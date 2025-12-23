Patagonia lädt zu den Snow Movie Nights 2026 ein

Im Januar 2026 veröffentlicht Patagonia eine Reihe von Kurzfilmen, die sich den Freuden des Schneesports widmen. Von der Magie des perfekten Turns über technisches Freeriden im Backcountry bis hin zur Kraft der Leidenschaft und Gemeinschaft in einer alten Mühle in Frankreich – jeder Film erzählt eine Geschichte darüber, was uns die Zeit in der Natur schenken kann und wie transformativ menschliche Bewegung sein kann.



Die Snow Movie Nights touren durch Europa und feiern die Geschichten und Charaktere, die die Snow-Community ausmachen, und erinnern uns daran, warum es wichtig ist, den Winter zu schützen.



An jedem Tourstopp werden Ambassadors, Filmemacher und NGO-Partner Gespräche über die einfache Freude am Gleiten auf Schnee und die gemeinsame Verantwortung, die wir für den Erhalt dieser Orte haben, sprechen.

Die Kurzfilme Le Moulin des Artistes – Regie: Pierre Cadot

Manche Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt mit ihrem Handwerk. Andere können ohne es nicht leben. In einer Mühle aus dem 16. Jahrhundert im Tal von Chamonix betreiben Peter und Anati Le Moulin des Artistes: eine Skiwerkstatt, einen Kunstraum und einen Treffpunkt für gleichgesinnte Freigeister.

Pierre Cadot





Simple as a Turn – Regie: Pierre Cadot

Für Nicholas Wolken ist der Turn mehr als nur die Grundlage des Snowboardens. Es ist der einfachste Ausdruck dessen, worum es beim Snowboarden geht. Von seiner Profikarriere bis hin zur Entwicklung von Snowboards, die speziell für Turns konzipiert sind, hat er einen Großteil seines Lebens damit verbracht, das intensive Gefühl zu suchen, das das Carven auf Schnee mit sich bringt.

Pierre Cadot

DIG – Regie: Nicholas Teichrob

Eine 1.200 Meter hohe Wand hinunterzufahren ist eine Sache, aber hinaufzuwandern ist eine ganz andere Herausforderung. Der Höhenunterschied ist so extrem, dass selbst ein kleiner Schneeball schnell zu einer gefährlichen Lawine werden kann und sich die Schneequalität innerhalb weniger Schritte unerwartet ändern kann.