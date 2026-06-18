Thürmer trifft Frank Wacker – Gear-Fails: Zahnseide & Duct Tape retten die Tour

In dieser Folge "Hauptsache raus" trifft unser Host Christine Thürmer, die meistgewanderte Frau der Welt,auf ein wahres Urgestein der Outdoor-Branche: Frank Wacker. Er testet seit über 30 Jahren professionell Ausrüstung für das OUTDOOR-Magazin. Und wer tausende Nächte im Freien verbracht hat und Zelte im Labor vor Windmaschinen stellt, der hat so einiges erlebt. Das zentrale Thema der heutigen Folge: Gear-Fails! Was passiert, wenn die hochgelobte Ausrüstung in der Wildnis plötzlich den Geist aufgibt?

Die aktuelle Folge als Video Gemeinsam tauschen sich Christine und Frank über ihre skurrilsten und nervenaufreibendsten Material-Katastrophen aus. Von brandneuen 2.500-Euro-Zelten, die sich bei 200 Stundenkilometern zerschlitzen und in einem Zaun landen, bis hin zum defekten Benzinkocher auf der eigenen Hochzeitsreise. Christine berichtet von ausgetrockneten Outback-Böden, aus denen die Heringe fliegen, und einem panischen Gürteltier, das sie samt Zelt unter sich begraben hat.

Egal ob eine geplatzte Isomatte im eisigen Winter, von Wildtieren zernagte Trekkingstöcke oder Mäuse, die sich durch sündhaft teure Prototyp-Rucksäcke fressen – die beiden Profis verraten, wie sie sich aus brenzligen Lagen befreien. Warum Ducktape, Kabelbinder und Zahnseide die ultimativen Retter in der Not sind und wie man sich aus Straßenmüll eine Isolationsschicht für die Gaskartusche bastelt.

Euch erwartet eine unheimlich witzige Folge voller extremer Praxis-Erfahrungen! Erfahrt, warum geschmolzene Schokolade vermischt mit Tannennadeln ein kulinarischer Albtraum ist und wie Franks riesiger 140-Liter-Rucksack ihm bei einem unfreiwilligen Sturz in die Tiefe als Airbag das Leben rettete. Eine absolute Pflichtfolge für alle Gear-Nerds, Thru-Hiker und solche, die aus den Fehlern der Profis lernen wollen!