Ausrüstung
Outdoorbekleidung

Bergans Y MountainLine Wootech: Kapuzenfleecejacke für Outdoorabenteuer

Bergans Y MountainLine Wootech
Kapuzenfleecejacke für intensive Outdoorabenteuer

Der Bergans-Hoody aus körperbetontem, windarmem Stretchfleece und helmkompatibler Kapuze überzeugt besonders bei Bergtouren oder beim Biken.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.10.2025
BERGANS Y MOUNTAINLINE WOOLTECH KAPUZENFLEECEJACKE
Foto: Frank Wacker

Pro und Contra

Das hat uns an der Jacke gefallen:

 Bewegungsfreiheit

 Sitz

 Klimakomfort

 Ausstattung

 Isolation

Das weniger:

 nicht billig

BERGANS Y MOUNTAINLINE WOOLTECH KAPUZENFLEECEJACKE
Bergans

Die Kapuzenfleecejacke im Test

Ich bin echt kein Hoody-Fan – allein, weil gefühlt jeder meiner Generation ein solch Coolness vorgaukelndes Textil trägt. Bei der Bergans mache ich eine Ausnahme. Ich sehe darin auch nicht lässig aus, eher wie eine Presswurst auf Bankraub. Der außen glatte, innen kuschelig-softe und nur leicht winddurchlässige Stretchfleecestoff liegt körperbetont faltenfrei an – praktisch, wenn ich vielleicht eine Regenjacke darüberziehen muss. Der Clou ist aber das luftige Stück Stoff vorne am Kragen. Bei Kälte lege ich es gern schützend über Mund und Nase, wie neulich beim Kraxeln auf 4000 Meter Höhe oder letzten Winter beim Biken. Beides Aktivitäten, die einen Helm fordern – der gut über die super sitzende Kapuze passt. Auch toll: die Brusttaschen, die sich sogar mit umgelegtem Hüftgurt vollstopfen lassen.

Bergans Y MountainLine Wootech Herren hier bestellen

Die technischen Daten zur Jacke:

  • Einsatzbereich: Alpinklettern, Bergsteigen
  • Material: 75 % Polyamid, 17 % Merino, 8 % Elasthan
  • Eigenschaften: Feuchtigkeit transportierend, elastisch, atmungsaktiv, schnelltrocknend, widerstandsfähig
  • Zertifizierungen: bluesign® konform
  • Textiltechnologie: Cordura®
  • Preis: 250 €
  • Test: 2 Jahre