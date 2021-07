Scandinavian Outdoor Award Gesamtsieg geht an Sasta

Der Scandinavian Outdoor Award genießt eine hohe Anerkennung dank seines umfangreichen Test- und Bewertungsprozesses. Das internationale Jury-Team besteht aus renommierten Outdoor-Journalisten, Händlern und Fachleuten, darunter auch unser Ausrüstungs-Redakteur Frank Wacker. Die Jury des SOA trifft ihr abschließendes Urteil anhand der folgenden Kriterien: Design, Innovation, Funktionalität, Qualität und Nachhaltigkeit.

Basierend auf diesen Kriterien wurden im Sommer 2021 sechs Auszeichnungen vergeben. Der Gesamtsieger ist die Outdoor-Neuheit, die in jeder Spezifikation die umfassendste Leistung bot. Nach engagierten Tests und lebhaften Diskussionen in den zahlreichen Online-Chat-Runden, hat die internationale Jury des SOA nun die folgenden Gewinner ermittelt:

Gesamtsieger: Sasta Mella+ Jacket

Technische Outdoor-Bekleidung für Übergrößen ist in Outdoor-Geschäften bislang schwer zu finden, obwohl sie eine große Zielgruppe anspricht. Sasta hat nun die Mella+ Jacke entworfen – speziell für Wanderinnen im Plus-Size-Nutzersegment. Die innovative Funktionsjacke soll im Frühjahr 2022 in den Handel kommen. UVP: 269 Euro.

Scandinavian Outdoor Group Zur besten skandinavischen Produkt-Neuheit gewählt: Die Mella+ Jacket von Sasta.

Statement der Jury: "Der diesjährige Overall-Award geht an die Sasta Women's Mella+ Jacket, eine klassische Polycotton-Jacke im skandinavischen Stil, die speziell für XXL Outdoor-Frauen entwickelt wurde. Die Jury ist begeistert von der Tatsache, dass Sasta Bekleidung anbietet, die auf die Bedürfnisse von Outdoorfans eingeht, die stärker und größer gebaut sind und ihnen eine perfekte Passform bietet.Der dicht gewebte, wind- und wasserabweisende Stoff besteht zu 65 Prozent aus recyceltem Polyester und zu 35 Prozent aus Bio-Baumwolle und ist mit einer PFC-freien, wasserabweisenden Nikwax Ausrüstung versehen. Der hauseigene Reparaturservice von Sasta garantiert, dass die Jacke auch dann weiter genutzt werden kann, wenn nach vielen Jahren des harten Einsatzes etwas verschlissen oder kaputt ist".

Juha Latvala, CEO von Sasta: "Wir freuen uns, diesen Weg der Entwicklung von Bekleidung in Übergrößen fortzusetzen und uns für mehr Inklusion einzusetzen, indem wir funktionelle Kleidung für diese bisher übersehene Bevölkerungsgruppe anbieten, etwas, das schon lange überfällig war. Wir haben das Gefühl, dass es bei diesem Gewinn mehr um Inklusion im Outdoor-Bereich geht als um spezifische technische Innovationen."

Sustainability Award: Halti Reissu W DX 3L Jacket

Die nachhaltige Damen-Funktionsjacke wird voraussichtlich ab Februar 2022 verfügbar sein. UVP: 229 Euro.

Scandinavian Outdoor Group Die Halti Reissu W DX 3L Jacket von Halti aus Finnland ist eine Monomaterial-3-Lagen-Jacke und damit zu 100% recycelbar.

Statement der Jury: "Die Reissu W DX 3L Jacket ist eine stylische, lang geschnittene Damen-Jacke aus einem PFC-freien, wasserdichten und atmungsaktiven Dreilagen-Polyester-Laminat mit Recycling-Anteil, das sich auch stilecht recyceln lässt. Alle zusätzlichen Materialien mit Ausnahme des metallenen Reißverschlussschiebers sind ebenfalls aus Polyester gefertigt. Die Weichheit des Materials, die tolle Passform der Jacke und der hohe Wetterschutz haben die Jury ebenfalls überzeugt: 'Sie hat mich im stärksten Regenschauer dieses Jahres in Stockholm trocken gehalten', so ein Jurymitglied. Der modische Look macht die Halti Reissu W DX 3L Jacket zu einer attraktiven und nachhaltigen Alternative für eine Vielzahl von Frauen, die sich niemals eine robuste Outdoorjacke kaufen würden.

Hardware Award: Bergans Y LightLine Fastpack

Scandinavian Outdoor Group Der Bergans Y LightLine Fastpack: Ein innovativer, ultraleichter Hochleistungsrucksack von Bergans mit flexiblem Stauvolumen.

