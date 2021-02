E.O.F.T - Heimkino Die besten Filme aller Zeiten im Stream

Das neue Online-Angebot der EOFT bringt euch unvergessliche Filme und zeitlose Klassiker aus zwei Jahrzehnten Filmtour ins Heimkino. Auf der brandneuen Streaming Plattform Outdoor-Cinema.net könnt ihr diese Abenteuer entspannt bei euch zuhause im Wohnzimmer genießen.

Jetzt online mit neuen Filmen: Episode 4

Still aus North of the Sun / EOFT Surfen bei Minusgraden! Ein eiskaltes Abenteuer am Polarkreis im Film "North of the Sun" - jetzt in Episode 4 des EOFT-Basecamps.

In der vierten und letzten Episode des E.O.F.T. BASECAMP wird zurück zu den Anfängen der Tour-Geschichte gereist. Zwei norwegische Surfer in einer selbstgebauten Strandhütte zeigen euch ein Leben, in dem die Uhren anders ticken. Ein 13-jähriges Klettertalent namens David Lama steht am Anfang seiner Karriere und reist mit der Kletterkoryphäe Lynn Hill nach Utah. Und die Wingsuit-Piloten aus dem Film Birdmen nehmen euch mit auf einen Trip im freien Fall:

Birdmen: Absprung. 2 Sekunden Stille, dann ein einziger Rausch: Mit 250km/h in Richtung Tal. Wingsuit Proximity Flying ist etwas für Fortgeschrittene wie Ellen Brennan, Matt Gerdes und Mike Steen.

Absprung. 2 Sekunden Stille, dann ein einziger Rausch: Mit 250km/h in Richtung Tal. Wingsuit Proximity Flying ist etwas für Fortgeschrittene wie Ellen Brennan, Matt Gerdes und Mike Steen. Generation L : Wie talentiert David Lama schon damals war, zeigt er in Generation L mit seiner ersten 8b+ Route.

: Wie talentiert David Lama schon damals war, zeigt er in Generation L mit seiner ersten 8b+ Route. North of the Sun: Die Surfer Inge Wege und Jørn Nyseth Ranum verbringen im Winter an einer geheimen Bucht im Polarkreis neun Monate und machen es sich in einer Hütte aus Strandgut gemütlich.

Die Surfer Inge Wege und Jørn Nyseth Ranum verbringen im Winter an einer geheimen Bucht im Polarkreis neun Monate und machen es sich in einer Hütte aus Strandgut gemütlich. Outside the Box: Am Castleton Tower in Utah treffen zwei Generationen aufeinander. Lynn Hill, lebende Legende, kletterte einst als erster Mensch die Nose am El Capitan frei, bevor die beiden Boulderinnen Juliane Wurm und Anna Stöhr überhaupt laufen konnten. Was sie vereint ist die Leidenschaft für die Vertikale.

Wer gleich alle Filme des EOFT Basecamps 2021 schauen möchte, kommt mit "Season Pass" für 27,99 Euro am günstigsten weg. Bestellbar unter de.eoft.eu/de/basecamp – dort könnt ihr übrigens auch ein exklusives Abenteuer-Wochenende mit einem Land Rover Defender gewinnen!

Highlights der vierten und letzten Episode sehr ihr im Video-Trailer:

Episode 1 – mit diesen Filmen

Die erste von vier Episoden startete bereits am 12. November mit einem der besten und witzigsten E.O.F.T.-Filme aller Zeiten: The Adventures of the Dodo!

Ben Ditto

Darin ging es für die Truppe um Sean Villanueva O’Driscoll, Benjamin Ditto, Olivier und Nicolas Favresse mit dem Segelboot zum Big-Wall-Klettern nach Kanada. Und weil man das Big-Wall-Potenzial von Baffin Island im Sommer am besten vom Boot aus beurteilen kann, machte sich das Kletter-Quartett an Bord der "Dodo’s Delight" und ihrem 79-jährigen Kapitän Reverend Bob Shepton auf den Weg ins sommerlich-frostige Kletterparadies – grandiose Filmmusik inklusive! Alle Highlights in Episode 1 seht ihr im Video-Trailer:

Online-Tickets ab 9,99 € gibt es auf eoft.eu oder auf outdoor-cinema.net

Episode 2 – mit diesen Filmen

E.O.F.T Szene aus dem Film "Locked in" - ein Kajak-Abenteuer in Papua-Neuguinea.

BAFFIN BABES: Dem Volksmund nach sind sie sowieso mit Skiern an den Beinen geboren – zwei Schwedinnen und zwei Norwegerinnen machen sich an die längste Skitour ihres Lebens: 1200 Kilometer durch das Packeis auf Baffin Island. Mit je 100 Kilo in der Pulka und bei minus 40 Grad Kälte darf man eines nicht vergessen – die richtige Playlist zum Tanzen!

