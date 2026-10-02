Silva Free: Eine Stirnlampe für all deine Aktivitäten

Flexible Lumen Lampe mit Ausziebahrer Schnur

Kabellose Stirnlampe mit 1500 Lumen für Trailrunning und Skilanglauf. Sie hat Speed Mode, modulares Design und eine Powerbank-Funktion.

Mit 1500 Lumen und einem stabilen, verstellbaren Stirnband bietet die modulare Free Pulse 1500 eine komfortable und ausgewogene Passform, die für Trailrunning und Skilanglauf optimiert ist. Wähle den kompakten XS-Akku für ein leichteres Tragegefühl beim täglichen Training oder den S-Akku für längere Leuchtdauer bei längeren Trainingseinheiten. Beide Akkus können am Stirnband oder in der Tasche getragen werden und bieten maximale Bewegungsfreiheit.

Free Pulse 1500 ist optimiert für Läufer und Skilangläufer, die starke Lichtleistung und stabilen Komfort bei Tempoläufen und Training in anspruchsvollem Gelände wünschen. Wähle den leichten XS-Akku für das tägliche Training und ein geringeres Gewicht oder den S-Akku für längere Leuchtdauer bei längeren Trainingseinheiten. Das verstellbare Stirnband sitzt auch bei hoher Geschwindigkeit sicher, und beide Akkus können am Stirnband oder in der Tasche getragen werden. Wenn du in dunkleres und technischeres Gelände wechselst – etwa in dichte Waldpassagen, steile Downhills oder schmale Trails – liefert Speed Mode einen schnellen Lichtboost, damit du dein Tempo sicher halten kannst. Der Akku verfügt außerdem über eine Powerbank-Funktion, mit der du Smartphone, Uhr oder Radcomputer über USB-C laden kannst. Um die Leuchtdauer zu verlängern, kannst du an Anstiegen in den Super-Low-Modus (80 Lumen) wechseln und den Akku bei kalten Bedingungen warm halten.