Der Y LightLine Fastpack ist Teil von Bergans’ neuer Top-Level-Produktlinie, die für schnelle Bergtouren und leistungsintensive Outdoor-Aktivitäten entwickelt wurde – bei denen v.a. auch längere Distanzen mit großen Höhenunterschieden zurückgelegt werden. Voraussichtlich verfügbar ab März 2022. UVP: 150 Euro.

Statement der Jury: "Der neue Bergans-Rucksack kombiniert Laufwesten-Technologie mit ausreichend Volumen zum Wandern und einem geringen Gewicht (24 l, 360 g). Das macht ihn zum perfekten Rucksack für alle Wanderer, die leicht und schnell unterwegs sein wollen", so ein Jurymitglied. Ein einzigartiges Kompressionssystem hält den Rucksack bei hohem Tempo an Ort und Stelle und der gepolsterte 3D- Mesh-Rücken lässt Feuchtigkeit verdunsten. Weitere bemerkenswerte Merkmale sind die Schultergurte mit abnehmbarer Wasserflasche und der Packsack mit Rollverschluss, der eine Anpassung des Volumens ermöglicht".

Footwear Award: Alfa Stokka Advance GTX

Scandinavian Outdoor Group Diese Alfa-Schuhe sind so konzipiert, dass sie eine gesunde Bewegungsweise fördern und dabei die Belastungen für den Körper zu minimieren.

Die neuen Schuhe von Alfa Sko aus Norwegen kommen im Februar 2022 in den Handel. UVP: 189 Euro.

Statement der Jury: "Ich würde diesen Schuh kaufen", sagte ein Jurymitglied nach dem Test des Stokka Advance GTX von Alfa Sko, dem Sieger in der Schuh-Kategorie. Der sneakerähnliche Low-Cut-Schuh ist super bequem, seine eng anliegende Passform stützt den Fuß und gibt gute Bodenkontrolle. Die Sohle bietet die richtige Balance aus Stabilität und guter Dämpfung und die wasserdichte, atmungsaktive Gore-Tex-Membran hält die Füße trocken. Zusätzliches Plus: Durch die integrierte Zunge können Sie den Schuh leicht an- und ausziehen. Die Materialien sind bluesign zertifiziert.

Kids Award: Viking Ask Mid F GTX

Scandinavian Outdoor Group Der Viking Ask Mid F GTX ist ein äußerst nachhaltiger Wanderstiefel für Kinder.

Dieser neue Kinderschuh investiert in die Zukunft unseres Planeten, indem er die Verwendung von recycelten Materialien maximiert. Der Ask Mid F GTX ist ein hochwertiger, wasserdichter Kinder-Wanderstiefel mit ergonomischer Passform und tollem Grip von Viking aus Norwegen. In den Handel kommt der Schuh ab Februar 2022 zu einem Preis von 99,90 Euro.

Statement der Jury: "Auf der Suche nach einem gut designten, langlebigen und nachhaltigen Wanderschuh für Kinder, der weniger als 100 Euro kostet? Hier ist er: der Viking Ask Mid F GTX, unser diesjähriger Kids Award Gewinner. 85 Prozent der Materialien bestehen aus recyceltem Material und die Langlebigkeit des Schuhs erlaubt es, ihn weiterzugeben an nachwachsende Geschwister. Die Jury mag auch die griffige Sohle und die Liebe zum Detail. Der Klettverschluss ist viel einfacher zu handhaben als die Schnürung und ein wasserdichtes, atmungsaktives Innenfutter hält das Wasser draußen".

Technology Award: CAKE Ösa

Scandinavian Outdoor Group Hier ist Ösa, ein elektrisches und sehr vielseitiges Pendel-Bike mit Off-Road-Fähigkeiten - von CAKE aus Schweden.

Das elektrisch angetriebene Ösa-Bike hat ein cleveres Befestigungssystem, das es sehr vielseitig macht und mit dem man alle Arten von Outdoor-Ausrüstung transportieren kann.

Statement der Jury: "Das Cake Ösa ist kein typisches Outdoor-Produkt, aber das Elektromotorrad ermöglicht es Outdoor-Enthusiasten, sich und ihre Ausrüstung mit geringem CO2-Verbrauch zu transportieren und sowohl in der freien Natur als auch im Alltag nachhaltiger zu leben.In seiner Produktkategorie sticht das Cake Ösa wirklich heraus, denn es bietet einen effizienten, geräuschlosen Elektroantrieb und eine bewusste Materialauswahl für Zirkularität, indem es auf jedem Teil des Bikes Recyclingideen markiert. Darüber hinaus führt die Leichtbauweise der Cake Bikes zu einem geringeren Energieverbrauch als bei herkömmlichen Motorrädern. Die Jury lobte das herausragende Design des Ösa". (Weitere Infos auf https://ridecake.com)

Video der Preisverleihung:

