Silva Free: Eine Stirnlampe für all deine Aktivitäten

Passe deine Stirnlampe an deine Aktivität an: Wähle deine Free
Bringe dein Licht bei all deinen Aktivitäten auf das nächste Level – mit nur einem Stirnlampensystem. Silva Free ist jetzt in einer überarbeiteten und aktualisierten Version erhältlich. Die modulare Stirnlampenserie lässt sich an Geschwindigkeit, Distanz und Gelände deiner Aktivität anpassen. So kannst du nach Einbruch der Dunkelheit länger laufen, Ski fahren oder Rad fahren, ohne für jede Sportart eine komplett neue Stirnlampe kaufen zu müssen.
Dank der austauschbaren Lampeneinheiten, Akkus und Halterungen passt du deine Free einfach an neue Anforderungen an. Die aktualisierte Serie kombiniert Speed Mode und Powerbank-Funktion mit einem schlanken, skandinavischen Design und der kabellosen Verbindung zwischen Lampe und Akku – damit dein Licht mit deinem Tempo Schritt hält.
Als Free erstmals auf den Markt kam, erhielt dieses innovative Stirnlampen-System den ISPO-Preis. Jetzt bringt Silva eine überarbeitete Version der Serie auf den Markt, die das modulare Konzept weiterführt und für unterschiedliche Aktivitäten noch flexibler einsetzbar ist.
Fokus und Geschwindigkeit mit Speed Mode
Die Lampen verfügen über vier Lichtmodi, darunter den Speed Mode. Mit einem kurzen Druck wechselst du aus dem Max-Modus in einen schnellen Lichtboost. Die Lampe erhöht die Lichtstärke, wenn ausreichend Kühlung vorhanden ist – beispielsweise durch Fahrtwind, höhere Geschwindigkeit oder kalte Luft.
Der Speed-Mode kann bis zu 50 Minuten genutzt werden – abhängig von Lampeneinheit, Akku und Kühlung – und wird durch eine kurze Blinksequenz angezeigt. Da die Funktion die Leuchtdauer verkürzt, solltest du wieder in einen niedrigeren Modus wechseln, sobald du die zusätzliche Leistung nicht mehr benötigst.
Dank der Airflow-Technologie zur effizienten Kühlung und Silva Intelligent Light – der Kombination aus fokussiertem Fernlicht und breitem Nahlicht – erhältst du auch bei höherem Tempo eine stabile Sicht, einen guten Überblick und zuverlässige Leistung.
Free Pulse 1500 LM
Flexible Lumen Lampe mit Ausziebahrer Schnur
Kabellose Stirnlampe mit 1500 Lumen für Trailrunning und Skilanglauf. Sie hat Speed Mode, modulares Design und eine Powerbank-Funktion.
Mit 1500 Lumen und einem stabilen, verstellbaren Stirnband bietet die modulare Free Pulse 1500 eine komfortable und ausgewogene Passform, die für Trailrunning und Skilanglauf optimiert ist. Wähle den kompakten XS-Akku für ein leichteres Tragegefühl beim täglichen Training oder den S-Akku für längere Leuchtdauer bei längeren Trainingseinheiten. Beide Akkus können am Stirnband oder in der Tasche getragen werden und bieten maximale Bewegungsfreiheit.
Free Pulse 1500 ist optimiert für Läufer und Skilangläufer, die starke Lichtleistung und stabilen Komfort bei Tempoläufen und Training in anspruchsvollem Gelände wünschen. Wähle den leichten XS-Akku für das tägliche Training und ein geringeres Gewicht oder den S-Akku für längere Leuchtdauer bei längeren Trainingseinheiten. Das verstellbare Stirnband sitzt auch bei hoher Geschwindigkeit sicher, und beide Akkus können am Stirnband oder in der Tasche getragen werden. Wenn du in dunkleres und technischeres Gelände wechselst – etwa in dichte Waldpassagen, steile Downhills oder schmale Trails – liefert Speed Mode einen schnellen Lichtboost, damit du dein Tempo sicher halten kannst. Der Akku verfügt außerdem über eine Powerbank-Funktion, mit der du Smartphone, Uhr oder Radcomputer über USB-C laden kannst. Um die Leuchtdauer zu verlängern, kannst du an Anstiegen in den Super-Low-Modus (80 Lumen) wechseln und den Akku bei kalten Bedingungen warm halten.
