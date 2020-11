Geschenkideen zu Weihnachten Geschenke für Menschen, die gern draußen sind!

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Was kann ich meinen Liebsten denn nun wieder zu Weihnachten schenken?

In diesem Artikel – und in der Fotostrecke (oben) – stellen wir euch einige der besten Gadgets und Geschenke für Outdoor-begeistere Menschen vor:

Light My Fire Lightning Kit Outdoorset

Ein praktisches Set um auf Outdoor-Touren bei jeder Witterung ein Feuer zu machen: Extrem harzhaltiges Anzündholz – funktioniert auch nass. Dazu der Light-My-Fire-Feuerstahl zum Anzünden und eine Feuergabel um Würstchen oder ähnliches über dem Feuer zu grillen. Preis: 20 Euro

Funktionsweise:

Buchtipp: Best of Alpen

Die Alpen stehen bei Wanderern hoch im Kurs. Doch wo muss man wirklich gewesen sein? Dieser Bildband von renommierten Bergspezialisten hilft bei der Wahl und empfiehlt 100 Ziele im ganzen Alpenbogen (siehe Bild oben) – vom malerischen Eibsee an der Zugspitze über das »Geiertal« Rauris in den Tauern bis zum Nationalpark Val Grande in Oberitalien.

100 Highlights Alpen, Bruckmann, 39,99 Euro

Kalender: Best of Outdoor 2021

Der limitierte Wandkalender "Best of Outdoor 2021" mit den schönsten Motiven unserer Fotografen (siehe Fotostrecke) ist ab sofort erhältlich – und zwar im 67 x 47 cm Großformat und auf hochwertigem 250-Gramm-Papier. Preis: 29,90 Euro – Hier bestellbar

Michael Neumann Unser neuer Wandkalender: Best of OUTDOOR 2021 - jetzt online bestellbar.

Oder als GRATIS-Prämie im outdoor Jahres-Abo!

Primus Kocherset Lite+

Primus

Der perfekte All-in-one Kocher für die kleine Mahlzeit, Suppe, Tee oder Kaffee auf Outdoor-Touren! Der Topf lässt sich leichtgängig mit dem Brenner verbinden und wieder lösen, was auch in unserem Praxistest gut gelang. Dank separater, leichter Kaffeepresse verwandelt sich dieser Primus-Kocher im Nu in eine Kaffeemaschine. Zum Transport passt – neben dem Kocher – eine 100-g-Gaskartusche in den 0.5 Liter fassenden Topf aus hart exoliertem Aluminium. Tagesaktuelle Preise:

Mini-Stirnlampe Petzl Bindi

Katleen Richter Petzl Bindi

Fast so klein und leicht wie ein USB-Stick, kann die Petzl Bindi (40 Euro) alles, was man auf Tour braucht. Als Notfalllampe zum Immer-Dabeihaben konzipiert, entpuppte sich die Petzl Bindi in unserem Test als vollwertige Stirnleuchte: Sie strahlt hell genug, um damit drei Stunden lang durch wegloses Terrain zu wandern, auf kleinster Stufe (von dreien) reicht ihr Saft für 50 Lesestunden. Aufladen lässt sich die wasserdichte Petzl Bindi (IPX 7) via USB in 2,5 Stunden. Rotlicht (blinkend & konstant) sowie Akkustandanzeige sind auch mit an Bord der 35-Gramm-Leuchte – perfekt!

Gregory Zulu 30 / Jade 28

Gregory

Mit üppiger Ausstattung, starker Ventilation und exzellentem Tragekomfort beweist sich der Gregory Zulu 30 für Herren als perfekter Alleskönner (Damenrucksack: Gregory Jade 28). In unseren Wanderrucksack-Tests punkteten beide Rucksäcke mit einfachem Handling, längenverstellbaren Trägern und einer reichhaltigen Ausstattung.

Für Outdoor-Freunde mit Hund: Ruffwear Packtasche

Boris Gnielka outdoor Trekkingausrüstung im Praxistest

Ruffwear hat den Single Track Pack als »Trinkrucksack« konzipiert und mit zwei 0,6-Liter-Faltflaschen ausgestattet. In den körpernahen Taschen verstaut, dient das Wasser zur Nivellierung bei ungleicher Beladung und im Sommer auch zur Kühlung. Außerdem besitzt sie viele Reflexstreifen, Anleinöse und Handgriff, um dem Hund über Spalten oder Felsstufen zu helfen – ideal für Bergtouren. Die darüberliegenden Mini-Taschen nehmen Leckerli, Faltnapf & Co. auf. In unserem 5-jährigen Dauereinsatz konnte die kleine Packtasche rundum überzeugen: Von Verschleiß keine Spur. Top!

Bleed Kork Geldbeutel

Bleed Bleed Kork Geldbeutel

Der Bleed Kork Geldbeutel wird aus Kork und Canvas gefertigt und ist mit seinen acht Kartenfächern, einer Kleingeldtasche mit Reißverschluss und vier großen Fächern für Banknoten ein echtes Organisationstalent. Weitere Features: festes und strapazierfähiges Material mit angenehm trockener Haptik und strukturierter Oberfläche, vollständig vegan.

Schöffel Fleece Jacket Stavanger (W/M)

Schöffel/ Axel Weiss SCHÖFFEL Fleece Jacket Stavanger (W/M)

Kuscheliger Begleiter: Die Fleecejacke Stavanger von Schöffel ist extrem weich, schnelltrocknend und lässt sich auch prima als Midlayer unter einer Funktionsjacke tragen. Weitere Features: zwei Außentaschen mit Reißverschluss – das Herrenmodell kommt zusätzlich mit einer farblich abgesetzten Brusttasche.

Kelty Bestie Blanket

Kelty Kelty Bestie Blanket

Diese kuschelige Decke von Kelty eignet sich sowohl als Picknickdecke als auch als wärmende Unterlage für drinnen – zuhause oder auf Reisen. Das "Bestie Blanket" lässt sich außerdem klein zusammenrollen und nimmt im Gepäck kaum Platz weg, bei gerade einmal 700 Gramm Gewicht. Die Decke ist in vielen Farbkombinationen erhältlich.

Hydro Flask Flaschen & Thermoskannen

Hydro Flask HYDRO FLASK 12 oz (355 ml) mit Flex Sip™ Lid

Kaffee für unterwegs – egal, ob in der Küche, im Auto oder am Lagerfeuer: Mit der "12 oz Coffee Flask" beispielsweise, lässt sich Kaffee oder Tee auslaufsicher genießen. Die kleine Kanne passt unter die meisten Kaffeemaschinen, ist frei von Schadstoffen (BPA / Phthalate) und kann in den meisten Cafés als kleiner Becher verwendet werden, um die Nutzung von Papp- und Plastikbechern einzuschränken. Der Deckel wurde speiziell für heiße Getränke konzipiert, ist aber auch bei jedem anderen Getränk einsetzbar.

Kocher – MSR Pocket Rocket 2

Mit einem Gewicht von nur 105 Gramm und einem besonders kleinen Packmaß findet der MSR PocketRocket 2 Gaskocher in jedem Gepäck seinen Platz. Dank des robusten und einfachen Designs ist er mit einer Vielzahl unterschiedlicher Töpfe kompatibel. Dabei sagt seine geringe Größe nichts über seine Leistung aus: der MSR PocketRocket 2 kocht einen Liter Wasser in nur 3,5 Minuten.

Campingaz Attitude LX Plus

Campingaz Campingaz Attitude LX Plus

Optimal fürs Wintergrillen: Campingaz hat mit den üppig ausgestatteten Attitude-Modellen eine neue Generation von gasbefeuerten Tischgrills entwickelt – diese bieten sich auch für Outdoor-Köche an:

Maße Grillfläche: 58 x 36 cm

Brenner: Blue Flame Brenner (Aluminisierter Stahl)

Anzahl Brenner: 2

Leistung: 5 kW

Campingaz InstaClean® System: Ja

Material der Grillfläche: Emailliertes Gusseisen

Zusammensetzung Grillfläche: 100% Grillrost mit Culinary Modular Basiseinsatz

Zündung: Elektronische Zündung

Deckelmaterial: Aluminiumspritzguss, matt Schwarz

Gewicht: 24.2 kg

Maße (B x T x H) offen: 65 x 69 x 73 cm

Maße (Bx T x H) geschlossen: 65 x 52 x 36 cm

Lieferumfang: Schlauch, Druckregler 50 mbar

Optionale Abdeckhaube: Attitude 2100 Premium Abdeckhaube

(alles Herstellerangaben)

Tatonka City Pack 25

TATONKA GmbH TATONKA City Pack 25

Vielfältige Farben, recycelte Materialien, kluge Features: Der City Pack 30 von Tatonka ist der perfekte Rucksack für Wochenend-Trips, Städtereisen und den Alltag. Zwei Hauptfächer, eines davon mit separatem Laptopfach, ein Frontfach und zwei Seitentaschen bieten Stauraum für alle großen und kleinen Dinge des täglichen Bedarfs. Das so genannte "Thermo Mold-Tragesystem" und die belüfteten Schultergurte sorgen für einen guten Tragekomfort.

Blackroll Yoga Block Set

Blackroll/ Sebastian Schöffel BLACKROLL ​​​Yoga Block Set

Das Yoga Block Set von Blackroll soll die Vorteile eines Yoga-Workouts mit einer wohltuenden Aktivierung der Faszien kombinieren. Durch die Faszienmassage mit Ball und Rolle – individuell oder in den Block integriert – können einzelne Muskeln und Körperteile wie Brust, Hand, Fuß, Arm, Wade oder Achillessehne effektiv erreicht und gelockert werden. Auch tiefer liegende Verspannungen sollen dadurch dauerhaft verschwinden.

PackTowl Personal

PackTowl PackTowl Reisehandtücher

Das "Personal" Handtuch von PackTowl nimmt das Vierfache des Eigengewichts an Wasser auf und soll deutlich schneller trocknen als ein Handtuch aus Baumwolle. Zudem lässt sich das PackTowl Personal besonders klein verpacken und kommt mit einer praktischen Aufhängeschlaufe. Erhältlich ist das Outdoor-Handtuch in vier verschiedenen Größen und in diversen Farben.

Platypus Duo Lock Soft Bottle

Platypus PLATYPUS Duo Lock Soft Bottle

Die DuoLock Soft Bottle von Platypus nimmt nur so viel Platz ein, wie sich Wasser in ihr befindet – leer kann sie einfach zusammengerollt werden. Der DuoLock Verschluss verhindert mit einem zusätzlichen Sicherungsbügel ein unbeabsichtigtes Öffnen, mit dem Clip an der Seite lässt sich die Flasche ganz einfach am Rucksack oder am Klettergurt befestigen.

THERM-A-REST Honcho Poncho

Therm-a-Rest Therm-a-Rest Honcho Poncho

Der vielseitige Honcho Poncho kommt mit einer verstellbaren Kapuze und einer Kängurutasche, die gleichzeitig auch als Packsack dient. Der wasserabweisende und atmungsaktive Poncho setzt auf eine Kunstfaserisolierung, die ein angenehm warmes Tragegefühl erzeugt. Dabei ist der Honcho Poncho nicht nur als Poncho, sondern auch als Decke verwendbar – bestens geeignet für alle kühlen Momente.

Patagonia: Action Works – Spende an Umweltschutzorganisationen

Wer dieses Jahr nichts Materielles verschenken will, sollte sich die Aktion "Action Works" von Patagonia anschauen. Nicht erst seit der Kampagne "Don`t buy this Jacket" steht Patagonia für Konsumverzicht. Der weihnachtliche Geschenkewahnsinn ist dem kalifornischen Unternehmen daher traditionell ein Dorn im Auge. Auf der anderen Seite unterstützt Patagonia seit fast 40 Jahren Umweltschutzgruppen, die sich dafür einsetzen, Lösungen für die Umweltkrise zu finden. Mit Patagonia Action Works gibt es nun eine digitale Plattform, welche diese NGOs mit Einzelpersonen in Verbindung bringt. Neben Informationen zu den Organisationen bietet die Plattform auch die Möglichkeit, die Organisationen direkt finanziell oder indirekt per kompetenzbasierter Freiwilligenarbeit zu unterstützen.

Wie wäre es mit einem OUTDOOR-Abo für Freunde & Verwandte?

PatitucciPhoto Cover outdoor-Magazin November 2020.

Verschenk doch einfach ein Abo unserer Zeitschrift OUTDOOR – und macht damit jemand anderem eine Freude

