Gear-Fails: Wann Zelte kollabieren & mehr – jetzt im Podcast

In dieser Special Edition wird es nerdig und hochspannend! Host und Langstrecken-Legende Christine Thürmer, auf den materialverliebten outdoor-Tester Frank Wacker, der Isomatten auf dem Garagendach testet und Ehediskussionen über maßgeschneiderte Koppel-Schlafsäcke führt.

Die beiden Profis nehmen die gängigste Outdoor-Ausrüstung unter die Lupe und klären, wie lange welche Materialien wirklich halten:

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• Zelte: Warum Zeltbodenlöcher auf weichem Waldboden kein Drama sind, wie man ausgeleierte Reißverschlussschieber mit der passenden japanischen Nummer und Zahnseide repariert und was man bei Zeltstangenbrüchen beachten muss.

• Isomatten: Der berüchtigte Albtraum der "Delamination" bei selbstaufblasenden Matten nach rund sechs Monaten Dauernutzung und warum reine Luftmatten oft heimliche Mikrolöcher bekommen.

• Schlafsäcke (Daune vs. Synthetik): Warum Christine die Daune nach monatelangem Dauereinsatz als "des Teufels" bezeichnet, während Frank die Langlebigkeit bei richtiger Pflege lobt – und für welchen Typ Wanderer sich welcher Fill-Typ wirklich lohnt.

• Kocher & Stöcke: Gaskocher-Handhabung, das richtige Einfädeln und der nervige Tausch von hartverchromten Trekkingstock-Spitzen.

• Klamotten & High-Tech: Warum günstige Discounter-Regenjacken im Dauereinsatz oft länger halten als empfindliche Membranen, wo die Schwachstellen von Regenhosen liegen und warum der Hype um teures Dyneema (DCF) für normale Thru-Hiker oft ein Reinfall ist.

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