Free Speed 2500
Stirnlampe für Radfahren und Skitouren – optimal für lange Einheiten
Die Free Speed 2500 ist eine leistungsstarke Stirnlampe mit langer Leuchtdauer – ideal für Radfahren oder Skitouren, bei denen du dich mit hoher Geschwindigkeit durch technisches Gelände bewegst. Sie liefert 2500 Lumen und verfügt über einen leistungsstarken Langstreckenakku in einem kabellosen, kompakten Design.
Da die Free-Lampen modular aufgebaut sind, kannst du die Free Speed 2500 mit zusätzlichen Lampeneinheiten, Akkus oder Halterungen für weitere Aktivitäten anpassen.
2500 kraftvolle Lumen und Langstreckenakku
Die Lichtleistung der Free Speed 2500 reicht aus, um technisches Gelände bei hohen Geschwindigkeiten auszuleuchten – ob beim Mountainbiken, Gravel- oder Rennradfahren oder auf Skitour. Der Langstreckenakku M bietet eine lange Leuchtdauer, die auch für ausgedehnte Trainingseinheiten geeignet ist.
Wenn du in dunkleres und technischeres Gelände wechselst – etwa in dichte Waldpassagen, steile Downhills oder schmale Trails –, liefert der Speed Mode einen schnellen Lichtboost, damit du dein Tempo sicher halten kannst. Der Akku verfügt außerdem über eine Powerbank-Funktion, mit der du Smartphone, Uhr oder Radcomputer über USB-C laden kannst.
Das 130 cm lange Verlängerungskabel ist im Lieferumfang enthalten. Damit kannst du den Akku in deiner Tasche oder im Rucksack tragen. Ein 40 cm langes Verlängerungskabel ist separat als Zubehör erhältlich.
Für Radfahrerinnen und Radfahrer sind das Free Helmet Mount Kit für die Helmbefestigung und das Free Bar Mount Kit für die Lenkerbefestigung separat erhältlich.
Free Action 3400
Leistungsstark und ausdauernd – für hohe Geschwindigkeit im technischen Gelände
Mit 3400 Lumen und einem leistungsstarken Langstreckenakku liefert die Free Action 3400 zuverlässige Leistung bei langen Trainingseinheiten – ob auf Skitour, beim Enduro- und Downhillfahren oder bei der Nachtorientierung. Die Stirnlampe hat ein kabelloses und kompaktes Design und ist zudem modular, was bedeutet, dass du sie durch zusätzliche Lampeneinheiten, Akkus oder Halterungen für weitere Aktivitäten anpassen kannst.
Maximale Lichtleistung und ausgezeichnete Leuchtdauer
Free Action 3400 bietet eine Lichtstärke von 3400 Lumen sowie einen leistungsstarken Langstreckenakku (M) mit einer Leuchtdauer, die für lange Einheiten in anspruchsvollem Gelände ausreicht. Die Lichtleistung ist stark genug, um technische Trails und hohe Geschwindigkeiten beim Downhill-, Gravel- oder Rennradfahren sowie bei Skitouren auszuleuchten. Wenn du in dunkleres und technischeres Gelände wechselst – etwa dichte Waldpassagen, steile Downhills oder schmale Trails – liefert Speed Mode einen schnellen Lichtboost, damit du dein Tempo sicher halten kannst.Der Akku verfügt außerdem über eine Powerbank-Funktion, mit der du Smartphone, Uhr oder Radcomputer über USB-C laden kannst. Die Lampe hat ein kabelloses Design und wird mit einem Verlängerungskabel geliefert, sodass du den Akku in der Tasche oder im Rucksack tragen kannst. Für Radfahrer ist das Free Helmet Mount Kit (Helmhalterung) oder das Free Bar Mount Kit (Lenkerhalterung) separat erhältlich.