LOCKED IN: Am Ende der Welt wartet ein Fluss: 13 Schluchten samt gewaltiger Stromschnellen haben sich Ben Stookesberry und seine Crew vorgenommen. Mitten im Dschungel Papua-Neuguinea wollen sie die Erstbefahrung des Beriman River meistern.

UNBRANDED: Einmal quer durch die USA auf dem Rücken von Mustangs – das ist ein langgehegter Traum von Ben Masters. 3000 Meilen von Mexiko nach Kanada liegen vor ihm und seinen Mitstreitern: Drei Freunde und ein halbes Dutzend junger Mustangs.

THE BEGINNING: Das Wasser rauscht – das Adrenalin auch. Das Canyoning-Team um Warren Verboom zeigt uns wie. Akrobatische Sprünge in Gebirgsbäche und tiefe Gumpen sind genau ihr Ding. Selten sah der freie Fall so gut aus.

WHERE THE TRAIL ENDS: Mit einer Landschaft von einem anderen Stern und endlosen Möglichkeiten ist Utah der Traum aller Mountainbiker. Doch Darren Berrecloth und seine Crew schauen über den eigenen Tellerrand hinaus und finden in der Wüste Gobi das, was sie vermisst hatten, das Gefühl, nicht alles unter Kontrolle zu haben…

Episode 3 – mit diesen Filmen

EOFT Zwei Australier auf Irrwegen im Norden Kanadas - Filmszene aus "The Crossing".

A LINE ACROSS THE SKY: Alex Honnold an einem Seil ist ein seltener Anblick. Für seine erste große alpine Route hat er sich einen besonders harten Brocken ausgesucht: Zusammen mit Tommy Caldwell wagt er sich an die Fitz-Traverse in Patagonien, sieben Zinnen in eisigen Höhen, die den beiden Yosemite-Routiniers alles abverlangt. Patagonien ist nicht Kalifornien, weder kletter- noch wettertechnisch. Die Geschichte eines wahnwitzigen Unternehmens.

THE CROSSING: Zwei Australier auf Irrwegen: Victoria Island im Norden Kanadas – genau da wollen Chris Bray und Clark Carter durch. Doch für diesen Extremtrip brauchen die beiden Abenteurer mehr als Kondition und mentales Durchhaltevermögen. Sie brauchen etwas, das man nicht im Laden kaufen kann. Deshalb haben sie sich eines gebaut.

PETIT BUS ROUGE: Die "enfants terribles" mit (Fall-)Schirm, Charme und Melone: Mit waghalsigen Showeinlagen in luftigen Höhen zeigt die Truppe von Petit Bus Rouge, dass sich Adrenalinfeuerwerk auch mit Humor verbinden lässt. In ihrem feuerroten Bus touren sie durch Europa – Highlining auf dem Atomium, Brückensprünge vom fahrenden Bus und B.A.S.E. Jumps vom Paraglider-Katapult. Manege frei!

EXPEDITION MANASLU: Die beiden Extrembergsteiger Benedikt Böhm und Sebastian Haag aus München haben hohe Ziele – den 8.163 Meter hohen Manaslu. Begleitet vom französischen Alpinisten Nicolas Bonnet wollen die beiden den achthöchsten Bergs der Erde im Stil des Speedbergsteigens erreichen und anschließend mit Skiern abfahren. Doch schon im Basislager wird ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt.

Mehr über die European Outdoor Filmtour 2021

Für die letzte Ausgabe der European Outdoor Filmtour hatten wir uns mit Filmemacher und EOFT-Chef Joachim Hellinger in unserem Podcast unterhalten:

Die Fakten zur Corona-bedingten Terminverschiebung der Tour:

Aufgrund der Corona-Pandemie hatten sich die Veranstalter dazu entschlossen, das 20-jährige Jubiläum der E.O.F.T. erst im Oktober 2021 zu feiern. Es sei nicht möglich, die Film-Events diesen Herbst wie gewohnt durchzuführen. Vor allem ist es den E.O.F.T-Machern wichtig, den familiären Charakter der Veranstaltungen zu erhalten, was durch gegenwärtig geltende Auflagen nicht einzuhalten wäre. Um den Fans die Möglichkeit zu bieten, alle Filme uneingeschränkt genießen zu können, hat man sich daher entschieden, die neue Tour auf Herbst 2021 zu verschieben.

Weitere Film-Highlights und Szenen aus den vergangenen Jahren:

