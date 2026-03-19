Teuer tanken? 5 günstige E‑Bikes als Auto-Alternative

Die aktuell hohen Preise an den Tankstellen machen aus Alltagswegen schnell eine Rechenaufgabe: Muss jede Fahrt wirklich noch mit dem Auto sein?
Wenn Tanken weh tut, passiert regelmäßig das, was Händler schon in früheren Preisschock-Phasen beschrieben haben: Mehr Menschen steigen wieder aufs Fahrrad um – besonders aufs E‑Bike. Bereits 2022 war in Medien vom "Run auf die Fahrräder" die Rede, als die Preise an den Zapfsäulen nach oben schossen.
2026 ist der Impuls ähnlich. Auslöser sind vor allem die hohen Spritpreise – getrieben durch Weltmarkt, Wechselkurs und politische Rahmenbedingungen. In solchen Phasen wächst erfahrungsgemäß das Interesse an (E-)Bikes – aber die Kaufentscheidung wirkt oft pragmatischer: Gefragt sind weniger Luxus-E‑Bikes, sondern Modelle, die bezahlbar sind und im Alltag funktionieren: Pendeln, Einkäufe, Kindertransport – und idealerweise ohne großen Umgewöhnungsstress.
Günstige Fahrräder im Check
In unseren Tests – in Kooperation mit BikeX – haben wir bereits einige Modelle ab schmalen 900 Euro unter die Lupe genommen, von günstigen City-Bikes bis hin zu robusten E-MTBs. Auf wichtige Faktoren wie Motorleistung, Reichweite und das Preis-Leistungs-Verhältnis wurde dabei besonders geachtet. In unserer Top-5 Liste (unten) findest du heraus, welches günstige Bike am besten zu deinem Bedarf passt, egal ob für den täglichen Pendelweg, entspannte Ausflüge in die Natur, den Kindertransport oder die Fahrten zum nächsten Supermarkt.
Fischer Cita 2404 Active – City‑E‑Bike mit großem Akku fürs Geld
Für viele ist das der klassische Umsteiger-Typ: bequem, Tiefeinsteiger, Licht, Gepäckträger – fertig.
- Preis: 2.299 € (im Angebot teils 1.949 €)
- Motor: Bafang‑Mittelmotor (50 Nm)
- Akku: 688 Wh (realistisch ca. 80 km)
- Rahmen: Aluminium‑Tiefeinsteiger
- Ausstattung: Shimano 7‑Gang‑Nabenschaltung, hydraulische Scheibenbremsen, Stahlfedergabel (63 mm)
- Zuladung: 122 kg
Test-Fazit: Gutes Paket für preisbewusste City-Fahrer – mit Abstrichen bei Motorabstimmung/Detailqualität.
Ausführlicher Testbericht hier
Touroll MA2 – Stadtradler für klamme Kassen (mit Haken)
Das Touroll MA2 bedient das Bedürfnis, das bei vielen gerade besonders stark ist: möglichst günstig elektrisch mobil zu sein:
- Preis: ab 869 € (statt 1.099 € UVP)
- Motor: Ananda (70 Nm)
- Akku: 468 Wh
- Rahmen: Aluminium
- Ausstattung: Logan-Bremse, No-Name-Gabel, Shimano-Tourney-Schaltung
Test-Fazit: In der Ebene fährt es okay, die Unterstützung reicht – aber die Abstimmung der Modi wirkt teils ungewöhnlich. Wer jedoch wirklich nur das Auto stehenlassen und easy auf flachen Wegen zur Arbeit fahren will, für den ist das Touroll durchaus einen Blick wert. Für Touren, Einkäufe und mehr gibt es jedoch klar Besseres.
Rockrider E‑Expl 700 – das Einsteiger‑E‑MTB für Alltag & Freizeit
Ein E‑MTB ist für viele Umsteiger überraschend sinnvoll: komfortabel, stabil, und Feld- und Forstwege sowie Schotterpisten sind damit kein Thema mehr.
- Preis: ab 2.499 €
- Motor: Brose Drive T (70 Nm)
- Akku: 630 Wh
- Rahmen/Fahrwerk: Aluminium, 130-mm-Gabel
- Ausstattung: Microshift-Schaltung, Tektro-Bremsen, versenkbare Sattelstütze
- Zuladung: ca. 120 kg Systemgewicht
Unser Eindruck: Für den Preis wirkt das Rockrider erstaunlich solide – ein guter „Ein Rad für alles“-Kandidat, wenn du nicht nur Straße fährst.
