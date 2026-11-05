Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Ausrüstung
Klettern
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
Outdoorwissen
Touren
Horoskope
Deals
Zur Startseite
Outdoorwissen
Szene (Menschen & Abenteur + Events)

Gear-Fails: Wann Zelte kollabieren & mehr – jetzt im Podcast

Gear-Fails & mehr
Nerd-Alarm im Podcast!

Gear-Fails passieren auch Profis: Christine Thürmer und Frank Wacker erzählen von Zeltstangenbrüchen und Zeltbodenlöchern, reden über den ewigen Streit Daune versus Synthetik und wo die Schwachstellen von Regenhosen liegen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.11.2026
Als Favorit speichern
outdoor Podcast "Hauptsache raus"
Foto: outdoor Magazin

In dieser Special Edition wird es nerdig und hochspannend! Host und Langstrecken-Legende Christine Thürmer, auf den materialverliebten outdoor-Tester Frank Wacker, der Isomatten auf dem Garagendach testet und Ehediskussionen über maßgeschneiderte Koppel-Schlafsäcke führt.

Die beiden Profis nehmen die gängigste Outdoor-Ausrüstung unter die Lupe und klären, wie lange welche Materialien wirklich halten:

Hier direkt reinhören in unseren Podcast

Zelte: Warum Zeltbodenlöcher auf weichem Waldboden kein Drama sind, wie man ausgeleierte Reißverschlussschieber mit der passenden japanischen Nummer und Zahnseide repariert und was man bei Zeltstangenbrüchen beachten muss.

Isomatten: Der berüchtigte Albtraum der "Delamination" bei selbstaufblasenden Matten nach rund sechs Monaten Dauernutzung und warum reine Luftmatten oft heimliche Mikrolöcher bekommen.

Schlafsäcke (Daune vs. Synthetik): Warum Christine die Daune nach monatelangem Dauereinsatz als "des Teufels" bezeichnet, während Frank die Langlebigkeit bei richtiger Pflege lobt – und für welchen Typ Wanderer sich welcher Fill-Typ wirklich lohnt.

Kocher & Stöcke: Gaskocher-Handhabung, das richtige Einfädeln und der nervige Tausch von hartverchromten Trekkingstock-Spitzen.

Klamotten & High-Tech: Warum günstige Discounter-Regenjacken im Dauereinsatz oft länger halten als empfindliche Membranen, wo die Schwachstellen von Regenhosen liegen und warum der Hype um teures Dyneema (DCF) für normale Thru-Hiker oft ein Reinfall ist.

Die aktuelle Folge als Video

Keine Folge mehr verpassen und viele weitere Tipps für deine Outdoor-Abenteuer?

Dann abonniere hier unseren Newsletter