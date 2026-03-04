Men's Health CAMP–Das beste Coaching für Männer

Komm ins Men's Health CAMP und erlebe, was in dir steckt! Denn hier kannst du Energie tanken, neue Inspiration finden und dabei jede Menge Spaß haben. Aber das Men's Health CAMP ist noch viel mehr als das. Unter dem Motto "Physical Fitness. Mental Strength. A Whole Lot of Fun!" geht es hier um dich, um deine persönliche Weiterentwicklung. Es geht um Game-Changing-Moments. Es ist ein Urlaub, der dein Leben verändern kann.

Eine Woche, in der du deinen Körper beim Workout aufs nächste Fitness-Level bringst und eine Menge über Ernährung sowie (mentale) Gesundheit lernst. In der wir dir in Workshops zeigen, wie du auch unter Stress im Gleichgewicht bleibst und Impulse bekommst, dein Leben mit seinen individuellen Herausforderungen noch besser zu meistern. Eine Auszeit, in der du mit (neuen) Freunden die Zeit beim Beach Workout genießt, neue und ungewohnte Kursformate ausprobierst und mit Spaß deine Grenzen verschiebst. Eine Zeit, die du mit anderen Teilnehmern erlebst, die mit denselben Zielen ins CAMP reisen und die darauf brennen, diese Ziele gemeinsam mit dir zu erreichen. Eine Woche, aus der du voller Energie und Tatendrang zurückkehrst.

Termin 2026 Men’s Health CAMP – Mallorca

4* Hotel Zafiro Tropic an der Alcudia Küste

📅 18.10.-25.10.2026

Julius Ise

Das macht das Men's Health CAMP zum optimalen Männer-Urlaub 7 Tage Sport, Spaß, Entspannung und Inspiration in schönster Umgebung

Gesünder, schlanker, muskulöser, ausgeglichener – versprochen!

Jeden Tag Coaching mit den Men's Health Top-Experten

Riesige Auswahl an Sportangeboten, Workshops & Seminaren

Urlaub in Spitzen-Hotels an den schönsten Stränden Europas

Abends abhängen am Beach oder der Pool-Bar und das Leben genießen Egal, ob du jung oder jung geblieben, schlank oder abnehmbereit, noch gestresst oder bereits entspannt, ambitioniert oder athletisch bist: Im Men's Health CAMP bist du richtig. Hier findest du genau das Training und die Inspiration, die du suchst. Und dazu gibt es jede Menge Spaß in bester Gemeinschaft!

Das sind die Coaches Die besten Men's Health Experten aus ganz Deutschland sind Coaches im Men's Health CAMP: Profisportler, Sportwissenschaftler, Mediziner, Personal-Trainer – jeder ein renommierter Experte in seinem Gebiet, jeder ein Charakter auf seine Weise. Beste Voraussetzungen für dich, in Bestform zu kommen, aktuelle Fitness-Trends zu erleben und neue Impulse zu erhalten. Alle Infos zum Trainer-Team, finden Sie hier.

So könnte ein Tag im CAMP aussehen Einen Eindruck davon, wie dein perfekter Tag im CAMP aussehen könnte, erhältst du im Men's Health Kursprogramm.

