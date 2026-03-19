Teuer tanken? 5 günstige E‑Bikes als Auto-Alternative

Das Touroll MA2 bedient das Bedürfnis, das bei vielen gerade besonders stark ist: möglichst günstig elektrisch mobil zu sein:

Preis: ab 869 € (statt 1.099 € UVP)

ab (statt 1.099 € UVP) Motor: Ananda ( 70 Nm )

Ananda ( ) Akku: 468 Wh

Rahmen: Aluminium

Aluminium Ausstattung: Logan-Bremse, No-Name-Gabel, Shimano-Tourney-Schaltung

Test-Fazit: In der Ebene fährt es okay, die Unterstützung reicht – aber die Abstimmung der Modi wirkt teils ungewöhnlich. Wer jedoch wirklich nur das Auto stehenlassen und easy auf flachen Wegen zur Arbeit fahren will, für den ist das Touroll durchaus einen Blick wert. Für Touren, Einkäufe und mehr gibt es jedoch klar Besseres.

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