Ausführlicher Testbericht hier
Btwin E‑THREE 500 Longtail / Btwin Elops R500E – Lasten‑E‑Bikes zum Kampfpreis
Wenn der Spritpreis nervt, geht’s oft nicht nur um Pendeln, sondern um Transportfahrten: Einkauf, Kita, Sporttaschen. Longtails sind dafür häufig die realistischste Auto-Alternative. Ein günstiges von Btwin gibt's ebenfalls bei Decathlon:
- Preis: ab 2.699 €
- Gewicht / Nutzlast: 39 kg / bis 170 kg
- Motor: Hecknabenmotor Vision Industries, 250 W
- Plus: stimmiges Gesamtkonzept, einfaches Handling, kräftiger Heckmotor, sinnvolles Zubehör
- Minus: schwache Bremsen, Hinterradausbau umständlich
Warum in der Liste: Für deutlich unter "High-End-Cargo"-Preis bekommst du hier ein vollwertiges Longtail, das den Alltag wirklich entlasten kann.
Rose Blend Gravel (ohne E‑Motor) – die sparsamste Option für Aktive
Nicht jeder braucht E: So ein Gravelbike ist oft die ideale "Sprit-sparen-und-trotzdem-schnell"-Lösung: leicht, flott, robust! Unser Bike-Tipp: das Rose Blend Gravel, das viel bietet fürs Geld:
- Preis: ab 1400 €
- Gewicht: ca. 10 kg
- Ausstattung: Shimano GRX 2×10, hydraulische GRX‑Bremsen
- Reifen: Continental Terra Trail 700×40c
- Minus: keine/kaum Montagepunkte für Zusatzgepäck an Rahmen/Gabel
Für wen passt’s: Für Pendler:innen, die gern aktiv fahren und ein vielseitiges Rad suchen, das auch Schotter kann.
Warum hohe Spritpreise die E‑Bike-Nachfrage anschieben
- Pendeln wird zur Kostenfrage. Wer regelmäßig fährt, merkt Preissteigerungen sofort. Viele suchen Alternativen, die ohne großes Umgewöhnen funktionieren.
- E‑Bikes senken die Einstiegshürde. Gegenwind, Hügel, schwere Taschen – mit Motorunterstützung werden Wege alltagstauglich, die man sonst "aus Faulheit" doch mit dem Auto fährt.
- Angebote machen den Einstieg leichter. Dazu kommt: Der E‑Bike-Markt ist in Bewegung, teils sinken Durchschnittspreise bzw. der Angebotsdruck wächst – gut für alle, die gerade rechnen.
Bei 7 l/100 km sind das ca. 4,2 Liter/Woche.
Bei 2,05 €/Liter (nur als Orientierungswert) liegen die reinen Spritkosten bei rund 8,60 € pro Woche – also ca. 35 € pro Monat nur für Tanken.
Je nachdem, wie viel du wirklich ersetzt (und wie hoch dein Verbrauch ist), können das übers Jahr schnell mehrere hundert Euro werden – plus weniger Parkstress, weniger Stau, mehr Bewegung.
(Die Spritpreis-Orientierung hier: ADAC-Durchschnitt Mitte März 2026.)
Weitere günstige E-Bikes im Test
- Das Clayton O2 Active ist ein bildschönes Pseudo-Fixie für die Espresso-Runde
- Das Giant Talon E+ V2 ist ein spaßiges Einsteiger-E-MTB mit erfreulich geringem Gewicht
- Das Radon Jealous Hybrid 9.0 750 beeindruckt als starkes E-MTB für Einsteiger mit solidem Motor und guter Ausstattung
- Das Rockrider E-ACTV 900 punktet mit einer innovativen Automatik-Schaltung, ideal für Pendler und Tourenfahrer
- Das Crivit Peak 709 ist ein preiswertes E-Hardtail mit kräftigem Motor, jedoch begrenzter Zuladung
- Das Crivit Urban E-Bike Y.2 überzeugt als günstiges City-Bike mit wartungsarmem Riemenantrieb