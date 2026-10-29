Haglöfs – Outsiders by Nature Film Festival 2026

Ob überhängende Kletterroute, abgelegene Skitouren oder lange Wanderungen: Die Planung der nächsten Abenteuer beginnt im Kopf. Das Outsiders by Nature Filmfestival von Haglöfs bietet Gelegenheit, tiefer in die Natur einzutauchen, die eigene Vorfreude auf den Winter wachsen zu lassen und Inspiration für die nächsten Tage draußen mitzunehmen. Deshalb macht die Tour am 17. November Halt in München – von 19 bis 22 Uhr im Bahnwärter Thiel.

Nur einen Tag später kommt sie dann auch nach Innsbruck in die Kulturbackstube, wo es bereits ab 17 Uhr ein Afterwork-Get Together mit DJ, Drinks und Snacks gibt und der Filmabend dann ebenfalls ab 19 Uhr startet.

Haglöfs Magnus Graner Patch



Hautnah dabei: Persönliche Einblicke von den Profis Vor Ort werden auch Roman Rohrmoser und Henna Palosaari sein: Sie teilen persönliche Eindrücke von ihren Filmabenteuern und geben Einblicke in die Erlebnisse hinter den Bildern. Wer denkt, ihre Filmtitel "Higher Grounds" und "Birge – Together" allein seien schon Inspiration, der wird bei den Höhenmetern, Berggipfeln und tiefsinnigen Momenten erst recht ins Staunen geraten.

Haglöfs Magnus Graner Patch

