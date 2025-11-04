Aclima erweitert reborn Kollektion

Hochqualitativ und nachhaltig: reborn Shirt vom norwegischen Outdoorspezialisten Aclima Mit den reborn-Produkten hat der norwegische Wollspezialist Aclima einen nachhaltigen Weg gefunden, Wolle wiederzuverwerten und Abfall aus der eigenen Produktion in Estland sinnvoll zu recyceln. Dabei wird nicht erneut gefärbt, sondern die Farben entstehen aus den Reststücken. Damit zeigt Aclima eindrucksvoll, wie umweltbewusste und hochwertige Produkte erfolgreich vereint werden können.

Das reborn Shirt aus der Kollektion zeichnet sich nicht nur durch seine Nachhaltigkeit bis ins kleinste Detail aus, sondern ist auch vielseitig einsetzbar, sowohl in den Bergen als auch in der Stadt. Ein Allround-Hemd für den Outdoor- und Alltagsgebrauch mit sorgfältig ausgewählten Details, wie Knöpfen aus Kokosnussschalen und Fäden aus recyceltem Polyester.

reborn Terry Jacket & Weste 63% Merinowolle (recycelt aus Stoffresten in der eigenen Fabrik)

25% Polyamid (recycelt, GRS-zertifiziert)

12% Polyester (recycelt, GRS-zertifiziert)

17,5 – 19,5 Mikron

Wollfrottee mit den Schlaufen auf der Außenseite

Logo (Jacke) und Reißverschlußschieber aus Fischhaut

Seitliche Taschen

Perfekt für den täglichen Gebrauch, als mittlere Schicht

UVP: 210€ / 170€ reborn Woolshirt

Das reborn Woolshirt ist ein robustes und funktionelles Hemd für Alltag und Freizeit. In der ersten Produktionsreihe wurden 7.000 Shirts aus 6 Tonnen Abfallmaterial hergestellt. Da Aclima auf Nachhaltigkeit ins kleinste Detail setzt, werden auch die synthetischen Fasern, die für eine längere Haltbarkeit des Kleidungsstücks verwendet werden, recycelt. Die Knöpfe bestehen aus Kokosnüssen statt aus Plastik und sogar die Nähte bestehen aus recycelten Materialien. UVP 200 €

reborn Lumber Jacket

Das reborn Lumber Jacket zeichnet sich durch Design und Funktionalität aus. Aclima setzt auf die natürlichen Vorzüge von Wolle, während gleichzeitig mit sechs speziell entwickelten Taschen für ausreichend Funktion gesorgt ist. Unter dem Kragen und in den Innentaschen kommen Stoffreste des reborn-Shirts zum Einsatz, was für eine Reduktion der Abfallproduktion sorgt. UVP 390 €

Aclima, seit1939 Aclima ist seit 1939 im Besitz der Familie Johansen und produziert hochwertige Outdoor-Bekleidung aus reiner Wolle. Im Laufe von 3 Generationen hat sich Aclima zu einem der wichtigsten und kompetentesten norwegischen Textilproduzenten entwickelt. Die Erfahrung und das Wissen, das über Generationen hinweg gesammelt wurde, sind von unschätzbarem Wert für die kontinuierlichen Bemühungen, Menschen warm und trocken zu halten – mit Verantwortung und gemeinsam für Mensch und Tier. Alle Produkte werden in Norwegen designt und in Estland hergestellt. Die Marke hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und arbeitet aktiv daran, Umweltbelastungen im ganzen Produktionsprozess zu reduzieren. Zulieferfirmen werden auf ethisches Tierwohl verpflichtet.