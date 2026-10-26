Freeriden lernen in der Community: Die Freeride Academy Innsbruck

Ein Verein von und für die Freeride-Community Die FAI ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Innsbruck und versteht sich als größte Freeride-Community Österreichs. Darüber hinaus nimmt der Verein bei der Organisation und Strukturierung des Freeridesports in Österreich eine führende Rolle ein: Die FAI hat Lehrpfade und Entwicklungsoptionen geschaffen, die junge Rider durchgängig vom achten Lebensjahr bis zur Freeride World Tour begleiten. Ihr Ziel ist die Förderung des Freeridesports: Leidenschaft fürs Gelände wecken, Wissen über alpine Gefahren vermitteln und den Nachwuchs von den ersten Schwüngen abseits der Piste bis zum Wettkampf begleiten.

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Wofür die FAI steht: Spaß, Sicherheit und Gemeinschaft Für die FAI ist Freeriden mehr als ein Sport. Drei Werte prägen die Vereinsarbeit: Der Spaß im Schnee steht an erster Stelle, weil entspannte Tage im Gelände nachweislich das Lernen erleichtern. Sicherheit wird altersgerecht, spielerisch und dennoch mit der nötigen Ernsthaftigkeit vermittelt. Und die Gemeinschaft sorgt dafür, dass junge Rider nicht allein, sondern mit Gleichgesinnten wachsen. Ein Vater bringt es in einer Rückmeldung an den Verein auf den Punkt: Eine Community gleichaltriger Freerider, die sein Kind langfristig und sicher weiterentwickelt, könne er allein nicht bieten, wohl aber den Zugang zum richtigen Team.

Im Fokus: Das Gruppen Coaching Die Idee hinter den Gruppen Coachings ist einfach: Kinder und Jugendliche sollen zu erschwinglichen Preisen spaßige Freeride-Tage erleben und dabei Schritt für Schritt Kompetenz im freien Gelände aufbauen. In kleinen Gruppen behandeln die Coaches Fahrtechnik, Risikomanagement, Lawinenkunde und Notfallsimulationen ebenso wie Cliffjumping-Aufbau, Kickerbau und Hike & Ride. Wer über eine ganze Saison dabei ist, lernt nicht nur vom Coach, sondern auch von der Gruppe: Entscheidungen werden gemeinsam erarbeitet, Wissen wird geteilt. Das Angebot ist nach Alter und Können gestaffelt. Die Minis-Gruppe richtet sich an Acht- bis Zehnjährige und führt an vier Tagen spielerisch an das Thema heran. Die Classic-Gruppen für 10- bis 18-Jährige umfassen acht Tage und verbinden Grundlagen der Lawinenkunde mit Technik- und Freestyletraining abseits der Pisten. Neu in dieser Saison ist die Power-Gruppe für 12- bis 18-Jährige, die sich an Bewegungstalente richtet, die viele und anspruchsvolle Abfahrten mit Tempo suchen. Erwachsene ab 18 Jahren können an sechs Coaching-Tagen teilnehmen, und wer erst einmal hineinschnuppern möchte, bucht den eintägigen "One Day Wonder" ab acht Jahren.

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So kann man dabei sein Das gesamte FAI-Programm ist Vereinsmitgliedern vorbehalten. Die Mitgliedschaft "Mini Sender" für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostet 10 Euro pro Jahr, "Half Sender" für Studierende und Auszubildende bis 30 Jahren 15 Euro und "Full Sender" für Erwachsene und Eltern 30 Euro. Alle Mitglieder erhalten Zugang zu den Events sowie zu Vorteilen bei den FAI-Partnern. Wer den Verein vorab kennenlernen möchte, hat dazu am 21. Oktober 2026 ab 19.15 Uhr die Gelegenheit: Beim FAI Get-Together in der Sportler-Filiale am Grabenweg 60 in Innsbruck sind Mitglieder und Interessierte zum Saisonauftakt eingeladen. Für alle "Mini Sender" gibt es dort ein kostenloses Skiservice.