Slackline-Pionier Andy Lewis bei Basejump-Unfall tödlich verunglückt

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen (14. Juni 2026) in der Gegend von Mineral Bottom. Andy Lewis soll gemeinsam mit einem 50-jährigen Partner einen Tandem-Basejump von einer etwa 85 Meter hohen Klippe gesprungen sein, als sich der Fallschirm nicht wie vorgesehen öffnete. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden Männer feststellen. Die örtliche Polizei ermittelt gerade noch zur genauen Unfallursache.

Mit Andy Lewis geht ein wahrer Visionär, der den Slackline-Sport über Jahre hinweg definierte und vorantrieb. Sein unkonventioneller Stil und seine Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, inspirierten unzählige Athleten weltweit. Er gilt als einer der Väter des "Tricklinings" – der akrobatischen Variante des Sports – und gewann in dieser Disziplin vier Weltmeistertitel.

Im Highlinen setzte er ebenfalls Meilensteine: Dabei stellte er diverse Weltrekorde auf, die seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und seine mentale Stärke unter Beweis stellten. Einem breiteren Publikum wurde er 2012 bekannt, als er während der Halbzeitshow des Super Bowl XLVI an der Seite von Madonna auftrat. Diese Performance brachte dem Slacklinen eine bis dahin ungekannte mediale Aufmerksamkeit. Auch bei der European Outdoor Fim Tour 2012/13 war er das "Gesicht der Tour".

Hier ein paar Szenen aus dem Film damals

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2015 dann nochmal im Film "Masters of Slack": Jaan Roose und Andy Lewis – ein Portait zweier Sportler mit zwei völlig entgegengesetzten Lebensentwürfen.

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Neben dem Slacklinen war Andy Lewis auch ein passionierter Felskletterer und Basejumper. In seiner Wahlheimat Moab in Utah, einem Mekka für Outdoor-Sportler, gab er seine Expertise in einer eigenen Basejumping-Schule weiter.

In den sozialen Medien zollen Freunde, Weggefährten und Athleten aus aller Welt Respekt und würdigen seinen enormen Einfluss. Sein Mut, seine Kreativität und sein Beitrag zur Entwicklung des Sports werden in der Community unvergessen bleiben!