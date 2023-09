"Und das passt alles in diese Tasche?" Jorge blickt skeptisch auf den Primus Rolltop Bag und fängt an zu packen: Kocher, Kartusche, Topf, Löffel, Frenchpress, Becher ... also alles, was man für eine warme Mahlzeit samt frisch gebrühtem Kaffee so braucht – und die Primus-Feedzone-Kollektion praktischerweise mitbringt. Und um genau die geht es Jorge sowie fünf weiteren Gravel- und Bikepacking-Fans. Sie haben sich im Karwendel getroffen, um auf einer gemeinsamen Tour die Neuheiten im Einsatz zu checken. Mit am Start ist neben Primus-Deutschland-Chef Gerald Palm auch TV-Köchin Vroni Siflinger-Lutz. Die ehemalige Köchin eines Profi-Radelteams weiß, was schmeckt, Nährstoffe liefert und sich auf Tour mit einem kleinen Kocher wie dem zur Feedzone zählenden Lite+ zubereiten lässt: zum Beispiel ein One-Pot-Gericht aus Gemüse, Buchweizen und geröstetem Tempeh.