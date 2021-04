Zillertal - Österreich Modernisierung auf der Gamshütte

Klein, urig, holzverschindelt – so kennen und lieben viele Wanderer die Gamshütte (1921 m) bei Dornauberg in den Zillertaler Alpen. Wenn sie im Juli ihre Türen wieder öffnet, dann mit verändertem Gesicht: Im Rahmen einer Generalsanierung wurde das Schutzhaus leicht vergrößert. Es besitzt unter anderem eine neue Küche, neue Waschräume und Gästetoiletten, und das Dach bedeckt jetzt eine leistungsfähige Photovoltaikanlage. Unverändert bleibt die Traumaussicht auf die umliegende Bergwelt mit Penken, Rastkogel und Co. Weitere Infos findet ihr außerdem unter: gamshuette.at

Verpflegung auf der Gamshütte

Essen und trinken kann man auf der Gamshütte in herrlicher Bergkulisse, bei schönem Wetter mit Blick in die Zillertaler und Tuxer Alpen im Biergarten oder in der gemütlichen Gaststube. Wichtig ist den Besitzern dabei besonders, die Regionalität der Produkte und der Verzicht von Fertigprodukten. So findet man auf der Gamshütte zwar "nur" eine kleine Essensauswahl wie Suppen, Brotzeiten und Tagesgerichte, dafür ist alles aber selbst zubereitet. Außerdem nimmt das Team an der DAV-Initiative "So schmecken die Berge" teil. Das heißt: der Großteil der Produkte stammt aus einem Umkreis von 50 Kilometern.

Buchung & die Corona-Situation

Aktuell ist geplant, dass Reservierungen online ab dem 19. Juni 2021 wieder möglich sind. Sollten sich die Umbaumaßnahmen aber verzögern, ist auch eine kurzfristige Stornierung möglich. Am besten informiert man sich regelmäßig auf der Website der Gamshütte über den aktuellen Stand. Bestenfalls plant man seine Anreise aber für Ende Juni. Auch dieses Jahr stellen sich die Hüttenwirte auf keine normale Saison ein, so auch die Besitzer der Gamshütte. Deshalb unbedingt an den eigenen Schlafsack, gegebenenfalls Kissen und weitere Schlafuntensilien denken und sich vorab über die aktuellen Bestimmungen informieren.

Wandertouren rund um die Gamshütte

Seit Ende der 70er Jahre kann man in acht Etappen auf ca. 70 Kilometern durch hochalpines Gelände den Berliner Höhenweg entlangwandern. Die erste bzw. letzte Station des bekannten Weges bildet die Gamshütte, die für Wanderer zwischen Mitte Juni und Ende September ihre Pforten öffnet. Außerdem warten rund um die Gamshütte auch einige Gipfeltouren, wie zum Beispiel zur vorderen Grinbergspitze auf 2.765 Metern Höhe. Am höchsten (2.886 m) geht es auf der hinteren Grintbergspitze, auch "Kristallner" genannt. Zustiege zur Gamshütte sind außerdem über den Herrmann-Hecht-Weg, Georg-Herholz-Weg und von Finkenberg über die Grinbergalm möglich.

Alternativen zum Berliner Höhenweg in Österreich