzarm-T-Shirt Damen, Polohemd Herren

Langarm-T-Shirt Herren, Kurzarm-T-Shirt Herren, Kurzarm-T-Shirt Damen, Polohemd Herren Ausstattung: Reflektierende Details, schnelltrocknende Aufhängeschlaufen, Daumenschlaufen (Langarm-Shirt)

Reflektierende Details, schnelltrocknende Aufhängeschlaufen, Daumenschlaufen (Langarm-Shirt) Produktlinie: Titanium-Performance-Linie

Titanium-Performance-Linie Preise: Kurzarm-T-Shirts 65 €, Polohemd 70 €, Langarm-T-Shirt 80 €